A Porto Sant’Elpidio, Marche, il debutto di “Fieracavalli Riding by the Sea”. Presentata, ieri, la pria edizione del nuovo appuntamento firmato Fieracavalli e realizzato in collaborazione, con Croceri Farm, in programma dal 3 al 6 settembre sul Lungomare



“Porto Sant’Elpidio, 27 agosto 2026. È Fieracavalli Riding by the Sea, il nuovo appuntamento estivo firmato Fieracavalli in collaborazione con Croceri Farm, che dal 3 al 6 settembre porterà per la prima volta il mondo del cavallo direttamente sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, a Mormora Bay sul Lungomare Europa. Un evento che mette in dialogo sport, spettacolo e cultura equestre trasformando per quattro giorni il litorale marchigiano in un’arena a cielo aperto, accessibile gratuitamente al pubblico. La presentazione si è svolta ieri sera a Villa Baruchello e ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori: Massimiliano Ciarpella, Sindaco di Porto Sant’Elpidio Elisa Torresi, Assessore al Turismo di Porto Sant’Elpidio Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche Fabio Luna, Presidente CONI Marche, Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere Armando Di Ruzza, Exhibition Manager Area B2C di Veronafiere e Maurizio Croceri, Founder di Croceri Farm. «L’evento di Porto Sant’Elpidio conferma il percorso di Fieracavalli, che da sempre lavora per rendere il cavallo un ambasciatore del territorio e un punto d’incontro tra persone e culture differenti. Lo facciamo a Verona, con l’evento più atteso da tutti gli appassionati del settore, ma per noi il mondo del cavallo vive tutto l’anno e in tutta Italia attraverso numerosi eventi collaterali: ad Arezzo, Roma, Cattolica e nelle tappe dell’Italian Champions Tour, così come in quelle regioni che tocca la nuovissima The Pony League, fino a Palermo con la Coppa degli Assi, e - da quest'anno - anche nelle Marche, dove il fascino del mare e del cavallo si uniscono, per la prima volta, con una iniziativa aperta a tutti», ha dichiarato Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere. Fulcro del programma sportivo, firmato dallo show director Riccardo Boricchi, sarà il concorso di salto ostacoli nazionale A3* la cui peculiarità è essere inserito in un contesto che richiama la qualità organizzativa e di ospitalità delle principali competizioni internazionali. In calendario le categorie H100 e H115 - entrambe aperte anche ai pony -H120, H130 e H135, fino al Gran Premio H140 in programma domenica 6 settembre, che vedrà scendere in campo anche cavalieri della top ranking internazionale quali Guido Grimaldi e Alberto Zorzi. Per le 162 amazzoni e cavalieri iscritti sarà anche l'occasione per conquistare sul campo importanti opportunità sportive. Ai vincitori delle categorie H115, H120 e H130 sarà infatti assegnata una wild card che garantirà l’accesso diretto al 128° Gran Premio Fieracavalli, in programma a Verona dal 5 all’8 novembre 2026. Dalle categorie H115 e H130 verrà inoltre selezionato il miglior cavaliere o amazzone che entrerà a far parte della squadra Fieracavalli nel circuito PRO dell’Italian Champions Tour 2027, mentre il vincitore o la vincitrice del Gran Premio H140 della domenica diventerà membro della squadra Fieracavalli Sport 2027 dello stesso circuito a squadre. «Il patrocinio a Fieracavalli Riding by the Sea conferma la volontà della Federazione di sostenere manifestazioni capaci di mettere in relazione sport, cultura e territorio. Portare gli sport equestri fuori dai contesti tradizionali significa avvicinarla a nuovo pubblico e valorizzare, attraverso il cavallo, le diverse identità del nostro Paese. È una direzione che la Federazione sta perseguendo con sempre maggiore attenzione, anche attraverso lo sviluppo del turismo legato al mondo del cavallo e la promozione di una fruizione sostenibile dei territori. Complimenti a Maurizio Croceri e a Fieracavalli per questa nuova iniziativa», ha commentato Marco Di Paola, Presidente FISE. «Con Fieracavalli Riding by The Sea abbiamo voluto creare un appuntamento capace di far vivere a cavalieri e amazzoni italiani l’atmosfera e il contesto internazionale che caratterizzano Fieracavalli, manifestazione che ogni anno ospita l'unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM. I premi che abbiamo messo in palio a Porto Sant’Elpidio, infatti, vogliono proprio creare un ponte tra il percorso di crescita per chi sogna di arrivare un giorno a competere sui grandi palcoscenici mondali», ha spiegato Armando Di Ruzza, Exhibition Manager Area B2C di Veronafiere. Accanto al salto ostacoli, Fieracavalli Riding by the Sea propone al pubblico anche match dimostrativi di Polo - disciplina capace di conquistare grazie alla combinazione tra tecnica, strategia e velocità - e sfilate morfologiche dei migliori esemplari di Purosangue Arabo con la 40ª edizione del campionato nazionale della razza più antica del mondo, restituendo così la varietà del comparto equestre che Fieracavalli racconta fin dalla sua nascita. Lo spirito equestre animerà anche le serate di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 quando - a partire dalle 21.00 - andrà in scena “Horses on the Night Sea”, lo show dedicato al rapporto tra uomo, cavallo e paesaggio, che mostrerà al pubblico esibizioni di Dressage freestyle, monta all’amazzone e lavoro in libertà firmate, tra gli altri, dall’amazzone internazionale Michaela Anna Vendela Ricci e dal Giona Show. Dalle 22.30 prenderà il via, invece, l’after show