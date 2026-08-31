Trail delle Mura, oro per Montresor e Toniolo. Oltre 1.100 atleti al via



Grande partecipazione tra gara FIDAL e Family Night Trail nella notte veronese, con parte del ricavato devoluta all’AOI – Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce ODV. Sul podio anche atleti affezionati alla manifestazione: Montresor dal quinto posto del 2025 alla vittoria e Andrighettoni ancora seconda tra le donne





Il Trail delle Mura chiude l’edizione 2026 con una Piazza San Zeno gremita di atleti, camminatori e famiglie. Sabato 29 agosto sono stati oltre 1.100 i partecipanti alla manifestazione organizzata da VRM Team Asd, che ha illuminato la notte veronese con i due percorsi: la 17 km competitiva FIDAL e la Family Night Trail non competitiva da 8 km.



Sulla distanza competitiva, la vittoria maschile è andata a Riccardo Montresor dell’Atletica Insieme Verona, che ha chiuso la 17 km in 1:06:17 dopo il quinto posto della scorsa edizione. A completare il podio Michele Lazzaroni della Brescia 25Cento Athletics, secondo in 1:07:47, e Mirko Marchi dell’ASD Revelo, terzo in 1:09:09.



Tra le donne successo per Sofia Toniolo del Bolf Team A.S.D., prima al traguardo in 1:13:45. Sul podio si conferma anche Claudia Andrighettoni dell’U.S. Quercia Dao Conad, già seconda lo scorso anno e di nuovo al secondo posto in 1:17:44. Terza Alice Papotti dell’XC Team ASD in 1:19:08.



Accanto alla prova agonistica, la Family Night Trail ha confermato la dimensione più aperta e partecipata della manifestazione, portando sul percorso gruppi, famiglie, camminatori, praticanti di nordic walking e amici a quattro zampe. Una formula che anche quest’anno ha affiancato alla gara competitiva un modo più libero di vivere la città, trasformando il Trail delle Mura in una serata condivisa tra sport, movimento e scoperta del territorio.



L’edizione 2026 ha segnato anche l’ingresso di una nuova finalità solidale, con 600 euro destinati all’AOI – Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce ODV. La realtà veronese, attiva da oltre cinquant’anni, accompagna le persone colpite da patologie oncologiche e da altre malattie del distretto testa-collo, offrendo percorsi di riabilitazione, insieme a supporto psicologico, consulenze dietistiche e al sostegno dei maestri educatori della voce.



«Per noi di AOI questa giornata ha avuto un significato ancora più speciale: una parte del ricavato è stata destinata alla nostra Associazione, offrendo un aiuto concreto alle persone che affrontano un tumore del distretto testa-collo - ha sottolineato Graziano Dal Ben, responsabile sezione Verona di AOI ODV - Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce -. Grazie a questo sostegno possiamo continuare a promuovere percorsi di riabilitazione della voce, del linguaggio, della comunicazione e della deglutizione, fondamentali per il recupero dell’autonomia e della qualità di vita. Grazie di cuore a VRM Team ASD, agli organizzatori e a tutte le persone che hanno partecipato. Perché quando tanti passi si uniscono, possono davvero andare lontano».



La serata si è conclusa in Piazza San Zeno, tra arrivi e premiazioni, chiudendo un’edizione che ha unito risultati sportivi, partecipazione e solidarietà.



Il Trail delle Mura gode del patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Verona. L’edizione 2026 è sostenuta da BCC Veneta, Magis, Cerpelloni Srl, Acque Veronesi, Ledlenser, Mamma Emma e Zuegg.







