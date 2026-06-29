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Mercoled 1 Luglio 2026
GRUPPO MAGIS E IRCCS DI NEGRAR INSIEME PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO VERONESE

Siglata una convenzione per il personale dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria finalizzata alla fornitura a condizioni agevolate di gas ed energia elettrica prodotti esclusivamente da fonte rinnovabile. Prevista, inoltre, l’installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici.







Verona, 29 giugno 2026 - Gruppo Magis, attraverso la propria controllata Magis Energia, e l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella hanno sottoscritto per gli oltre 2.300 dipendenti e collaboratori dell’Istituto una convenzione che prevede la fornitura a condizioni agevolate di gas ed energia elettrica prodotte esclusivamente da fonte rinnovabile e certificata.



È prevista inoltre l’installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche presso l’Ospedale di Negrar.




La convenzione è stata siglata, questa mattina (29 giugno) presso l’Ospedale di Negrar, dall’amministratore delegato del “Sacro Cuore Don Calabria”, Claudio Cracco, e il presidente di Gruppo Magis, Federico Testa.




Per Magis, l’accordo si inserisce in una strategia più ampia che vede il Gruppo proporsi non semplicemente come fornitore di energia, ma come attore industriale capace di guidare attivamente la transizione energetica dei territori in cui opera, accompagnando cittadini, imprese e istituzioni verso modelli di consumo più sostenibili.




“Questa convenzione – ha affermato Federico Testa - è un ulteriore passo concreto nel percorso che ci vede protagonisti, e non semplici spettatori, della transizione energetica dei territori in cui operiamo. Mettere a disposizione infrastrutture di ricarica e condizioni agevolate per i dipendenti di una realtà come l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria significa generare un beneficio tangibile per le persone che ogni giorno si dedicano alla cura degli altri, ed è esattamente il tipo di impatto che vogliamo continuare a costruire come Gruppo Magis.”





“Con questa convenzione andiamo a implementare il nostro programma di Welfare aziendale che comprende una serie di agevolazioni e servizi a vantaggio del benessere del nostro personale, che si riflette sul clima organizzativo, quindi sull’assistenza dei pazienti”, afferma Claudio Cracco. “Inoltre, trattandosi di gas ed energia puliti, abbiamo l’opportunità di rafforzare e ampliare fuori dai confini della struttura il nostro progetto di green hospital. È comprovata a livello scientifico la stretta interconnessione tra salute umana, animale e ambientale e la necessità di un approccio “One Health”. Anche il nostro Ospedale è impegnato nella cura del territorio in cui opera”.
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