Michele Bauli riconfermato alla guida di Speedhub, il digital innovation hub di Confindustria Verona. Prosegue l’attività a supporto della trasformazione digitale delle imprese, con focus su intelligenza artificiale, cybersecurity e Industria 5.0.



“Verona, 15 luglio 2026 – Michele Bauli è stato riconfermato presidente di Fondazione Speedhub, il Digital Innovation Hub di Confindustria Verona nato nel 2017 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0. La conferma è arrivata in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La compagine sociale, che comprende il socio fondatore Confindustria Verona insieme ad Assoimprenditori Alto Adige, Confindustria Trento, Confindustria Mantova, Mercitalia Logistics, Autobrennero Spa, Università di Verona, Consorzio ZAI e Fondazione LAST, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Tra le nuove nomine figura Valentina Gagliardo, presidente di COSP e componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona. “Ringrazio per questa conferma, che rappresenta una dimostrazione di fiducia e di apprezzamento per il lavoro svolto fino a oggi. In questi anni Speedhub ha rafforzato il proprio impegno a supporto delle imprese e della formazione delle nuove generazioni. Grazie alla collaborazione con ITS LAST, tra il 2025 e il 2026, sono stati coinvolti circa 200 studenti tra Verona, Vicenza e Padova in percorsi dedicati alle competenze digitali e all’innovazione”, ha dichiarato il presidente Michele Bauli. “Significative anche le attività realizzate con CIM&FORM nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Le tre iniziative attualmente in corso, S-Team Generation, Data Loop e Human First, hanno già dato vita a quattro eventi dedicati all’innovazione e allo sviluppo delle competenze. A queste si aggiungono due percorsi in modalità Technology Playground, che hanno consentito agli studenti di sperimentare attività pratiche di apprendimento, e sei percorsi di Action Research realizzati insieme alle aziende per trasferire competenze e testare soluzioni innovative direttamente nei contesti organizzativi”. “Nei prossimi anni daremo continuità al percorso avviato, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nella comprensione dei benefici offerti dalle nuove tecnologie e nella loro trasformazione in opportunità concrete. Ci aspetta una fase di forte accelerazione spinta dall’intelligenza artificiale, rispetto alla quale Speedhub è già pienamente attivo nel guidare l’interesse delle imprese”, ha concluso Bauli. Da settembre 2025 a settembre 2026 Speedhub è inoltre impegnato nel progetto europeo ReCLAIM, vincitore della seconda open call lanciata da CIRCULOOS, insieme a E-DEAS Srl, Scorta Srl e Treccani Engineering Srl. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un sistema di supporto decisionale basato sull’intelligenza artificiale per estendere il ciclo di vita delle macchine industriali e favorire modelli di economia circolare. All’interno di ReCLAIM, Speedhub, oltre alla realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione, contribuisce all’analisi di sostenibilità attraverso metodologie LCA, utili a valutare l’impatto ambientale delle diverse strategie di riutilizzo, riparazione, retrofit, rigenerazione e riciclo. Il ruolo di Speedhub a supporto delle imprese. Fin dalla sua costituzione, Speedhub affianca le imprese nei percorsi di trasformazione digitale, supportandole nella valutazione del livello di maturità tecnologica e offrendo consulenze su misura per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e produttivi. Il Digital Innovation Hub opera oggi lungo alcune delle principali direttrici dell’innovazione, tra cui intelligenza artificiale, cybersecurity e Industria 5.0, promuovendo attività di divulgazione e formazione e offrendo servizi di assessment e consulenza specialistica. Speedhub mantiene relazioni con partner e istituzioni locali, nazionali ed europee specializzate in innovazione, con l’obiettivo di avvicinare al territorio opportunità di crescita e favorire l’incontro tra esigenze delle imprese e soluzioni tecnologiche coerenti. La Fondazione è inserita nel catalogo europeo dei Digital Innovation Hub e in numerosi network internazionali, tra cui l’Industry 5.0 Community of Practice e Funding Box, uno dei principali facilitatori europei di cascade funding per startup e PMI. Tra le collaborazioni più recenti rientra CIRCULOOS, specializzato nella sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale applicate a processi di economia circolare. L’ecosistema dell’innovazione di Confindustria Verona. All’interno di Confindustria Verona, Speedhub si inserisce in un sistema più ampio di competenze dedicate all’innovazione, operando in sinergia con le Reti Innovative Regionali RIAV, RIVELO, Veneto Clima ed Energia e Tech4Life, oltre che con gli uffici dedicati alla finanza, al fisco e diritto d’impresa, alla progettazione europea e alla formazione. In questo contesto prende forma un sistema integrato di supporto che accompagna le imprese lungo l’intero percorso di crescita e innovazione: dall’ideazione alla ricerca di partner, dalla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo all’individuazione delle opportunità di finanziamento più adeguate sotto il profilo economico, fiscale e normativo. CIM&FORM, ente di formazione di Confindustria Verona, promuove percorsi di aggiornamento, upskilling e reskilling per favorire l’evoluzione delle competenze e l’integrazione delle tecnologie nei processi aziendali. Le Reti Innovative Regionali rappresentano inoltre network tematici che riuniscono imprese, centri di ricerca e stakeholder del territorio per lo sviluppo di progettualità nelle filiere dell’agroalimentare, della logistica e supply chain, dell’energia e dell’efficientamento energetico, della salute e del benessere delle persone. In un contesto caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e da un’ampia disponibilità di strumenti e opportunità, Confindustria Verona si propone come partner strategico per orientare le aziende nella scelta delle soluzioni più adatte e nella costruzione di percorsi di innovazione concreti e sostenibili”. Essere di supporto all’impresa, affiancandola, “nei percorsi di trasformazione digitale, supportandola nella valutazione del livello di maturità tecnologica e offrendo consulenze, su misura per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e produttivi” è un grande contributo all’aggiornamento.

dell’impresa stessa, sulla strada del cogliere ottime occasioni, per un ulteriore suo sviluppo. Il meglio che si possa fare!

Pierantonio Braggio







