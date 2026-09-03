XXXII Film Festival della Lessinia, Bosco Chiesanuova, Verona. Un’edizione da incorniciare: oltre 35.000 presenze



Il Film Festival della Lessinia manda in archivio un’edizione da incorniciare, avendo esso su-perato, per la prima volta, la soglia dei 35mila tra spettatori e visitatori, nell’arco delle dieci giornate di programmazione a Bosco Chiesanuova, Verona, dal 21 al 30 agosto, a cui si ag-giunge il successo della serata di anteprima di giovedì 20 agosto. Mentre si attende il bilancio definitivo dello streaming sulla piattaforma MyMovies – la sala virtuale dove una selezione di film rimarrà fruibile fino al prossimo 6 settembre –, i dati relativi alla partecipazione dal vivo confermano un trend in netta crescita su tutti i fronti, per la rassegna cinematografica dedicata a vita, alla storia e alle tradizioni in montagna. Per quanto riguarda il pubblico in sala al Tea-tro Vittoria, le proiezioni hanno registrato complessivamente 9.147 spettatori. Il balzo più si-gnificativo spetta alla rassegna Parole Alte che con 4.088 presenze ha segnato un incremento di quasi il 50% rispetto al 2025. Affollati gli incontri che hanno portato in Lessinia autori e ospiti, tra i quali il meteorologo Luca Mercalli, lo psichiatra Vittorino Andreoli, l’alchimista dei boschi Ferruccio “Fèro” Valentini, la linguista Veronica Repetti, il cardinale Jean-Paul Vesco in dialogo, con il vescovo di Verona Domenico Pompili. Complici le condizioni meteorologiche favorevoli, i cinque percorsi espositivi allestiti in paese e le iniziative nella Piazza del Festival hanno attratto oltre 16mila visitatori, tenendo una media costante di 1.600 ingressi giornalieri. Molti partecipati anche i laboratori creativi. Il riscontro del pubblico premia dunque la qualità della proposta culturale e la capacità della manifestazione di valorizzare il territorio attraverso il cinema e i linguaggi delle terre alte. «Non sono soltanto i numeri ma la "qualità” degli spet-tatori e visitatori ad aver fatto della trentaduesima edizione la più partecipata della storia del Festival e mi riferisco alla presenza attenta, informata, interessata, documentata, curiosa delle migliaia di persone che hanno frequentato il Festival in ogni suo momento: dalle escursioni di primo mattino ai concerti fino a notte», commenta il direttore artistico, Alessandro Ander-loni. «Sono particolarmente soddisfatto soprattutto della crescita degli spettatori alle proie-zioni, che restano il cuore pulsante del Festival, e dal balzo della rassegna letteraria Parole Al-te, con gli spazi dell’auditorium allestito nella Piazza del Festival esauriti per quasi ogni incon-tro», evidenzia. «Raccogliere questi numeri è un segno di riconoscimento e di stima, a cui te-niamo moltissimo, che viene dagli spettatori e dalle spettatrici, che sono artefici del Festival, tanto quanto il team e gli ospiti – conclude –: senza di loro il Film Festival della Lessinia non sarebbe, oggi, la manifestazione cinematografica più rilevante del Veneto, dopo la Mostra del Cinema di Venezia, che va in scena in questi giorni». Un ottimo segno, tutto, quanto sopra, che è indice di ancora vivo amore per la cultura, questa volta, volto alla vita di ieri e d’oggi della montagna, della Lessinia, che, attraverso il Festival, viene più conosciuta ed animata.

Pierantonio Braggio







