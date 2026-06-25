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Venerd 26 Giugno 2026
FORTE GISELLA IN DANZA 2026

Torna, per il quinto anno consecutivo, Forte Gisella in Danza, il festival di danza contemporanea ideato e organizzato da ErsiliaDanza, compagnia professionale sostenuta dal Ministero della Cultura.
Il Festival è in programma il 3, 4 e 5 luglio 2026 a Verona, a Forte Gisella in via Mantovana, 117. Alla rassegna partecipano 12 compagnie professionali italiane e una compagnia belga. Il Festival, che si svolge a Forte Gisella - parte del sistema dei Forti Ottocenteschi della città - ha ottenuto il patrocinio e il contributo del Comune di Verona – Assessorato alla Cultura e il contributo e il patrocinio della Quarta Circoscrizione dello stesso Comune scaligero.
Laura Corradi, coreografa e fondatrice di ErsiliaDanza, ne cura la direzione artistica con Alberta Finocchiaro, direttrice tecnica e responsabile dell’organizzazione. Supporto organizzativo di Dumitru Ciutac.

L’assessora alla cultura Marta Ugolini ha sottolineato che “Forte Gisella in Danza è un festival di danza contemporanea che da cinque anni anima un luogo suggestivo in un quartiere della nostra città, trasformando uno spazio di origine militare in un polo culturale e di incontro: una rigenerazione urbana di cui siamo lieti. Il progetto è realizzato con la compagnia Ersilia Danza, realtà professionale con sede a Verona, a cui si affiancano per questa edizione compagnie provenienti da tutta Italia e dall’estero. La danza è un linguaggio davvero universale, che non ha bisogno di traduzioni né di sottotitoli, perché parla direttamente al cuore e al corpo di chiunque lo incontri e siamo pronti ad accogliere nuove suggestioni”.

Laura Corradi, coreografa, ideatrice e direttrice artistica di Forte Gisella in Danza: «Giunto alla quinta edizione, Forte Gisella in Danza sta diventando sempre più un importante appuntamento per chi ama la danza e desidera seguire l'evoluzione continua di un linguaggio contemporaneo, in costante trasformazione e cambiamento. Questo Festival è per Verona la vetrina della danza contemporanea professionale italiana, con qualche incursione dall'estero un'occasione di incontro tra artisti, coreografi e danzatori che aspettano l'evento per potersi incontrare e confrontarsi. Sottolineo questo aspetto perché l'ideazione e quindi l'impostazione di Forte Gisella in Danza verte con decisione sul dialogo non esclusivamente tra i protagonisti degli eventi ma anche tra artisti e pubblico. Ritengo sia fondamentale la conoscenza di chi ha creato gli spettacoli proposti, la provenienza, la storicità della compagnia, per poterne poi capire meglio il lavoro e apprezzarne quindi i risultati. Anche per chi non è un grande conoscitore di danza, il Festival può essere una bella occasione per mettere a confronto metodologie di lavoro e soprattutto poetiche diverse, percorsi di creazione che diventano viaggi immaginari nello spazio, nel tempo, nella mente e nelle emozioni. Con la danza è possibile raccontare in forme più o meno astratte di qualsiasi argomento. Quest'anno, in questo weekend intensivo a Forte Gisella - solo per accennare a qualcuno dei temi trattati negli spettacoli - racconteremo del manifestarsi della natura che si riappropria di ciò che le appartiene, del rapporto duale e viscerale tra due sorelle, dell'attenzione dedicata ai pensieri e alle emozioni che giudichiamo ignobili e ai sentimenti di cui ci vergogniamo, di relazioni intense a partire da un quadro di Marc Chagall, di danza immersiva che porta lo spettatore a vivere dall'interno lo spazio scenico, per essere sempre meno spettatore e sempre più protagonista, e molte altre esperienze.
Due, a Forte Gisella in Danza, sono le nuove creazioni che Ersiliadanza presenta per la prima volta, quindi due debutti nazionali:
“Willy e il Vento”, il 3 luglio - un progetto di Alberto Munarin in creazione con Gessica Perusi - racconta con il sorriso il mondo delle neuro divergenze, trasformando in danza un'importante esperienza personale accanto a bambini e ragazzi autistici. Con l'obiettivo di generare inclusione, anche il pubblico sarà chiamato a vivere una condizione insolita, fatta di prossimità e interazione con i danzatori.
Altro debutto nazionale, il 5 luglio per “Come draghi sepolti” di Lucia Salgarollo, in creazione con Linda Battocchio e Laura Rovizzi : certi racconti nascono nelle viscere perennemente inquiete del nostro corpo e del nostro pianeta. Storie di terra e roccia, ghiaccio e fuoco che portano a sondare il difficile ma imprescindibile equilibrio tra uomo e natura, fra interno ed esterno. Come nelle altre edizioni, gli eventi si svolgeranno in parte in site specific per approfittare della bellezza del luogo, della natura e delle suggestioni affascinanti che ci offre sempre la luce del tramonto. A seguire, con il calare della luce, ci trasferiremo in palcoscenico. Saranno giornate dense, imperdibili: arriva a Verona il meglio della danza italiana con danzatrici e danzatori, giovani, belli, talentuosi e capaci di fantasie inimmaginabili!».
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