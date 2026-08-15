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|Mercoled 19 Agosto 2026
|BOTTEGA IN AIUTO DELL’IMPORTATORE UCRAINO BOMBARDATO
In soli due anni la Fozzy Group, il più grande centro logistico ucraino per la commercializzazione di beni di lusso e vini di prestigio, ha subito due pesanti bombardamenti, l’ultimo dei quali, lo scorso 5 agosto, ha portato a devastare i 129 mq del sito ucraino e alla morte di ben 8 dipendenti oltre ad una ventina di feriti. Fozzy ama i vini di Bottega, in particolare il suo Prosecco, è nel suo sito aveva stipate decine di migliaia di bottiglie che sono tutte andate perdute. Un dramma costato all’importatore ucraino ben 58 milioni di dollari di danni oltre ai lutti per numerose famiglie e che, probabilmente porterà ad una difficile ripresa anche se i 30 mila dipendenti stanno già alacremente lavorando per riportare un po' di normalità. “Comprendo quanto sta provando il nostro amico ucraino”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda vitivinicola trevigiana che esporta in 165 paesi nel mondo con un fatturato di 99 milioni di euro, “e credo sia nostro dovere essergli a fianco. Non pensiamo di poter fare chissà cosa ma 60 mila euro andranno a colmare le prime necessità, poi per i familiari delle vittime avremmo deciso di invitarli a lavorare in Italia, nella mia azienda oppure di dar anche a loro qualche beneficio economico. Fozzy Group è sempre stato un grande cliente, ha sempre fatto conoscere i nostri vini in tutta l’Ucraina e non possiamo abbandonarlo oira”. Fozzy Group supporta le maggiori catene alimentari del Paese e per Bottega è uno dei suoi maggiori clienti. 58 milioni di dollari di danni che sono 50,032 milioni di euro sono un brutto colpo per l’economia dell’azienda ucraina ma Bottega è certo che sapranno tornare presto alla normalità, sperando che questa lunga e logorante guerra possa finire presto. (G.N.)
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