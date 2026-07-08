C’ERA UNA VOLTA IL “CIELO” DELL’ARCHITETTURA THE BEDROCK | MARMOMAC 2026



Una riflessione sullo spazio voltato come origine e possibile futuro dell'architettura è al centro di C'era una volta il "cielo" dell'architettura, la mostra curata da Giuseppe Fallacara per la sessantesima edizione di Marmomac, in programma a Veronafiere dal 22 al 25 settembre 2026. All'interno di The Bedrock, presenta i lavori di Marmomac Meets Academies 2026, il laboratorio internazionale che riunisce università e aziende per esplorare il dialogo tra la pietra e concetti chiave come sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove visioni dell'abitare.



Verona, 7 luglio 2026. La pietra naturale può offrire risposte concrete alle sfide del progetto contemporaneo? Da questa domanda prende forma C’era una volta il “cielo” dell’architettura, il progetto firmato da Giuseppe Fallacara per The Bedrock, riferimento culturale di Marmomac per ricerca, tendenze e nuove sperimentazioni del mondo lapideo.



Al centro della riflessione c’è una delle più antiche conquiste dell’architettura: archi e volte rappresentano il vero archetipo del costruire, trasformando la materia più pesante in uno spazio capace di elevarsi sopra l’abitare. Su questa premessa si fonda il concept curatoriale che ha invitato ricercatori e studiosi di università italiane e internazionali a immaginare lo spazio voltato in pietra come possibile risposta alle esigenze costruttive del futuro. Grazie alla progettazione computazionale e alla fabbricazione digitale, unita a nuovi processi produttivi, la stereotomia torna infatti a essere un terreno di sperimentazione capace di coniugare ricerca strutturale, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.



In un contesto in cui il settore delle costruzioni è chiamato a ridurre il consumo di risorse e l'impatto dei processi produttivi, la pietra riacquista centralità anche per le sue qualità intrinseche: durabilità, riutilizzabilità, inerzia termica e possibilità di essere reintegrata in cicli produttivi circolari. Allo stesso tempo, gli elementi che danno forma ad archi e volte evolvono, diventando più performanti e sostenibili grazie al recupero di polveri lapidee, all'integrazione con altri materiali e allo sviluppo di geometrie porose, adattive e ottimizzate.



Questa nuova visione della pietra trova nella mostra una sua immediata traduzione spaziale e curatoriale. Al centro dell'allestimento, tre colonne d'aria vorticose sono il nucleo simbolico attorno a cui si sviluppa una costellazione di prototipi – volte stereotomiche, sistemi costruttivi innovativi, elementi stampati in 3D, componenti in pietra ricostruita e nuove strutture spaziali – realizzati da 17 università italiane e internazionali nell'ambito di Marmomac Meets Academies 2026. Nel loro insieme, questi progetti restituiscono l'immagine di una materia in continua evoluzione, capace di generare nuove forme dell'abitare e di aprire scenari inediti per l'architettura.







