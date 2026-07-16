Sagra di Santa Maria Maddalena, Trevenzuolo, Verona. Oltre la tavola, cultura e territorio protagonisti del Premio Trevent e del Talk ‘Il mistero di un volto’. Tra gli appuntamenti più attesi, il Premio Trevent, mercoledì 22 luglio, quest’anno dedicato al



“La Sagra di Santa Maria Maddalena di Trevenzuolo anche quest’anno amplia il suo programma affiancando alla tradizione gastronomica appuntamenti dedicati alla storia locale, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Ad aprire il calendario, due appuntamenti: mercoledì 22 luglio il Premio Trevent, riconoscimento dedicato alle eccellenze della comunità, e giovedì 23 luglio il talk “Il mistero di un volto”, un viaggio tra arte, fede e storia dedicato alla figura di Santa Maria Maddalena. Tra i momenti più attesi dalla comunità, il Premio Trevent, giunto alla quinta edizione. Promosso dall'associazione Trevent, organizzatrice della Sagra, il riconoscimento celebra cittadini e cittadine di Trevenzuolo che, con il proprio impegno, il talento e la passione, hanno contribuito a valorizzare il territorio. La cerimonia di consegna, mercoledì 22 luglio alle ore 21, segue l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza. Conduce Elisa Tagliani. L'edizione 2026 è dedicata allo sport, simbolo di sacrificio, determinazione e capacità di unire le persone attraverso valori che rappresentano un patrimonio per l'intera comunità. A ricevere il Premio Trevent 2026 quattro protagonisti che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano. Luigi Roncaglia, classe 1943, ciclista di origine mantovana, conquistò la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 1964 nell'inseguimento a squadre, stabilendo inoltre il record mondiale dei 4 chilometri, rimasto imbattuto per ventiquattro anni, e vincendo due titoli mondiali nel 1966 e nel 1968. Il Premio va anche a Paolo Ongaro, classe 1947, protagonista dell’atletica leggera, campione nazionale allievi e autore dell’eguagliamento del record italiano degli 80 metri nel 1963, oltre che vincitore del titolo italiano juniores CSI nei 100 metri. Tra i premiati anche Giovanni Garzon, classe 1935, calciatore che tra il 1955 e il 1965 raggiunse la Serie A con la SPAL distinguendosi come attaccante di grande rendimento, e a Natalino Ferrarini, classe 1937, atleta dell'Aeronautica Militare, secondo ai Campionati Nazionali Militari del 1960 e protagonista di numerosi tornei nazionali e internazionali. Il Premio Trevent rappresenta uno dei momenti più identitari della Sagra di Santa Maria Maddalena. Nato per valorizzare le persone che hanno contribuito alla crescita della comunità, il riconoscimento intende custodire la memoria del territorio e trasmettere alle nuove generazioni esempi di dedizione, talento e appartenenza. La cerimonia si inserisce nel programma inaugurale della Sagra di Santa Maria Maddalena e del festival culturale Artincanto – Metamorphosis, che dal 22 al 28 luglio proporranno un ricco calendario di eventi dedicati alla cultura, all'arte, allo spettacolo e alle tradizioni del territorio. Tra le novità dell’edizione 2026, un appuntamento che intreccia storia, arte e tecnologia. Giovedì 23 luglio, alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, si terrà “Il mistero di un volto”, un talk di approfondimento e confronto tra fede, cultura e arte. Ospiti don Roberto Bianchini, sacerdote, studioso e rettore della basilica di San Lorenzo a Verona, e monsignor Bruno Fasani, presbitero, giornalista e intellettuale. Modera Elisa Tagliani. L’incontro prende avvio da cinque capolavori della storia dell’arte dedicati a Santa Maria Maddalena, opere che, attraverso lo sguardo di grandi maestri come Caravaggio e Tiziano, restituiscono interpretazioni, emozioni e significati sempre diversi della sua figura. I dipinti saranno presentati all’interno della chiesa in una mostra digitale su schermi ad alta definizione, visibile durante il talk e per tutta la durata della Sagra. Ne nascerà un percorso condiviso di ascolto e riflessione, in cui arte, storia e fede dialogano per interrogare temi universali che attraversano non solo la tradizione religiosa, ma anche l’esperienza umana e la vita di ciascuno. Questi e tutti gli eventi della Sagra di Santa Maria Maddalena di Trevenzuolo sono a ingresso libero e gratuito”. Un grande complimento a tutti coloro, che hanno collaborato e collaborano alla realizzazione di sì grande Sagra, contribuendo a fortemente animare Trevenzuolo e creando,in essa, motivo di nuove relazioni, di cultura e di economia. Non solo: ma, anche – ed è grande iniziativa – dando vita all’occasione, di meglio conoscere “Santa Maria Maddalena”…!

Pierantonio Braggio







