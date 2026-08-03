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Gioved 6 Agosto 2026
FERRAGOSTO APERTO AL MUSEO NICOLIS: INGRESSO 2x1, MERCOLEDÌ FAMILY E VISITE GUIDATE

Il 15 agosto promozione speciale 2x1 e visita guidata gratuita. Per tutto il mese iniziative dedicate a famiglie, turisti e appassionati in un ambiente completamente climatizzato.

Villafranca di Verona, 4 agosto 2026 – Il Museo Nicolis sarà regolarmente aperto anche il giorno di Ferragosto, offrendo ai visitatori un'occasione speciale per trascorrere qualche ora al fresco tra automobili leggendarie, design, storia e innovazione. Per l'intera giornata sarà infatti attiva la promozione 2 ingressi al prezzo di 1, con la possibilità di partecipare gratuitamente alla visita guidata delle ore 15.30, inclusa nel biglietto d'ingresso.


Quando le temperature salgono e si cercano esperienze piacevoli da vivere anche nelle ore più calde della giornata, il Museo Nicolis rappresenta una meta ideale per tutta la famiglia. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, custodisce una delle 100 più importanti collezioni private di auto d'epoca al mondo, affiancata da motociclette, biciclette, macchine fotografiche, strumenti musicali, macchine per scrivere e numerose testimonianze dell'ingegno, del design e dell'evoluzione tecnologica del Novecento.


Una proposta ideale anche per chi trascorre le vacanze tra Verona e il Lago di Garda e desidera vivere un'esperienza culturale originale, coinvolgente e adatta a tutte le età.

Per tutto il mese di agosto il Museo propone un calendario di iniziative dedicate a visitatori, turisti e famiglie.
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