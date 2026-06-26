THE BEDROCK: A MARMOMAC QUATTRO VISIONI SUL FUTURO DELLA PIETRA NATURALE



Al Padiglione 10 di Marmomac, la pietra naturale si confronta con il presente attraverso quattro mostre firmate da Joseph Grima, Davide Fabio Colaci, Raffaello Galiotto e Giuseppe Fallacara che ne interpretano le possibilità tra ricerca progettuale, tecnologia e sperimentazione architettonica, confermando la fiera come punto di riferimento internazionale per chi osserva le trasformazioni del materiale lapideo.



Verona 1 luglio 2026. Da sempre Marmomac dedica un’area alla sperimentazione e alle visioni sul futuro della pietra naturale, dove il Padiglione 10 si afferma come punto di riferimento per la ricerca, le tendenze e le nuove esplorazioni nel mondo lapideo.



Per il sessantesimo anniversario della manifestazione - in programma a Verona dal 22 al 25 settembre - nasce lo spazio espositivo THE BEDROCK | Leading the Future of Natural Stone, sotto la direzione artistica dell’arch. Giorgio Canale di DDM Branding. La scelta del nuovo nome evoca la roccia madre nella sua duplice natura: fondamento geologico e immagine culturale. Al centro dell’area, Pantheon, installazione simbolica e celebrativa del traguardo raggiunto da Marmomac. Realizzata con 60 materiali lapidei provenienti da tutto il mondo, interamente forniti dall’azienda Cereser, l’opera si compone di quindici colonne di grande scala che costruiscono un paesaggio immersivo capace di interpretare la dimensione internazionale della manifestazione e la pluralità espressiva della pietra naturale.



Il percorso curatoriale di quest’anno segna l’ingresso di Joseph Grima e Davide Fabio Colaci accanto a Raffaello Galiotto e Giuseppe Fallacara, protagonisti da anni della ricerca della manifestazione. Attraverso le mostre Sulla Pietra, Marble Interiors, Carisma Materico e C’era una volta il “cielo” dell’architettura, i protagonisti di quest’anno propongono una riflessione sul materiale lapideo tra progettazione contemporanea, innovazione tecnologica e sperimentazione architettonica.







