2026-08-20 DOLOMIA SEMPRE PIU’ DA SERIE A 2026-08-20 FFDL 2026. L'Ordine degli Architetti di Verona alla XXXII edizione del Film Festival della Lessinia 2026-08-20 XXXII Film Festival della Lessinia: venerdì 21 agosto, alle 18, la cerimonia di apertura della Rassegna cinematografica internazionale, dedicata a vita, storia e tradizioni della montagna 2026-08-20 Aspettando la 58ª Fiera del Riso: l'oro bianco di Isola della Scala protagonista a Bardolino, Verona 2026-08-19 FFDL 2026. L'Ordine degli Architetti di Verona alla XXXII edizione del Film Festival della Lessinia 2026-08-19 BOTTEGA IN AIUTO DELL’IMPORTATORE UCRAINO BOMBARDATO 2026-08-19 CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO: UN TIGLIO E UNA PAULONIA SOSTITUIRANNO I DUE CEDRI MALATI 2026-08-19 Arena di Verona. Questa sera, Viva Vivaldi, secondo concerto firmato Balich, e poi tornano Nabucco, Turandot, la Traviata e Aid 2026-08-19 Aspettando il Film Festival della Lessinia: voce alle nuove generazioni. Giovedì 20 agosto, con il progetto “Eco-Post-It. Digital storytelling per un mondo sostenibile” i giovani raccontano le sfide ambientali. Video, podcast e contenuti social in una ser 2026-08-19 A Verona, la sperimentazione dei pigmenti naturali, con il progetto "go piante", per la produzione di coloranti ecologici da cartamo e topinambur. Psr & Innovazione Veneto capofila. Coldiretti Verona sovrintende il percorso formativo 2026-08-18 Cura del patrimonio arboreo: transennata, per motivi di pubblica sicurezza l'area attorno al cedro di piazza indipendenza. Nota di AMIA, Verona 2026-08-18 S N O D A R- Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto: domenica, 13 settembre 2026, “Incontro con le Confraternite” 2026-08-18 La “Lessinia”. Aiuta a conoscerla a fondo lo straordinario volume, dal titolo “Alti pascoli della Lessinia, patrimonio per il futuro”. L’opera è uscita, a suo tempo, a cura dell’Associazione Tutela della Lessinia, Erbezzo, Verona 2026-08-16 Uscito un libro, dal titolo “Ieri e oggi - Tartufi a Caprino Veronese - Profumi di storia e di poesia”. Ha curato l’opera il prof. Vasco Senatore Gondola, in occasione della XVII “Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo”, che avrà luogo a Caprino, dal 28 a 2026-08-15 CGIA Mestre, 14.8.2026: in città e paesi, botteghe in via di estinzione. L'intelligenza artificiale può rilanciare l’artigianato. In Veneto, nell’ultimo anno, le chiusure hanno interessato, in particolare, le province di Belluno, Treviso e Rovigo ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su