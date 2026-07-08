L’Orchestra Sinfonica Giovanile Danese per la prima volta sulle sponde veronesi in concerto a Malcesine



Domenica 12 luglio nella Chiesa di Santo Stefano, la formazione della Regione di Copenaghen arriverà con più di sessanta musicisti under25. In programma Nielsen, Mozart e Dvořák, sotto la direzione di Christian Schmiedescamp.

Un concerto di grandi talenti con i giovani musicisti danesi. La DUSIKA – Danish Youth Symphony Orchestra, una delle principali formazioni sinfoniche giovanili della Danimarca, si esibirà domenica 12 luglio alle 21:00 con ingresso libero, nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Malcesine sotto la direzione di Christian Schmiedescamp, primo trombone dell’Orchestra Filarmonica di Copenaghen e da alcuni anni alla guida della formazione.



L’appuntamento porterà a Malcesine - per la prima volta sulle sponde veronesi del Benaco - circa 65 musicisti tra i 13 e i 25 anni e si inserisce nel percorso del Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili che dal 1999 porta in Italia formazioni giovanili provenienti da tutto il mondo. Dopo il successo dello scorso anno con l’Orchestra Giovanile di Strasburgo all’interno del cartellone di MusicaRivaFestival, il borgo torna così ad accogliere una giovane orchestra internazionale, facendo della musica classica un’occasione di incontro tra talenti, paesi e luoghi di grande valore storico e culturale.



Il concerto si aprirà nel segno della Danimarca, con due brani di Carl Nielsen: il Preludio da Sir Oluf He Rides e la Danza dei Galli. Una scelta che racconta l’attenzione di DUSIKA per il repertorio nazionale e per la diffusione della cultura musicale del proprio Paese. Il programma proseguirà con la Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore, K. 364 di Wolfgang Amadeus Mozart, affidata al violino di Sigrid Ingeborg Dinitzen-Kjærulff e alla viola di Emilie Hjælmhof Kristensen, e con la Sinfonia n. 8 in Sol maggiore, op. 88 di Antonín Dvořák.



Fondata a Copenaghen nel 1988 su iniziativa del Consiglio della Contea, DUSIKA negli ultimi anni si è esibita nelle Isole Fær Øer, in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Germania, Russia, Estonia, Scozia e Australia. Accanto al lavoro musicale, grande importanza viene data anche allo spirito di gruppo e alla crescita condivisa, elementi considerati parte essenziale dell’esperienza. Molti dei componenti frequentano o proseguono gli studi presso la prestigiosa Royal Danish Academy of Music.



«Siamo orgogliosi di accogliere per la prima volta a Malcesine la DUSIKA – Danish Youth Symphony Orchestra - dichiara Emanuela Barzoi, consigliera con delega alla Cultura del Comune di Malcesine - Dopo l’esperienza dello scorso anno con l’Orchestra Giovanile di Strasburgo, questo nuovo appuntamento conferma il rapporto prezioso con MusicaRiva, che ringrazio per aver reso possibile anche questo contatto. Per il pubblico sarà l’occasione di ascoltare una formazione internazionale di grande qualità per i ragazzi, invece, un palcoscenico su cui mettersi alla prova, crescere e condividere il proprio talento. Sono certa che sapranno coinvolgere Malcesine con l’entusiasmo che appartiene alla loro età, in un grande abbraccio di note. È anche un modo concreto per ricordare quanto le nuove generazioni sappiano portare valori, energia e proposte positive».