con DJ Set organizzato in collaborazione con Mormora Bay e Radio Monte Carlo, accessibile a tutti, direttamente sulla spiaggia. «Con Riding by the Sea abbiamo voluto portare il cavallo in un luogo dove tutti possano incontrarlo, anche chi non ha mai frequentato una scuderia o assistito a una competizione equestre. La spiaggia diventa luogo di contaminazione tra mondi apparentemente distanti, ma che da sempre contribuiscono a plasmare il nostro immaginario collettivo, dalla moda al lifestyle. Ho voluto, attraverso questo evento così come con il mio progetto Croceri Farm, mostrare la ricchezza del rapporto che da sempre lega uomo e animale, codificando un nuovo modo di viverlo» ha spiegato Maurizio Croceri, Founder di Croceri Farm, la nuova destinazione esclusiva nel cuore delle Marche che nasce con l’obiettivo di offrire esperienze uniche per appassionati e per chi si avvicina al mondo del cavallo per la prima volta. La serata inaugurale di giovedì 3 settembre costituirà un palcoscenico promozionale anche per la grande ippica italiana, grazie alla collaborazione con la Direzione Generale per l’ippica del MASAF e alla presenza di alcuni dei migliori fantini italiani e alla sfilata delle giubbe di alcune delle più importanti scuderie italiane, tra cui anche la storica Razza Dormello Olgiata - fondata nel 1932 dal Sen. Federico Tesio e dal marchese Mario Incisa della Rocchetta - che ha scritto alcune delle pagine più memorabili del galoppo mondiale, anche grazie a cavalli come Nearco e Ribot. Ad anticipare l’apertura ufficiale, mercoledì 2 settembre, sarà invece il training camp su invito di Cavalleria Toscana Academy, dedicato al perfezionamento atletico e alla formazione tecnica nel salto ostacoli. «Le Marche vantano una lunga tradizione legata al cavallo, che attraversa sport, allevamento, cultura e manifestazioni che nel tempo hanno contribuito a caratterizzare il territorio. - ha affermato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - Per questo accogliamo con soddisfazione l'arrivo di Fieracavalli Riding by the Sea, un appuntamento che porta nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio, una manifestazione di rilievo internazionale nella cornice del nostro litorale. Un evento capace di richiamare sportivi, professionisti del settore, appassionati e famiglie da tutta Italia, rappresentando un'importante opportunità di promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze marchigiane. Il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri è una garanzia di qualità e la scelta di portare questa manifestazione in uno spazio aperto e accessibile come la spiaggia permette di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. La Regione guarda con favore a iniziative che contribuiscono a promuovere il territorio e ad accrescerne l'attrattività. Riding by the Sea si inserisce in questo percorso, offrendo un'ulteriore occasione per rafforzare l'immagine delle Marche come destinazione accogliente e capace di ospitare eventi di rilievo nazionale». «Abbiamo l’ambizione di misurarci con eventi straordinari, capaci di proiettare la nostra città in una dimensione nazionale e internazionale. Non potevamo che accogliere con entusiasmo la proposta di Fieracavalli Riding by the sea, una grande vetrina per Porto Sant’Elpidio, un evento che coniuga visione, sinergie importanti tra mondo delle istituzioni, dello sport e delle imprese. Un format innovativo che sta suscitando straordinario interesse e, ne sono certo, attirerà visitatori e appassionati da tutta Italia», ha dichiarato Massimiliano Ciarpella, Sindaco di Porto Sant’Elpidio. «Ospitare per la prima volta un appuntamento prestigioso come Fieracavalli a Porto Sant’Elpidio è motivo di grande orgoglio per la nostra città e l'intero territorio. Riuscire a portare lo sport e lo spettacolo equestre di altissimo livello sul nostro litorale rappresenta una straordinaria opportunità di promozione. Iniziative di questa caratura valorizzano l'identità delle Marche e dimostrano la capacità del nostro comune di accogliere grandi eventi internazionali capaci di coniugare passione, natura, inclusività e divertimento aperti a tutti», ha aggiunto Elisa Torresi, Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Porto Sant'Elpidio. «Lo sport della Regione Marche è abituato ad uscire dai confini territoriali» ha infine aggiunto il Presidente di Coni Marche Fabio Luna. «Abbiamo l'onore di contare, tra i nostri giovani, atleti di fama internazionale, basti fare i soli nomi di Gianmarco Tamberi e Sofia Raffaeli. Attualmente siamo impegnati ai Giochi del Mediterraneo con 16 atleti, questo per far capire quanto lo sport sia un elemento capace di promuovere il nostro territorio grazie a questi successi. Da alcuni anni però ai talenti sportivi si sono affiancati anche i grandi eventi, grazie alla sinergia tra gli enti ed il territorio e di questo devo ringraziare il Presidente Acquaroli, un gioco di squadra fatto tra le varie istituzioni, a cominciare dalla Regione Marche».

Il cavallo, dunque, sulla spiaggia di Sant’Elpidio, per meglio farlo conoscere, con tutta la sua docilità e con tutte le sue capacità, a portata di tutti, appassionati, visitatori e di coloro, che, per la prima volta, lo incontrano. Un nuovo appuntamento equestre, dicevamo, in spiaggia, con grandi momenti di spettacolo: prima edizione di “Fieracavalli Riding by the Sea”! Nella foto: Riding by the Sea, in via d’allestimento.

Pierantonio Braggio







