Fieracavalli: presentate le novità della 128ª edizione. La manifestazione è in programma a Veronafiere, dal 5 all’8 novembre 2026



“A due mesi dall’inizio della sua 128ª edizione – durante il suo primo evento collaterale, organizzato direttamente sul mare di Porto Sant’Elpidio – Fieracavalli ha presentato le novità dell’appuntamento che, dal 5 all’8 novembre, riporterà a Veronafiere tutto il mondo del cavallo: sport, allevamento, cultura, impresa, spettacolo e lifestyle, in un’edizione sempre più internazionale e aperta a nuovi pubblici e linguaggi. Una vocazione, questa, che trova conferma, anno dopo anno, nei numeri della manifestazione: nel 2025 sono stati oltre 140.000 i visitatori e operatori arrivati a Verona da 79 nazioni, con 700 aziende espositrici da 25 Paesi, oltre 2.200 cavalli di 60 razze nei 12 padiglioni e 6 aree esterne del quartiere fieristico e un programma di più di 200 eventi. «Fieracavalli è un punto di riferimento internazionale per l’equitazione, il più grande evento di questa natura a livello mondiale, portato con lungimiranza dai suoi vertici fuori dai confini di Verona, fino ad arrivare qui, sul mare, in un posto straordinario com’è Porto Sant’Elpidio con il nuovo evento Fieracavalli Riding by the Sea co-prodotto insieme a Maurizio Crocieri, che – da marchigiano – sta restituendo alla sua città, e alle Marche, un trampolino di lancio per raccontare le grandi potenzialità di questa regione e del nostro Paese» ha aperto il ministro Francesco Lollobrigida. «La capacità di Fieracavalli di rappresentare un comparto così articolato nasce da un lavoro costante di apertura e di confronto, che negli anni ha rafforzato il ruolo della manifestazione anche sul piano internazionale. Un percorso che si costruisce attraverso relazioni solide con le istituzioni e con i principali protagonisti del settore: dalla collaborazione con ICE, per la promozione del made in Italy equestre, a quella con FISE e FEI per lo sviluppo dello sport, fino al lavoro con il MASAF per la valorizzazione dell’allevamento e della filiera ippica. È su questa base che continuiamo a far evolvere Fieracavalli, aprendola a nuovi contenuti, nuovi linguaggi e nuove generazioni, senza perdere il legame con la nostra identità. È proprio in questa visione che si inserisce anche il nostro evento “fuori porta” Riding by The Sea» ha dichiarato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. A tradurre il complesso racconto della rassegna veronese è la nuova campagna di comunicazione 2026, “Istinto. Natura. Cultura.”, che mette al centro il cavallo e ne sintetizza, attraverso tre parole, il rapporto con le persone, la natura e la cultura equestre. L’istinto richiama l’energia dell’animale e la relazione autentica con il cavaliere, la natura il legame con l’ambiente e l’attenzione al benessere animale, mentre la cultura esprime l’insieme di pratiche, saperi e tradizioni che il mondo equestre continua a tramandare e reinterpretare attraverso sport, allevamento, impresa e lifestyle. Tutti questi mondi si concretizzano nei quattro giorni di manifestazione, a Veronafiere dal 5 all’8 novembre, grazie alla presenza di 35 associazioni allevatoriali, per un vero e proprio giro del mondo delle razze: dagli esemplari spagnoli, americani – protagonisti del Westernshow – i Purosangue Arabi fino alla ricca biodiversità italiana e al Cavallo da Sella Italiano, in collaborazione con il MASAF, che porta a Verona anche le attività dedicate al mondo del galoppo. Per l’intrattenimento, l’Area A resta l’anima della manifestazione, con eventi non stop, dalle 9 alle 19 – guidate dalla responsabile Maria Baleri – le attività del Padiglione Future Riders e tutti gli approfondimenti legati al benessere animale e al turismo equestre nel padiglione Healthcare & Leisure, studiato per valorizzare anche la dimensione educativa, sociale e relazionale del cavallo. Centrale per la manifestazione resta lo sport, che anche nel 2026 riunisce a Verona i grandi appuntamenti internazionali e le principali espressioni