Dritti e rovesci solidali al Circolo Tennis Scaligero



È stata presentata oggi, mercoledì 22 luglio nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, la seconda edizione dell’evento solidale “Torneo Open Tennis – 2° Memorial Baby Matti”, in programma dal 25 luglio al 9 agosto al Circolo Tennis Scaligero di Verona.

Sono intervenuti: la consigliera provinciale con delega alla Cultura, Erica Vianini per la Fondazione Tra Terra e Cielo la presidente Elisa Amighini e il vicepresidente Jacopo Reale e il presidente del Circolo Tennis Scaligero, Andrea Bonomini.

L’evento sportivo - accreditato quale Torneo Campionati FITP Assoluti Veneto - è stato istituito in memoria del piccolo Mattia, scomparso nel 2020 all’età di due anni e mezzo. La manifestazione nasce dall’impegno della Fondazione nel voler offrire un contributo tangibile e continuativo alle famiglie attraversate dal dramma della perdita di un figlio.

Ad oggi, la Fondazione Tra Terra e Cielo garantisce un servizio di supporto psicologico professionale a oltre cento nuclei familiari e ha di recente esteso tali percorsi di assistenza anche ai fratelli e alle sorelle dei bambini venuti a mancare.

Il ricavato del torneo sarà destinato alla realizzazione di due ludo-carrozzine: speciali carrozzine pediatriche colorate e accoglienti, progettate per accompagnare i bambini verso la sala operatoria con maggiore serenità. Le due carrozzine saranno donate alla chirurgia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e alla pediatria dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto.







