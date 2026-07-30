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Luned 3 Agosto 2026
Nuovo “Servizio giovani”, per il benessere psicologico: a Bussolengo, Verona, ascolto gratuito, per ragazze e ragazzi, dai 14 ai 30 anni

Bussolengo, Verona, 3 agosto 2026 - Rispondere in modo concreto alle sfide emotive, relazionali e sociali che caratterizzano l'adolescenza e la giovinezza. Con questo obiettivo prende il via il “Servizio Giovani”, progetto promosso dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e finanziato dalla Regione del Veneto, che mette a disposizione delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 30 anni uno sportello d’ascolto, supporto e counseling psicologico completamente gratuito, accessibile sia in presenza che online. L’iniziativa nasce per garantire ai giovani uno spazio sicuro e professionale in cui confrontarsi, chiedere aiuto e affrontare eventuali momenti di difficoltà, nella massima riservatezza e senza giudizio. Sottolinea Amelia Motta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bussolengo: “L’attenzione al benessere delle nuove generazioni è una priorità per l’Amministrazione. Mettere a disposizione un servizio gratuito e facilmente accessibile significa rafforzare la rete di sostegno rivolta ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie, offrendo un punto di ascolto qualificato, in grado di intercettare precocemente situazioni di fragilità”. Per il territorio veronese, la gestione del servizio è stata affidata alla cooperativa sociale Spazio Aperto, in qualità di capofila, che opera in collaborazione con le cooperative Hermete e Il Ponte e con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. Grazie alla sua posizione centrale rispetto al Distretto Ovest-Veronese, a Bussolengo, è stata individuata la sede operativa in presenza dello sportello, all’interno degli spazi dell’Informagiovani di via Alcide De Gasperi 45. “Accogliere a Bussolengo un servizio dedicato al benessere psicologico dei giovani conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze delle nuove generazioni e il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio – dichiara Roberto Brizzi, sindaco del Comune di Bussolengo –. “La disponibilità di uno spazio di ascolto gratuito e qualificato rappresenta un supporto importante per la comunità e un ulteriore tassello nel percorso di vicinanza ai cittadini più giovani”. Per maggiori informazioni: Informagiovani, via Alcide De Gasperi 45, Bussolengo, tel. 045 245 7841 - email:serviziogiovani.bussolengogmail.com). Iniziativa incisivamente positiva, di appoggio ai giovani, in un tempo, l’attuale, in cui ascolto, confronto e studiato consiglio, saranno di grande giovamento alle giovani generazioni, che sapranno di avere a loro disposizione un Servizio, sempre disponibile, con accoglienza a livello professionale.
Pierantonio Braggio
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