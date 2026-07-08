Coldiretti Verona: “piante tintorie”: - dal campo sperimentale alle nuove filiere agricole. Lunedì 13 luglio, a Legnaro, Padova, si terrà un confronto tra esperti, sullo stato di avanzamento del progetto “Go piante”, sull’uso tintorio di alcune specie. Al



“9 luglio 2026. Lunedì 13 luglio l’Università degli Studi di Padova aprirà le porte della sua azienda sperimentare Toniolo (Viale dell’Università 4, Legnaro) a un importante momento di confronto sul futuro dell'agricoltura multifunzionale. Dalle ore 10:00, dunque, incontro di coordinamento del progetto PIANTE, che vede il coinvolgimento attivo - tra gli altri – anche di Coldiretti Verona e Psr e Innovazione Veneto. Si tratta di un appuntamento cruciale, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, condividere le esperienze maturate dai partner e presentare i primi risultati della sperimentazione. L’iniziativa metterà in luce il valore scientifico e pratico di quanto realizzato finora, accendendo i riflettori sui campi prova, sul catalogo delle piante tintorie, sulle attività agronomiche condotte dall’Università di Padova e sulle analisi di laboratorio in corso da parte dell'Istituto Spallanzani. Oltre al profilo puramente sperimentale, le piante tintorie – e il cartamo in particolare – possono trasformarsi in una concreta leva di sviluppo economico per il territorio. Integrando la produzione agricola con la trasformazione, l'offerta agrituristica, la didattica esperienziale e il turismo sostenibile di prossimità. I lavori in aula si apriranno con i saluti di accoglienza e l'introduzione di Stefano Oricchio, Amministratore Delegato di PSR & Innovazione Veneto, che in qualità di capofila del Gruppo Operativo illustrerà gli obiettivi generali del progetto e le prospettive di sviluppo regionali. A seguire, la parola passerà a Vittoria Giannini, responsabile scientifico del progetto per il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova, che guiderà il pubblico dentro le attività del campo prova, analizzando le specie coltivate, le criticità agronomiche emerse e le soluzioni tecniche adottate. Il focus si sposterà poi sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica grazie all'intervento di Silvia Cenadelli, Vice Direttore dell’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani. Verranno presentati i risultati dei test di estrazione sul cartamo condotti con metodi innovativi che verranno messi a confronto, con la macerazione tradizionale: le analisi hanno evidenziato una ricca presenza di polifenoli e flavonoidi e i primi test su cellule umane mostrano un'ottima tollerabilità e proprietà antiossidanti, aprendo la strada a promettenti applicazioni nei settori cosmetico e nutraceutico. Il progetto PIANTE tocca però anche ambiti sociali ed economici. Maria Luisa Costantino, della Cooperativa Sociale Il Ponte, spiegherà come il campo possa diventare uno strumento di inclusione, didattica e valorizzazione delle comunità locali. Sul fronte sindacale e di mercato, Gabriele Panziera di Coldiretti Verona, approfondirà le opportunità di diversificazione per le imprese del territorio, mentre Armando Luchesa dell’Azienda Agricola Ca’ Cristane porterà la testimonianza diretta di chi ha inserito queste colture nei propri piani produttivi aziendali. L'analisi della filiera si completerà con Marco Andrighetto di Euris S.r.l., che traccerà i possibili scenari di sviluppo organizzativo e commerciale dei prodotti derivati. L’incontro prevede una visita guidata alle parcelle sperimentali, dove si potranno toccare con mano le evidenze agronomiche della stagione. Al termine del tour, le cuoche contadine di Campagna Amica Coldiretti proporranno un menù degustazione con risotto e pietanze a base di Cartamo”. Una proposta importante, per il mondo agricolo e apertura alla coltivazione di “piante tintorie”, atte, come ci dice il termine, alla tintura di tessuti ed altro, nonché utilizzabili in cosmetica ed in altri diversi campi, cucina compresa: un nuovo, che può rivelarsi utile, in fatto di diversificazione delle colture e valorizzazione del suolo. Nella foto: il Carthamus tinctorius.

Pierantonio Braggio







