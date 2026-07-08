AL MUSEO NICOLIS SIGLATA UN'INTESA TRA ASSOCIAZIONE CITTÀ MURATE DEL VENETO E I MUSEI DI PECHINO



Villafranca di Verona, 8 luglio 2026 - Il Museo Nicolis ha ospitato l'ITA–China 2026 International Conference – "Mutual Learning: Cultural Heritage, Museums and the Walled Cities of Veneto", un'importante giornata di studio e confronto internazionale dedicata al valore del patrimonio culturale quale strumento di conoscenza, innovazione e cooperazione tra popoli. L'iniziativa, inserita nel programma della Summer School Veneto 2026, ha riunito rappresentanti di istituzioni, università, musei e centri di ricerca italiani e cinesi, confermando il Museo Nicolis come luogo di incontro e dialogo tra culture, capace di favorire la nascita di relazioni internazionali fondate sulla condivisione del sapere.



Uno dei momenti più significativi della conferenza è stato la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Associazione Città Murate del Veneto e il Beijing Museum and Cultural Relics Development Center, finalizzato a promuovere nuove collaborazioni nei settori della ricerca, della valorizzazione del patrimonio culturale, della formazione e degli scambi tra istituzioni museali.



Ad aprire i lavori sono stati Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis, Roberto Luca Dall'Oca, Sindaco di Villafranca di Verona e Claudio Arzenton, Presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto.

Nel corso della giornata si sono susseguiti gli interventi di autorevoli studiosi e rappresentanti del mondo accademico e museale internazionale, tra cui Vincenzo De Masi, Direttore della Summer School, Jin Xuetao, Dean della Faculty of International Media Education della Communication University of China, Cao Qiuyue, Direttrice del Beijing Museum and Cultural Relics Development Center, Geng Yuxuan, Digital Cultural Heritage e Università del Salento, Stuart Burch della Nottingham Trent University e Giorgio Andrian, Former UNESCO Officer KAPATU. Presente anche Caterina Hong Ying, Ambassador for International Exchange of Dunhuang Coordinatrice Organizzativa del Padiglione Cina alla Biennale di Venezia.







L'accordo rappresenta un importante passo verso la costruzione di una rete internazionale che vede nella cultura uno strumento concreto di dialogo, capace di creare nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Cina e di valorizzare il patrimonio storico come risorsa per le future generazioni.

La presenza della delegazione della Communication University of China conferma inoltre il crescente interesse delle istituzioni accademiche cinesi nei confronti del patrimonio culturale italiano e delle buone pratiche sviluppate nel nostro Paese nell'ambito della conservazione, della ricerca e della comunicazione museale.







"Intendiamo creare un quadro di riferimento per sviluppare scambi accademici dedicati alla ricerca sulle mura storiche e sul patrimonio culturale, favorire la collaborazione tra istituzioni museali, promuovere mostre ed esposizioni condivise e incentivare lo scambio di competenze tra professionisti della gestione museale e della tutela dei beni culturali" hanno sottolineato Claudio Arzenton e Cao Qiuyue.



Per il Museo Nicolis, ospitare iniziative di questo livello significa proseguire nella propria missione di museo d'impresa aperto al mondo, luogo in cui la cultura diventa occasione di confronto, crescita e costruzione di nuove relazioni internazionali.







"Il patrimonio culturale non custodisce soltanto la memoria del passato, ma crea occasioni di dialogo, conoscenza e collaborazione tra persone, istituzioni e Paesi. Siamo orgogliosi che il Museo Nicolis abbia potuto favorire questo importante momento di incontro tra Italia e Cina, confermando la propria vocazione internazionale e il proprio impegno nella promozione della cultura come linguaggio universale", dichiara Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis.







Per il Sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca "si tratta di un'iniziativa di grande valore per far conoscere al mondo la nostra storia, la nostra cultura e il nostro territorio. Le città murate e le fortificazioni del Veneto non rappresentano soltanto una preziosa eredità del passato, ma costituiscono un motore di sviluppo per il turismo culturale e per le relazioni internazionali".







La conferenza si inserisce nel programma che accompagnerà la delegazione della Communication University of China alla scoperta delle città murate venete e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, promuovendone la conoscenza anche attraverso la realizzazione di contenuti audiovisivi destinati al pubblico internazionale. L'Associazione Città Murate del Veneto riunisce, oltre a Villafranca di Verona, i Comuni di Verona, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cologna Veneta, Lazise, Legnago, Pastrengo, Rivoli Veronese, Soave, Torri del Benaco e Valeggio sul Mincio, impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio fortificato regionale.







