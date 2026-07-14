L'ENERGIA DEI PLANET FUNK ARRIVA A GRADO CON IL BLOOOM EUROPEAN TOUR



Dal 16 al 22 luglio un calendario ricco di appuntamenti tra grandi concerti, cultura, spettacoli ed eventi per tutte le età





Grado, martedì 14 luglio 2026 – I Planet Funk arrivano a Grado, venerdì 17 luglio alle 21.00 il Parco delle Rose farà da cornice alla tappa del "BLOOOM European Tour", che riporta dal vivo una delle band simbolo della scena dance ed elettronica internazionale. Il concerto sarà un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato gli ultimi due decenni – da Chase The Sun a Inside All The People, passando per Who Said e The Switch – e i brani del nuovo album BLOOM. Il concerto dei Planet Funk rappresenta soltanto il momento più atteso di una settimana che, dal 16 al 22 luglio, propone un ricco calendario di appuntamenti tra spettacoli, cultura, musica, esperienze sul mare, tradizioni e intrattenimento per tutte le età.





Giovedì 16 luglio le Antiche Terme ospitano "Distretto in Passerella Beach", una serata che intreccia moda, musica, spettacolo e valorizzazione delle attività del territorio tra gli appuntamenti più attesi la sfilata di originali costumi da bagno vintage degli anni Cinquanta e Sessanta, omaggio alla tradizione balneare e alla storia turistica di Grado.

Per gli appassionati di cultura, il Museo di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico propone l'apertura serale "Per chi naviga con le Pleiadi…", un percorso ispirato all'antica navigazione astronomica che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle collezioni nelle suggestive atmosfere delle sere d'estate. Nella stessa sede, le storiche marionette di Vittorio Podrecca saranno al centro di un progetto che mette in rete i Musei nazionali del Friuli Venezia Giulia, creando un dialogo tra patrimonio culturale e spettacolo dal vivo.

Alla Biblioteca Civica "Falco Marin", l'appuntamento "Il sole, il mio pianeta – Biagio Marin" accompagnerà il pubblico in un viaggio poetico tra luce, terra e spiritualità attraverso le letture recitative delle poesie di Biagio Marin interpretate da Marina Bressan e Tullio Svettini.

A chiudere il programma della giornata sarà la rassegna "Musica a 4 Stelle", che nella Basilica di Sant'Eufemia ospiterà il violinista serbo Stefan Milenkovich, tra i più affermati interpreti della scena internazionale, affiancato dalla pianista Natalija Mladenović. Il pubblico potrà assistere a un concerto che attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio per violino e pianoforte, con musiche di Sarasate, Ravel e Ysaÿe.





Venerdì 17 luglio, il Piper Beach farà da cornice alla “Candle Night”, una serata elegante illuminata da centinaia di candele, dove una cena sul mare si accompagnerà alla musica dal vivo e ai colori del tramonto, regalando un'atmosfera intima e suggestiva.

La rassegna "Libri e Autori in Spiaggia" porterà al Velarium della GIT due nuovi appuntamenti con la narrativa: venerdì 17 luglio sarà protagonista Andrea Vitali, tra gli scrittori italiani più amati degli ultimi decenni, che presenterà il suo nuovo romanzo Il piede nella fossa (Garzanti) sabato 18 luglio sarà invece la volta di Elisabetta de Dominis che, in dialogo con Gianpaolo Polesini, presenterà il romanzo d'esordio Al di là della carne (Aragno Editore), accompagnando il pubblico in un viaggio tra le atmosfere leggendarie di Camelot, mago Merlino e i grandi miti della tradizione.





Sabato 18 luglio torna uno degli appuntamenti più spettacolari dell'estate gradese: il Carnevale Estivo, giunto quest'anno alla sua ventiduesima edizione. Dalle 21.00 il corteo partirà dall'Isola della Schiusa per attraversare il porto e il centro storico con carri allegorici provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e circa mille figuranti in costume.





Lunedì 20 luglio, il primo appuntamento estivo con il tradizionale Pellegrinaggio Notturno all'Isola di Barbana, un appuntamento che unisce fede, tradizione e il fascino senza tempo della laguna nelle suggestive ore della sera.





Mercoledì 22 luglio spazio a due appuntamenti dedicati alla cultura e alla musica. Per la rassegna #PaperBeach26, lo scrittore Pierluigi Porazzi presenterà il romanzo Il re delle fate d'autunno (Ugo Mursia Editore), in dialogo con Marco Giovanetti. Nella stessa giornata la rassegna Musika&Musika porterà nella Sala Pianoforte del Grand Hotel Astoria il Trio Klaviol, protagonista di un concerto per violino, clarinetto e pianoforte con musiche di Poulenc, Rota e Piazzolla.