dell’equitazione italiana. Nel padiglione 8, il nuovo contenitore Fieracavalli Jumping, guidato dalla show director Riccardo Boricchi, concentra le competizioni di punta della rassegna: dalla Longines FEI Jumping World Cup™, unica tappa italiana della Coppa del Mondo si salto ostacoli, alla Top 10 di Dressage firmata Stefano Ricci, fino al 128° Gran Premio Fieracavalli e alle finali dell’Italian Champions Tour. Il programma si amplia inoltre con il Polo, che debutta a Verona con l’Italia Polo Challenge, la nuova Pony League e il Master MASAF, portando in fiere e discipline e format differenti e contribuendo a rendere sempre più articolata la proposta sportiva della manifestazione. A completare il programma agonistico è l’attività della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con un intero padiglione dedicato alle competizioni nazionali per i futuri atleti e atlete di domani. «In Arena FISE – l’intero padiglione della Federazione – ospiteremo un ricco palinsesto di gare di salto ostacoli e tante attività dedicate al mondo del cavallo. A Verona, vedremo scendere in campo i migliori binomi emergenti, protagonisti di un intenso programma sportivo: per questi ragazzi competere in rappresentanza della propria Regione e a pochi metri dai grandi fuoriclasse che calcano il campo dell’internazionale costituisce una straordinaria fonte di ispirazione e un’esperienza formativa di altissimo valore», ha spiegato Marco Di Paola, presidente FISE. Tra le novità del 2026 anche il nuovo progetto House of Fieracavalli un contenitore nel quale prendono spazio le diverse contaminazioni che Fieracavalli ha la capacità di produrre, intercettando la passione e l’ispirazione che il mondo del cavallo è capace di suscitare in settori diversi, dalla moda al design, dalla cultura al lifestyle. A inaugurare questa nuova visione è la collaborazione con SUPERDUPER, realtà italiana riconosciuta per la ricerca sulle forme, la sperimentazione sui materiali e una manifattura artigianale di alto livello nel mondo del cappello. Dall’incontro di questa straordinaria realtà con Fieracavalli, nasce una capsule collection – presentata ieri dai co-founder Matteo Gioli e Veronica Cornacchini – che reinterpreta l’immaginario del reining e del West attraverso due modelli, Mustang e Appaloosa, sviluppati in sei colorazioni e realizzati nelle pregiate qualità di feltro Beaver 50X e 100X. A caratterizzare i due modelli – acquistabili esclusivamente, durante Fieracavalli – l’Earthpiece, la pietra naturale cucita su ogni cappello del brand, insieme a un inedito pin, con la silhouette della testa del cavallo, logo di Fieracavalli. Accanto alla capacità di aprirsi a nuovi linguaggi, Fieracavalli investe anche nella formazione e nella crescita della cultura equestre, attraverso un progetto che mette in dialogo esperienza, tecnica e nuove generazioni. È il caso di Fieracavalli Lab, realizzato in collaborazione con Croceri Farm, Academy Partner della manifestazione e hub ideato da Maurizio Croceri, nelle Marche, dedicato all’alta formazione e al benessere di cavallo e cavaliere. Il Lab, inaugurato nel 2025, porta in fiera un palinsesto ancora più ricco, tra talk, incontri e momenti di confronto con atleti, tecnici e protagonisti del settore Il percorso sviluppato nel corso dell'anno attraverso Italian Champions Tour, The Pony League, Riding by the Sea e Coppa degli Assi conferma la volontà di Fieracavalli di essere una piattaforma permanente per il mondo equestre, capace di accompagnare il settore ben oltre i quattro giorni della manifestazione e di rafforzare, attraverso una presenza continuativa sul territorio, il dialogo con cavalieri, allevatori, operatori e appassionati. L’appuntamento, con la 128ª edizione di Fieracavalli è a Veronafiere, dal 5 all’8 novembre 2026”. Un appuntamento, quindi, innovativo e dal grande contenuto, come sempre, fu, in passato, del resto, e già, sin d’ora, di grande successo…, data anche la sua fortemente ampliata proposta sportiva.

Pierantonio Braggio







