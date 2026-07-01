l’Innovazione agricola fa tappa in Veneto: a Po di Tramontana, l’incontro, su “Biostimolanti in campo” e non solo. Veneto Agricoltura



“L’efficienza e la sostenibilità agricola, basate sull’oculato impiego dei biostimolanti, sono di casa a Po di Tramontana anche nel 2026. Il Centro Ortofloricolo Sperimentale, gestito da Veneto Agricoltura, a Rosolina, Rovigo, è stato infatti scelto pure quest’anno come azienda dimostrativa all’interno del progetto “Biostimolanti in campo”, con cui L’informatore Agrario, in collaborazione con diverse Università italiane, promuove il corretto utilizzo dei biostimolanti, e venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 9:00, ospiterà uno degli appuntamenti divulgativi del percorso. L’evento, organizzato proprio da Veneto Agricoltura e L’informatore Agrario, condurrà i partecipanti attraverso le parcelle sperimentali del Centro Po di Tramontana, per dimostrare come i biostimolanti, se correttamente impiegati, possono migliorare complessivamente la qualità delle colture orticole (sapore, colore, dimensioni, conservabilità), senza produrre inquinamento o intaccare la fertilità del suolo. Focus di questo 2026 è il pomodoro da industria, ma il Centro accoglie nei suoi spazi molte altre prove e colture sperimentali, le cui caratteristiche potranno essere approfondite dal pubblico anche grazie alle spiegazioni degli esperti di Veneto Agricoltura. In questo modo, “Biostimolanti in campo” si propone ancora come un momento chiave per far progredire, alla luce di risultati sperimentali comprovati, la conoscenza di un’agricoltura sempre più efficiente e sostenibile, che, a livello nazionale, trova nel Centro Po di Tramontana uno dei suoi punti di riferimento più saldi. La partecipazione all’evento, che garantisce il riconoscimento di crediti formativi, è gratuita previa iscrizione”. Evento di formazione e di trasferimento di esperienze, in fatto di corretto impiego di biostimolanti, a produrre meglio, “senza”, tuttavia, “inquinamento e senza intaccare la fertilità del suolo”.

Pierantonio Braggio







