“Voci morubiane”- Dizionario di vocaboli, modi di dire, locuzioni, proverbi, citazioni popolari e curio-sità, a cura di Lucia Beltrame Menini, sarà presentato, domenica, 20 Settembre 2026,alle ore 17.00, nella Sala Consiliare di Villa Gobetti, San Pietr



“Dopo i numerosi suoi lavori, che hanno onorato il dialetto veneto della Bassa Veronese, ecco glorio-samente realizzato un “piccolo” Dizionario – lemmi 6.450, 310 pp. – Fratelli Corradin Editori, 2026 – che risponde alla necessità di prendere confidenza, con il lessico di San Pietro di Morubio, dimo-strando la sorprendente capacità di tenuta di un parlare s-cèto, benché ritenuto soccombente, nel confronto della lingua nazionale La parte introduttiva di tali Voci morubiane potrà agevolare il lettore nell’inquadramento storico del fenomeno linguistico dialettale, per capire meglio il valore spirituale del dialetto, un patrimonio di cose passate, come dire la sintesi della nostra storia. Concretamente, l’Autrice, dalle sue opere di poesia, di prosa e di traduzione in dialetto veneto, sempre munite di glossario finale, ha potuto ricavare e dare vita a quel particolare aspetto del nostro essere che si chiama “cultura sociale”, proprio perché riferita all’identità della gente del posto e al patrimonio cul-turale del dialetto. Il tutto è un invito all’incontro con la parola, che può ancora aiutare a conoscersi, prima che il nostro amatissimo linguaggio venga soppiantato da un italiano sgrammaticato e incolore, che taluno definisce “italiota” “. Importante fare conoscere e registrare le parlate locali, in quanto potranno essere di aiuto nello studio delle stesse, per chi verrà dopo di noi. Un Chi, che, attraverso tali vocaboli, resi fermi su carta, potrà venire a conoscere, anche dettagliatamente, la vita e la storia delle località, in cui una certa parlata era viva e successivamente sparita. Un lavoro, quindi, quello del-la Beltrame, che merita attenzione e lauso.

Pierantonio Braggio







