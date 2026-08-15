|
|
|
|
|
|
|Gioved 20 Agosto 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Gioved 20 Agosto 2026
|DOLOMIA SEMPRE PIU’ DA SERIE A
Torna il grande calcio e tornano protagoniste le aziende che lo sponsorizzano. Anche in questo il triveneto è protagonista con Acqua Dolomia che, in serie A, affiancherà ben 4 squadre (Genoa, Monza, Parma e Sassuolo) oltre a continuare la collaborazione con l’Hellas Verona e il Cesena in serie B e la Reggiana, Dolomiti Bellunesi e Treviso in C. Un acqua, la Dolomia, che da sempre viene indicata come la “sorgente” dei campioni, dello sport in particolare visto che Sorgente Valcimoliana, l’azienda che imbottiglia Dolomia, è legatissima anche al mondo del tennis, dello sci e di varie altre discipline sportive. “Il mondo del calcio”, dice Federico Trost, direttore generale di Sorgente Valcimoliana, “attrae milioni di persone e quindi è un veicolo trainante di visibilità. Crediamo nello sport perché la nostra acqua ha particolari specificità per gli sportivi. Ogni nostro accordo ha degli obiettivi ben precisi. Ad esempio il Monza rappresenta un importante punto di riferimento per consolidare il mercato in Lombardia mentre la sponsorizzazione con il Genoa rafforza la presenza del brand in Liguria”. Acqua Dolomia si distingue per il bassissimo contenuto di sodio e di nitrati, per la pressoché assenza di arsenico, e questo la certifica tra le acque più pure in assoluto. Si distingue anche per l’alto contenuto di ossigeno disciolto. La peculiare mineralizzazione ne assicura le proprietà diuretiche, la rende specificatamente adatta alle diete iposodiche, utile per la corretta reintegrazione idrosalina negli sportivi. Il favorire le funzioni digestive la consigli anche per la preparazione degli alimenti dei lattanti. (g.n.)
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| Aspettando la 58ª Fiera del Riso: l'oro bianco di Isola della Scala protagonista a Bardolino, Verona
| XXXII Film Festival della Lessinia: venerdì 21 agosto, alle 18, la cerimonia di apertura della Rassegna cinematografica internazionale, dedicata a vita, storia e tradizioni della montagna
| FFDL 2026. L'Ordine degli Architetti di Verona alla XXXII edizione del Film Festival della Lessinia
| A Verona, la sperimentazione dei pigmenti naturali, con il progetto "go piante", per la produzione di coloranti ecologici da cartamo e topinambur. Psr & Innovazione Veneto capofila. Coldiretti Verona sovrintende il percorso formativo
| Aspettando il Film Festival della Lessinia: voce alle nuove generazioni. Giovedì 20 agosto, con il progetto “Eco-Post-It. Digital storytelling per un mondo sostenibile” i giovani raccontano le sfide ambientali. Video, podcast e contenuti social in una ser
| Arena di Verona. Questa sera, Viva Vivaldi, secondo concerto firmato Balich, e poi tornano Nabucco, Turandot, la Traviata e Aid
| CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO: UN TIGLIO E UNA PAULONIA SOSTITUIRANNO I DUE CEDRI MALATI
| BOTTEGA IN AIUTO DELL’IMPORTATORE UCRAINO BOMBARDATO
| FFDL 2026. L'Ordine degli Architetti di Verona alla XXXII edizione del Film Festival della Lessinia
| La “Lessinia”. Aiuta a conoscerla a fondo lo straordinario volume, dal titolo “Alti pascoli della Lessinia, patrimonio per il futuro”. L’opera è uscita, a suo tempo, a cura dell’Associazione Tutela della Lessinia, Erbezzo, Verona
| S N O D A R- Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto: domenica, 13 settembre 2026, “Incontro con le Confraternite”
| Cura del patrimonio arboreo: transennata, per motivi di pubblica sicurezza l'area attorno al cedro di piazza indipendenza. Nota di AMIA, Verona
| Uscito un libro, dal titolo “Ieri e oggi - Tartufi a Caprino Veronese - Profumi di storia e di poesia”. Ha curato l’opera il prof. Vasco Senatore Gondola, in occasione della XVII “Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo”, che avrà luogo a Caprino, dal 28 a
| Bardolino e Taranto unite da acqua, sport e cultura: nasce il progetto “Dolce & Salato”
| Caditoie intasate, quale manutenzione?
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|