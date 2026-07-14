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Gioved 16 Luglio 2026 Il progetto DIGI-LEARN accelera sull'inclusione digitale dei senior: conclusi con successo i test pilota in Europa e nei Balcani



Spinea, 15 lug 26 - Nell'ambito del progetto europeo Erasmus+ DIGI-LEARN (Imparare ad apprendere negli ambienti digitali) co-finanziato dall’e Europea, tutti i partner internazionali, nel periodo compreso tra marzo e giugno, hanno implementato con successo una serie di attività pilota sul campo. “L’obiettivo principale – informa Venetian Cluster, la società di Venezia con sede operativa a Spinea, che ha coordinato le attività in Italia, svoltesi a Padova presso la sede di Cescot Veneto - è stato quello di testare in contesti reali la piattaforma di e-learning e i moduli formativi del progetto, raccogliendo i feedback diretti degli utenti finali. Queste fasi pilota hanno svolto un ruolo cruciale nel valutare l’efficacia, l'usabilità e la pertinenza dei materiali sviluppati, ponendo le basi per il loro perfezionamento e per la sostenibilità a lungo termine del progetto.“ Il progetto DIGI-LEARN promuove l'apprendimento permanente e l'inclusione sociale della popolazione senior attraverso il superamento del divario digitale. Grazie ai dati raccolti in questa fase pilota il Consorzio europeo sarà ora in grado di perfezionare la piattaforma, rendendola uno strumento definitivo, accessibile e gratuito per l'alfabetizzazione digitale della terza età. Il test pilota in Italia ha coinvolto 26 partecipanti over 60 con competenze digitali medio-basse. Oltre a testare l'interfaccia della piattaforma (giudicata accessibile e intuitiva), i partecipanti sono stati guidati dai formatori in esercitazioni pratiche mirate a sviluppare il pensiero critico, imparando a riconoscere le informazioni inaffidabili e le fake news sul web. I quiz interattivi sono stati usati come strumento di discussione di gruppo per imparare dagli errori in modo collaborativo. “L'esperienza – si sottolinea da parte di Venetian Cluster - ha registrato un forte entusiasmo e i partecipanti hanno espresso il forte desiderio di approfondire in futuro i temi della sicurezza informatica, come la protezione dei dati personali, la gestione delle password e la prevenzione delle truffe online.” Se a Padova il focus è stato su “Fake News e sicurezza online” nei Paesi coinvolti nell'ambito del progetto i risultati sono stati determinati da focus altrettanto specifici. In Francia si è lavorato su “personalizzazione e tutoraggio” a Parigi, presso l'Associazione Le Moulin, dove il partner ANI International ha condotto workshop in presenza rivolti a un gruppo ristretto di partecipanti senior. I feedback hanno evidenziato l'importanza di un approccio di apprendimento "blended" (misto) e la necessità di integrare figure di supporto, come facilitatori o mentori digitali, nelle future edizioni. In Albania il focus è stato su “la curiosità non ha età” con l'organizzazione Together for Life che, in collaborazione con i centri comunitari “Gonxhe Bojaxhiu” e Shkozë, a Tirana ha coinvolto oltre 25 partecipanti. L'iniziativa ha dimostrato che l'apprendimento non è limitato dall'età, ma guidato dalla curiosità, aiutando i partecipanti a sviluppare fiducia nell'uso della tecnologia. In Spagna il focus ha riguardato le “competenze digitali per la vita quotidiana” a Vigo la Federación Eduardo Chao ha ospitato quattro sessioni formative in presenza sotto la guida di FEMXA. Il progetto ha supportato l'inclusione digitale di anziani con scarse competenze informatiche, nando l'uso della piattaforma DIGI-LEARN a esercitazioni pratiche per la vita di tutti i giorni, come l'invio di e-mail, la ricerca di informazioni online e l'uso di PC e smartphone. I sondaggi di gradimento hanno confermato un alto livello di coinvolgimento e l'apprezzamento per l'approccio pratico e accessibile della metodologia didattica.







