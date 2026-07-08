Cybersecurity e rischio digitale, Confimi Industria Veneto accende i riflettori sulla sicurezza delle PMI. Giovedì 16 luglio l’incontro promosso presso Tenuta Sant’Antonio, a Lavagno, Verona



“Quanto è realmente protetta una piccola o media impresa di fronte alle minacce informatiche? E quali strumenti può adottare per trasformare la sicurezza digitale in un fattore di competitività e crescita? Sono tra le principali tematiche al centro dell’incontro “Lasceresti aperta la tua azienda? Cybersecurity e gestione del rischio digitale”, promosso da Confimi Industria Veneto e in programma giovedì 16 luglio, alle 17, presso Tenuta Sant’Antonio, a Lavagno (Verona).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle PMI un momento concreto di confronto e aggiornamento su un tema sempre più strategico. La digitalizzazione dei processi aziendali, l’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale e l’aumento delle minacce informatiche rendono infatti indispensabile per le imprese sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle opportunità legate alla sicurezza digitale. «La cybersecurity non è più una questione che riguarda esclusivamente le grandi aziende o gli specialisti del settore informatico, ma rappresenta una sfida quotidiana per tutte le imprese, comprese le piccole e medie realtà che costituiscono il cuore del nostro sistema produttivo» sottolinea Maria Carlesi, presidente di Confimi Industria Veneto. «Oggi la capacità di proteggere dati, processi e know-how aziendale è strettamente legata alla competitività, alla continuità operativa e alla credibilità dell’impresa sul mercato. Per questo abbiamo voluto promuovere un incontro che unisca informazione, strumenti pratici e testimonianze concrete, affinché gli imprenditori possano affrontare il cambiamento digitale con maggiore consapevolezza e sicurezza».L’evento, moderato da Raffaele Zanon, presidente di Confimi Apindustria Padova-Rovigo, offrirà una panoramica sui principali temi che stanno ridefinendo il futuro delle PMI: dalla cybersecurity e gestione del rischio digitale all’intelligenza artificiale applicata alle imprese, passando per bandi, incentivi e opportunità di finanziamento, fino alle iniziative e agli strumenti di supporto messi a disposizione del sistema associativo. «Le minacce informatiche stanno evolvendo con una rapidità senza precedenti e colpiscono sempre più frequentemente le piccole e medie imprese, spesso considerate bersagli più vulnerabili rispetto alle grandi organizzazioni», sottolinea Domenico Galia, presidente nazionale della Categoria Digitale Confimi Industria. «Oggi trattare il tema della sicurezza significa parlare di gestione del rischio d’impresa. Occorre pertanto accrescere la consapevolezza dei nostri imprenditori su questa tematica, in quanto investire nella sicurezza digitale non è un costo aggiuntivo, ma una scelta strategica che tutela il valore aziendale, rafforza la resilienza organizzativa e consente di cogliere con maggiore serenità le opportunità offerte dall’innovazione e dall’intelligenza artificiale».Dopo i saluti istituzionali della presidente Carlesi, il programma vedrà gli interventi di Matteo Sgaravato, presidente della Categoria Digitale di Confimi Apindustria Verona Domenico Galia, presidente nazionale della Categoria Digitale Confimi Industria Andrea Grigoletto, direttore della Fondazione Fenice Lucilla Lanciotti, Sportello Italia Confimi Industria Antonello Mendicino, Area Bandi e Finanziamenti di Confimi Apindustria Verona Denis Zendrini di SicurX e Federico Davoli di Logbot Srl. «L’incontro sarà caratterizzato da un approccio operativo, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori indicazioni immediatamente applicabili e casi concreti provenienti dal territorio, per comprendere come prevenire i rischi digitali e trasformare l’innovazione tecnologica in una leva di sviluppo», conclude Carlesi. L’appuntamento terminerà con un aperitivo di networking: un’occasione per favorire il confronto diretto tra imprenditori, professionisti ed esperti del settore. La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il form di contatto predisposto da Confimi Industria Veneto”. All’impresa italiana non manca la capacità, il coraggio e la tenacia, nel costruire e nel proseguire, verso sempre maggiore sviluppo, con grande contributo all’economia e al bene sociale. Purtroppo, tuttavia, ciò non è, oggi, sufficiente, a superare le sfide del nostro tempo, in cui, l’evoluzione tecnologica è quasi più veloce del pensiero. Un rischio, quindi, che va tenuto presento, conosciuto e soppesati, nella gestione dell’impresa, creando sicurezza alla stessa. L’incontro, di cui sopra, sarà di grande aiuto, in merito. Pierantonio Braggio







