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Sabato 18 Luglio 2026
Acqua potabile. AGS: indispensabile un cambio nelle abitudini di consumo. I monitoraggi evidenziano consumi elevati. Necessario invertire il trend, per garantire la sostenibilità della risorsa. I Comuni, soci di Azienda Gardesana Servizi, hanno emanato l’

“Il monitoraggio costante delle reti e dei consumi effettuato da AGS evidenzia che i livelli di utilizzo di acqua potabile restano molto elevati. Evidentemente, si continua a utilizzare l’acqua dell’acquedotto, per attività non essenziali, come l’irrigazione di orti e giardini, il riempimento delle piscine e il lavaggio delle automobili utilizzi che devono essere assolutamente evitati. “L’adozione delle ordinanze da parte dei Comuni – afferma Angelo Cresco, presidente di AGS – è stata una risposta importante. Ora però è necessario accompagnarla, con un’attenta attività di sensibilizzazione e, se non bastasse, con l’impegno diretto delle Amministrazioni a far rispettare le disposizioni previste. I consumi continuano a rimanere elevati e questo dimostra che le ordinanze non sempre vengono rispettate, ma è necessario che ci sia un impegno da parte di tutti, altrimenti si mette a rischio l’erogazione di un servizio essenziale”. Per questo motivo AGS rinnova l’invito a cittadini, famiglie e imprese ad adottare comportamenti più attenti e consapevoli. L'acqua potabile deve essere destinata esclusivamente agli usi alimentari e personali, evitando gli impieghi non indispensabili e riducendo gli sprechi, nel rispetto di quanto disposto da ATO Veronese e dalla recente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 72 del 1 luglio 2026 “Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto – Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate”. “Attualmente non si registrano criticità nella gestione del servizio idrico – chiarisce il direttore generale di AGS Carlo Alberto Voi –. Tuttavia, le elevate temperature, la riduzione delle precipitazioni che determina scarsità delle risorse sia falde sia sorgenti e il perdurare di consumi elevati impongono una riflessione. Se questo andamento dovesse proseguire anche nelle prossime settimane, la sostenibilità del sistema potrebbe essere messa in grave crisi. È indispensabile un cambio nelle abitudini di consumo. L’acqua potabile è un bene prezioso che va preservato. Per farlo servono responsabilità e impegno condivisi”. Per promuovere una maggiore consapevolezza dell’utilizzo della risorsa idrica, Azienda Gardesana Servizi, in collaborazione con il Consiglio di Bacino ATO Veronese, invita cittadini e famiglie a seguire il Decalogo dell'Acqua: dieci semplici buone pratiche per ridurre gli sprechi e contribuire alla tutela di un bene prezioso. Il Decalogo dell'Acqua: 1. Usa l'acqua con consapevolezza: L'acqua è una risorsa limitata e preziosa. Ogni gesto quotidiano, anche il più piccolo, contribuisce a ridurre gli sprechi e a preservarla per il futuro 2. Non sprecare l'acqua dello scarico: Lo scarico del WC rappresenta una delle principali voci di consumo domestico. Utilizza il doppio pulsante quando disponibile ed evita di usarlo come cestino 3. Ottimizza l'acqua dei rubinetti: Un rubinetto aperto inutilmente può sprecare molti litri d'acqua. Chiudilo mentre ti lavi i denti o insaponi le mani e valuta l'installazione di riduttori di flusso 4. Preferisci la doccia al bagno: Una doccia di pochi minuti consuma molta meno acqua rispetto a un bagno in vasca. Ridurre anche di un solo minuto il tempo sotto la doccia può fare la differenza. 5. Usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico: Azionare gli elettrodomestici solo quando sono pieni permette di risparmiare acqua ed energia. Se possibile, scegli i programmi ECO 6. Controlla eventuali perdite: Una piccola perdita può trasformarsi in un grande spreco. Verifica periodicamente rubinetti, cassette di scarico e impianti: intervenire subito significa risparmiare acqua e denaro 7. Raccogli e riutilizza l'acqua: Quando possibile, recupera l'acqua piovana o quella utilizzata per lavare frutta e verdura: può essere impiegata per innaffiare le piante o per altre attività domestiche 8. Irriga con criterio: Innaffia nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente al mattino presto o alla sera, per limitare l'evaporazione e favorire l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno 9. Scegli prodotti sostenibili: Anche ciò che acquistiamo "consuma" acqua. Ridurre gli sprechi alimentari e scegliere prodotti durevoli significa contribuire indirettamente alla tutela della risorsa idrica 10. Condividi una cultura dell'acqua: Il risparmio idrico nasce dalla consapevolezza. Parlane in famiglia, a scuola e sul lavoro: la tutela dell'acqua è una responsabilità condivisa”. Un decalogo, da imparare a memoria, e da mettere assolutamente in pratica, dati i tempi, che corrono. Capire come si comporta o come si comporterà il tempo, parliamo di meteo, dal quale molto dipende la disponibilità di acqua, non è semplice…, mentre è semplice notare o venire a sapere che l’acqua c’è, ma, che può venire a mancare, in tempi brevi… Usiamola con attenzione, risparmiandola, applicando anche la normativa, che il sopra esposto decalogo ci propone…
Pierantonio Braggio
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