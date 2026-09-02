A settembre il Children’s Museum in trasferta per portare scienza e gioco sul territorio.



Prima volta al PIASE Festival (domenica 6 settembre) e nuovamente al Tocatì (weekend del 19 e 20 settembre) con le “Olimpiadi Planetarie”. Scienza e gioco per famiglie e bambini a partecipazione gratuita nelle piazze.



Settembre vedrà il Children's Museum Verona in trasferta con i suoi bagagli di giochi e scienza per partecipare a due appuntamenti di riferimento del territorio: al PIASE Festival nella tappa di Angiari e al Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada. Due occasioni diverse, unite dalla stessa vocazione: portare educazione, curiosità e meraviglia direttamente nelle piazze e nelle comunità.



Domenica 6 settembre, il Museo dei Bambini della città porterà la scienza in piazza ad Angiari nell'ambito del PIASE Festival 2026, la rassegna diffusa che attraversa i comuni della pianura veronese. Quartier generale sarà la Sala polifunzionale di Piazza del Rispetto con due appuntamenti pensati per famiglie e bambini. Partenza alle 15:30 con Missione H2O! Laboratorio scientifico sul mondo dell'acqua, in cui bambine e bambini potranno esplorarne proprietà e misteri attraverso attività guidate e osservazioni, scoprendo il ruolo fondamentale dell'acqua nella natura e nella vita quotidiana. Alle 17 sarà la volta del laboratorio-spettacolo Science Show!. Sul palco della sala polifunzionale prenderà vita un'avventura mozzafiato, dove la scienza diverrà l'ingrediente segreto. Accompagnati da un simpatico scienziato, i più piccoli saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta dell'aria e dell’acqua, curiosando tra le leggi della chimica e della fisica, ammirando reazioni ed esplosioni spettacolari! Un momento di intrattenimento ad alto tasso di curiosità, adatto a tutte le età. La giornata si concluderà con l'aperitivo offerto dall'Amministrazione Comunale di Angiari.







