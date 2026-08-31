Inaugurato il Mercato di Campagna Amica ai piedi di Castel San Pietro: l’eccellenza a km zero conquista un nuovo angolo di città. È il tredicesimo, in centro città, grazie alla sinergia tra Coldiretti Verona e il Comune di Verona



“Verona, 3 settembre 2026 – Si è tenuta questa mattina, nella suggestiva cornice della Piazzetta della Funicolare di Castel San Pietro (Via Fontanelle Santo Stefano), l’inaugurazione ufficiale del nuovo mercato di Campagna Amica. Si tratta del tredicesimo mercato di Campagna Amica in centro città e il ventunesimo in tutta la provincia. L’iniziativa rappresenta una nuova e importante tappa nel percorso di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari veronesi, portando i prodotti freschi e a Km Zero nel cuore di uno dei luoghi più iconici della città, incastonato tra la chiesa romanica di Santo Stefano, Ponte Pietra e il Teatro Romano. Il nuovo punto di vendita, gestito dalla Società Agricola Poli Graziano e Raffaele di Oppeano, si compone di un banco ortofrutticolo d'eccellenza e sarà attivo ogni giovedì mattina, dalle ore 8:00 alle 13:00. L'obiettivo primario è quello di diventare un punto di riferimento fondamentale per i residenti del quartiere, per i visitatori e per i numerosi locali della zona desiderosi di approvvigionarsi di prodotti stagionali e di alta qualità. Il progetto parte con una fase sperimentale della durata di tre mesi, al termine della quale Coldiretti e l’Amministrazione comunale valuteranno il consolidamento definitivo dell’iniziativa nel calendario dei mercati cittadino. All'evento di inaugurazione hanno presenziato le principali istituzioni cittadine, in primis l’Assessore alle Attività produttive Alessia Rotta, e i vertici di Coldiretti Verona. “Siamo davvero entusiasti di dare il via a questa nuova avventura nel cuore di Verona, - le parole di Franca Castellani, Presidente Agrimercati di Campagna Amica Verona. - Questo mercato rappresenta una vetrina straordinaria per il nostro modello agricolo e dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra le realtà produttive e le istituzioni locali. Desidero ringraziare il Comune di Verona per il sostegno che ha sempre dimostrato verso le nostre iniziative, cogliendone in pieno il valore sociale, economico e culturale per l'intera comunità”. «In un momento storico di congiuntura economica particolarmente sfavorevole per il comparto agricolo a causa dei costi di produzione sempre più alti, alle avversità atmosferiche e alla concorrenza sleale, - aggiunge Massimo Albano, Direttore di Coldiretti Verona - è nostro preciso dovere creare e garantire sempre nuove opportunità per le imprese del territorio. Portare i prodotti dei nostri agricoltori direttamente ai cittadini e ai turisti significa difendere il reddito delle aziende agricole e valorizzare il Made in Italy nel nostro capoluogo”. Oggi si assiste a distorsioni di prezzo lungo la filiera che penalizzano enormemente sia i produttori che i consumatori: dal campo al carrello della spesa il prezzo dell'ortofrutta aumenta in media da 3 a 5 volte. Di 1 euro speso dai cittadini, infatti, solo 15-20 centesimi rimangono all'agricoltore, mentre il resto viene assorbito da logistica, confezionamento e intermediazione. A fronte di aumenti al dettaglio fino al +20% per la verdura e fino al +13% per la frutta, le quotazioni pagate nei campi subiscono frequenti crolli che arrivano anche al -34% per i frutti estivi come pere, pesche e albicocche. Tra gli aumenti dei costi energetici scaricati prevalentemente sulle aziende e gli eventi meteo estremi che riducono i raccolti, si riscontra che i consumi di ortofrutta in Italia sono scesi pericolosamente sotto la soglia OMS dei 400 grammi al giorno per persona. “Questo è un quartiere particolarmente vivo – le parole di Alessia Rotta, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Verona - e la sua circoscrizione ha sollecitato più volte l’apertura del mercato a Km Zero. Con l’evoluzione del commercio e dei quartieri cambiano le esigenze degli abitanti e il nostro compito è quello di ascoltarli cercando per quanto possibile di dare loro una risposta. Già nelle prime ore di apertura abbiamo riscontrato un grande interesse verso questo nuovo mercatino e non possiamo quindi che essere particolarmente soddisfatti e grati a Coldiretti per la disponibilità che ci ha dimostrato anche in questa occasione”. I Mercati di Campagna Amica in Verona. A) Verona città: BORGO TRENTO Piazza Vittorio Veneto | Giovedì 8:00–12:30 BORGO ROMA Via Bengasi | Sabato 8:00–12:30 BORGO VENEZIA Via Villa Cozza Via Verdi | Venerdì 8:00–12:30 PIAZZETTA FUNICOLARE Via Fontanelle Santo Stefano Giovedì 8:00 – 13:00SAN MICHELE EXTRA Piazza del Popolo | Mercoledì 8:00–12:30 SANTA LUCIAGOLOSINE Piazza Martiri d’Istria e Dalmazia | Domenica 8:00 –12:30 MONTORIO Piazza delle Penne Nere | Giovedì 8:00–12:30 PIAZZA AVESA | Venerdì 8:00–12:30 PIAZZA CITTADELLA | Martedì 8:00–12:3 PIAZZA ISOLO | Sabato 8:00–12:30 SAN MASSIMO Via Avogadro | Lunedì 8:00–12:30 SAVAL Via Marin Faliero | Lunedì 8:00-13:00 MERCATO COPERTO Via Macello, 5A | Sabato e Domenica 8:00–13:00. b) Provincia: BRENZONE (ASSENZA) Piazza San Nicolò | Giovedì 8:00–12:30 BARDOLINO (CALMASINO) Piazza della Battaglia | Sabato 8:00–12:30BUSSOLENGO Via Alcide De Gasperi | Martedì 8:00–12:00 CASTELNUOVO DEL GARDA Piazza della libertàVia Marconi, Domenica 8:00–12:30COSTERMANO DEL GARDA (ALBARÉ) Piazza San Francesco d’Assisi, Domenica 8:00–12:30 NEGRAR DI VALPOLICELLA Via del Combattente Via San Pio X | Venerdì 8:00–12:30SAN PIETRO IN CARIANO Via Chopin | Martedì 13:30–18:30, TORRI DEL BENACO Via dall’Oca Bianca, 56 | Mercoledì 8:00 –12:30”. Il nuovo posizionamento di Campagna Amica, in via Fontanelle Santo Stefano, non solo estende un’attività caratteristica di Coldiretti, ma è, sicuramente, anche di aiuto, in fatto d’approvvigionamento, del Quartiere.

Pierantonio Braggio







