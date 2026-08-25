58ª FIERA DEL RISO, Isola della Scala, Verona: cene con grandi chef, concorsi, tanta musica e solidarietà. Partono anche le prevendite…



“Isola della Scala, 27 agosto 2026. Già noto il programma della 58ª Fiera del Riso di Isola della Scala, in calendario, dal 17 settembre al 13 ottobre 2026. Ventisette giorni dedicati al riso Nano Vialone Veronese IGP, alla gastronomia e al territorio, accompagnati da un ricco calendario di eventi, che spazia dalle cene a tema ai tradizionali concorsi, dalla solidarietà alla formazione, fino agli appuntamenti in diretta radiofonica. Tra i protagonisti dell’edizione 2026, ci saranno anche grandi nomi della cucina italiana, con serate dedicate che vedranno arrivare a Isola della Scala nell’area Taste of Earth, tra gli altri,Marcantonio Sagramoso e Giorgio “Giorgione” Barchiesi, rispettivamente il 22 e 29 settembre. Occasioni pensate per raccontare il riso attraverso interpretazioni, abbinamenti e cucine differenti, mantenendo al centro il prodotto simbolo del territorio isolano. «Il ristorante à la carte torna ad essere aperto a tutti, sia per serate speciali e sia per chi desidera cenare con servizio al tavolo – ha spiegato il presidente Stefano Marzotto –. Il progetto è condiviso con Enaip Veneto e i ragazzi dell’indirizzo alberghiero di Isola della Scala, i quali possono dimostrare tutto il loro valore direttamente sul campo». La Showtime Arena, l’area destinata agli spettacoli e ai concerti ad ingresso libero, amplia il suo cartellone e accanto alle serate musicali ospiterà dirette radiofoniche e giochi per bambini: «I grandi concerti live non mancheranno e tutti ad ingresso libero, ma diamo tanto spazio anche famiglie con i giochi in legno, la fattoria degli animali e tante altre attività proprio dedicate ai più piccoli», ha proseguito Marzotto. Nel calendario trova spazio anche la solidarietà, con gli appuntamenti legati al concorso Risabile, il pranzo insieme a Casa Sampa, organizzato dall’Associazione Agaras in collaborazione con i ragazzi di San Patrignano e un risotto per Telethon. Momenti che confermano la volontà della Fiera del Riso di essere non soltanto un grande evento gastronomico, ma anche un luogo di incontro, inclusione e partecipazione. «Abbiamo lavorato per costruire nuove partnership e per rendere la Fiera sempre più inclusiva e accessibile a tutti – sottolinea Stefano Marzotto, presidente di Ente Fiera di Isola della Scala –. Il programma vuole parlare a pubblici diversi, con appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla formazione, alla solidarietà e all’intrattenimento. Particolare attenzione sarà riservata anche alle persone celiache, con proposte e stand dedicati, perché vogliamo che ciascuno possa vivere pienamente l’esperienza della Fiera del Riso». Nel frattempo, parte dal 1° settembre la prevendita dei ticket al Palariso e da quest’anno anche in alcuni esercizi commerciali del centro di Isola della Scala. La vendita anticipata sarà disponibile fino al 16 settembre e permette di acquistare biglietti a prezzo scontato: «I prezzi dei risotti in fiera saranno, come da prassi degli ultimi anni, diversificati rispetto alla ricetta scelta – ha spiegato il direttore, Daniele Pagliarini – e la linea che abbiamo deciso di perseguire è stata quella di non intaccare il costo per l’utente finale e di mantenere il prezzo bloccato. La porzione premium, quella classica da 380 grammi, partirà quindi dai 7 euro. Uno sforzo importante per l’Ente in un momento in cui il costo delle materie prime sta aumentando vertiginosamente». Manca dunque poco all’inizio dei 27 giorni che porteranno a Isola della Scala migliaia di visitatori, chiamati a scoprire il riso e le sue numerose interpretazioni, ma anche un territorio, le sue tradizioni e le persone che ogni anno contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Il programma completo della 58ª Fiera del Riso è disponibile su fieradelriso.it”. La Fiera del Riso invita, dunque, appassionati e visitatori a momenti di alta degustazione e di serenità, in nome del grande “cereale” di Isola della Scala, che non ha concorrenti, sia come qualità, sia – per essere proposto ad Isola della Scala – in cucina. Un navigato evento, che, in ventisette giorni, animerà tanto Isola della Scala, che i grandi padiglioni della Fiera del Riso, non trascurando il concetto di solidarietà e confermando la manifestazione, come unica, nel globo.

Pierantonio Braggio







