Gioved 6 Agosto 2026 EICMA RACCONTA LA SUA STORIA: AL VIA UNA SERIE SOCIAL IN OTTO EPISODI PER CELEBRARE OLTRE UN SECOLO DI INNOVAZIONE E PASSIONE



Milano, 5 agosto 2026 – La storia di EICMA diventa una miniserie social. A partire da questa settimana e fino alla fine di ottobre, i canali ufficiali della manifestazione accompagneranno la community dell’evento espositivo in un viaggio attraverso oltre cent'anni di storia con otto brevi video originali dedicati ai momenti che hanno segnato l'evoluzione dell'Esposizione Internazionale delle due ruote e, insieme a essa, dell'intero settore motociclistico.







La serie, che prende il via oggi, ripercorre le tappe fondamentali della manifestazione, dalla prima edizione del 1914 al Kursaal Diana di Milano fino all'EICMA contemporanea, diventata il principale appuntamento mondiale dedicato alle due ruote. Un racconto che attraversa guerre, ricostruzioni, rivoluzioni industriali, innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali e culturali, mostrando come il Salone abbia saputo interpretare e spesso anticipare l'evoluzione della mobilità e della passione motociclistica.







Ogni episodio approfondisce un momento simbolico della storia di EICMA: la nascita dell'Esposizione, la ripartenza dopo i conflitti mondiali, l'arrivo della produzione industriale, l'affermazione delle grandi Case italiane e internazionali, la rivoluzione delle moto giapponesi, il trasferimento a Rho Fiera Milano, il ruolo della manifestazione dopo la pandemia e la sua trasformazione da fiera di settore a grande evento internazionale capace di unire industria, istituzioni, sport, cultura e intrattenimento.







L'iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento allྏª edizione di EICMA e rappresenta un omaggio alla storia della manifestazione e alle migliaia di aziende, professionisti, piloti e appassionati che, nel corso di oltre un secolo, hanno contribuito a renderla un punto di riferimento assoluto per il mondo delle due ruote.







“EICMA custodisce una storia unica, che coincide in larga parte con quella della motocicletta e della sua evoluzione», dichiara Alessandro Re, responsabile comunicazione di EICMA. “Abbiamo voluto raccontarla con un linguaggio semplice, coinvolgente e accessibile anche alle nuove generazioni, perché conoscere il nostro passato significa comprendere il valore che EICMA continua ad avere oggi per l'industria, per i motociclisti e per tutti gli appassionati. Ogni episodio dimostra come la nostra manifestazione sia sempre stata il luogo in cui innovazione, tecnologia, cultura e passione si incontrano, contribuendo a scrivere la storia delle due ruote”.







I reel saranno pubblicati da oggi a fine ottobre sui profili ufficiali Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn di EICMA, accompagnando il pubblico fino all'apertura dell'edizione 2026 della manifestazione.







Con questa iniziativa EICMA conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura motociclistica, offrendo alla propria community contenuti originali capaci di raccontare non solo la storia della manifestazione, ma anche quella di un settore che continua a innovare senza perdere il legame con le proprie radici.







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