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Gioved 20 Agosto 2026
DOLOMIA SEMPRE PIU’ DA SERIE A

Torna il grande calcio e tornano protagoniste le aziende che lo sponsorizzano. Anche in questo il triveneto è protagonista con Acqua Dolomia che, in serie A, affiancherà ben 4 squadre (Genoa, Monza, Parma e Sassuolo) oltre a continuare la collaborazione con l’Hellas Verona e il Cesena in serie B e la Reggiana, Dolomiti Bellunesi e Treviso in C. Un acqua, la Dolomia, che da sempre viene indicata come la “sorgente” dei campioni, dello sport in particolare visto che Sorgente Valcimoliana, l’azienda che imbottiglia Dolomia, è legatissima anche al mondo del tennis, dello sci e di varie altre discipline sportive. “Il mondo del calcio”, dice Federico Trost, direttore generale di Sorgente Valcimoliana, “attrae milioni di persone e quindi è un veicolo trainante di visibilità. Crediamo nello sport perché la nostra acqua ha particolari specificità per gli sportivi. Ogni nostro accordo ha degli obiettivi ben precisi. Ad esempio il Monza rappresenta un importante punto di riferimento per consolidare il mercato in Lombardia mentre la sponsorizzazione con il Genoa rafforza la presenza del brand in Liguria”. Acqua Dolomia si distingue per il bassissimo contenuto di sodio e di nitrati, per la pressoché assenza di arsenico, e questo la certifica tra le acque più pure in assoluto. Si distingue anche per l’alto contenuto di ossigeno disciolto. La peculiare mineralizzazione ne assicura le proprietà diuretiche, la rende specificatamente adatta alle diete iposodiche, utile per la corretta reintegrazione idrosalina negli sportivi. Il favorire le funzioni digestive la consigli anche per la preparazione degli alimenti dei lattanti. (g.n.)
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