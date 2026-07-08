Cibo sano e prevenzione: Coldiretti porta la tutela della salute negli Ospedali. I gazebo gialli di Campagna Amica hanno fatto tappa al Polo Confortini, Borgo Trento, Verona, per promuovere la filiera corta e informare sui rischi dei cibi ultra-formulati



“Verona, 10 luglio 2026 – Questa mattina i gazebo gialli di Campagna Amica sono entrati nel cuore dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona, sostando nello spiazzo adiacente al Polo Chirurgico Confortini con l’obiettivo lanciare un messaggio forte sulla prevenzione medica che comincia proprio a tavola, attraverso la scelta di alimenti sani, genuini e di origine certa. L'appuntamento scaligero rientra nella mobilitazione nazionale “Campagna Amica per la salute”, che vede l'allestimento di mercati contadini in oltre settanta strutture ospedaliere italiane. Il progetto – promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – coinvolge le principali eccellenze sanitarie del Paese, dal Niguarda di Milano al Gaslini di Genova. In Veneto, oltre a Borgo Trento, hanno aderito all'iniziativa anche il San Bortolo di Vicenza, la Città della Speranza di Padova e l'Ospedale dell'Angelo di Mestre. La tappa veronese è stata realizzata in sinergia con l’Aulss 9 Scaligera e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, unite per offrire un servizio di informazione trasparente ai cittadini sui corretti stili di vita.

Durante l'intera mattinata i giardini del polo ospedaliero hanno ospitato il Mercato di Campagna Amica, dove i cittadini hanno potuto fare la spesa direttamente dai produttori del territorio. Tra i banchi si trovava una selezione di eccellenze locali, dall'olio delle aziende Colle d’Oro sul Lago e Tamellini Maurizio, alla frutta e verdura di stagione di Poli Graziano e Raffaele. Spazio anche al miele e ai fichi dell’Azienda Salgaro, alle confetture di Sara Delicatessen, oltre ad albicocche, pesche e tartufi di La Colombara e alla gastronomia a chilometro zero delle aziende Casanova e Destrotti, senza dimenticare i prodotti da forno, il riso, la pasta e le tisane. A tutti i passanti è stata inoltre offerta una merenda salutare a base di frutta fresca e dolci preparati dalle aziende di Campagna Amica con ingredienti freschi e salutari. All’interno del Polo Confortini è stato allestito il Tavolo degli Ultra-formulati: un'esposizione di prodotti con cui si è voluto dimostrare la differenza tra un cibo lavorato con molti ingredienti, tra cui additivi chimici, e un alimento artigianale, locale e naturale. Parallelamente, nella Sala Mostre, il Punto Informativo Aletheia ha distribuito report scientifici sul legame tra nutrizione e benessere, mentre i professionisti del Patronato Epaca si sono messi a disposizione del pubblico per offrire consulenze gratuite sulle pratiche inerenti alla tutela della salute. L’incontro con la stampa ha rappresentato il momento istituzionale in cui i vertici della Sanità e di Coldiretti Verona hanno parlato dei temi centrali dell’iniziativa. Vi hanno preso parte i direttori generali dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Paolo Petralia, Marianna Lorenzoni, direttrice sanitaria AOUI Verona, Elisa Finco, direttrice del SIAN, il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini e la presidente di Agrimercati Campagna Amica Verona, Franca Castellani. Ospite d’onore Ugo Cappellacci, presidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Il dibattito ha messo in luce una crescente emergenza sanitaria ed economica. La ricerca scientifica associa oggi ai cibi ultra-formulati ben trentadue effetti negativi sulla salute, che colpiscono l'apparato gastrointestinale, metabolico, respiratorio e cardiovascolare. A preoccupare sono anche le azioni lungo la filiera, come nel caso di oli miscelati venduti come extravergini o del grano trattato con glifosate in pre-raccolta, pratica vietata in Italia ma permessa in diversi Paesi extra-UE. I dati della Fondazione Aletheia e del sistema di sorveglianza "OKkio alla SALUTE" tracciano un quadro allarmante soprattutto sul fronte dell'obesità infantile: nel nostro Paese il 19% dei bambini è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. Si tratta di un danno biologico che diventa anche una zavorra economica: le malattie correlate all'alimentazione assorbono il 9% della spesa sanitaria nazionale e riducono il PIL del 2,8%, gravando su ogni cittadino italiano per una media di 289 euro di tasse all'anno. Gli interventi: Alex Vantini, Presidente di Coldiretti Verona: “Da questa pesante consapevolezza medica ed economica – ha spiegato Vantini – nasce una stretta alleanza strategica tra il mondo agricolo e quello sanitario. Non stiamo semplicemente proponendo di mangiare bene, stiamo strutturando la prevenzione medica primaria direttamente attraverso la terra e la filiera corta. Portare i mercati dentro gli ospedali significa creare un ponte tra il medico che cura e l'agricoltore che produce salute. Il nostro obiettivo è contrastare l'invasione dei cibi ultra-formulati e delle materie prime manipolate all'estero, promuovendo modelli di consumo trasparenti. Scegliere la filiera corta di Campagna Amica non fa bene solo al corpo, ma riduce anche lo spreco alimentare da cinque a nove volte rispetto alla grande distribuzione, tutelando la borsa dei cittadini e la sostenibilità complessiva del nostro sistema sanitario” Pietro Girardi, Direttore Generale dell'Aulss 9 Scaligera: “Aderire all’iniziativa 'Campagna Amica per la salute' rappresenta per la nostra istituzione una scelta strategica, orientata a promuovere una cultura della salute che trascende le mura ospedaliere. Con questo progetto la nostra Azienda centra due obiettivi contemporaneamente. Il primo: riportare la prevenzione primaria al centro delle politiche sanitarie, riconoscendo che il benessere collettivo si costruisce anzitutto attraverso la qualità di ciò che portiamo quotidianamente sulle nostre tavole, attraverso scelte consapevoli. Il secondo: rafforza ulteriormente l’alleanza tra ULSS 9, istituzioni e territorio, dimostrando ancora una volta che, attraverso un'azione condivisa, è possibile attivare una reale rete di protezione per la comunità, rendendo il cittadino protagonista del proprio percorso di salute e sostenibilità" Paolo Petralia, Direttore generale Aoui Verona: "La nostra Azienda aderisce con piacere a questa campagna nazionale Coldiretti per un obiettivo comune, che è la promozione della salute. Per quanto mi riguarda, avevo già avuto modo di collaborare con Coldiretti con esperienze che dimostrano come nel tempo questa sia una traiettoria vincente. Per comprendere il valore della giornata di oggi, dico che è solo la partenza con la firma di questo accordo nazionale per la salute dei cittadini, ma poi come sempre gli accordi si vivono e si realizzano attraverso le persone, i gruppi e le iniziative che danno gambe alla volontà di costruzione insieme una salute migliore a partire dalla prevenzione e dal benessere" Franca Castellani, Presidente di Agrimercati di Campagna Amica Verona: "Voglio ricordare la centralità della Dieta Mediterranea – ricordiamo la recente iscrizione della Cucina italiana come patrimonio dell’Unesco - che la comunità scientifica definisce come lo scudo più efficace contro l'insorgenza di patologie croniche. Nei nostri mercati contadini è possibile riscoprire tutti i prodotti cardine di questo modello alimentare. Il messaggio che vogliamo lanciare è tanto semplice quanto fondamentale: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che, al contrario, aumenta il rischio di ammalarsi. Di conseguenza, la difesa della salute va esercitata ogni giorno, a partire dalle scelte che compiamo a tavola". Un incontro, dai grandi contenuti, per preservare e creare salute, per informare e proporre quanto di meglio, in tal senso, l’agricoltura veronese sa offrire, non solo ai cittadini, ma, addirittura, anche agli Ospedali, per la loro attività culinaria. Molte e di diverso contenuto, le pubblicazioni, destinate al pubblico, tutte volte a diffondere il concetto, per cui, una buona salute deriva da cibi freschi e sani, frutto – non dimentichiamolo – del nostro grande Mondo agricolo. Il quale, con il suo costante impegno, dà vita…

Pierantonio Braggio







