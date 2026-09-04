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|Sabato 5 Settembre 2026
|A Cologna Veneta, Verona, inaugurata, nel quadro del “Settembre colognese”, la 131ª Fiera dell’Agricoltura, che sarà attiva sino all’8 settembre
Un territorio, come il Colognese, nel quale l’agricoltura è sempre stata alla base dell’impegno dei suoi abitanti, non può dimenticare una grande tradizione, quale quella della sua importante Fiera Agricola, che, quest’anno, compie 131 anni. La rassegna è stata inaugurata, ufficialmente, il 4 settembre, alla presenza di autorità, agricoltori e cittadini, nella straordinaria piazza del Capitaniato, silenziosamente dominata dal grande, severo, ma straordinario, castello-Municipio. Durante l’evento è stata più volte posta in luce l’importanza del mondo agricolo, del suo grande impegno, per la società e come l’agricoltura meriti la costante attenzione e massimo supporto. Ci si permetta d’aggiungere, che senza agricoltura non ci sarebbe vita…! La grande rassegna, che, quindi, non poteva mancare, è organizzata dalla Pro Loco di Cologna Veneta, presieduta da Ivana Pozzan, in stretta collaborazione con il Comune di Cologna Veneta, retto dal sindaco Manuel Scalzotto, che hanno, tra l’altro, sottolineato come la realizzazione di tale Fiera dell’Agricoltura e tutte le altre manifestazioni annuali, che animano e fanno conoscere la cittadina, siano rese possibili dalla straordinaria presenza di numerosi, attivissimi Volontari. Bella l’esposizione di macchine e di attrezzi agricoli – ci sembrava d’essere alla Fiera dell’Agricoltura di Verona! – e di altri materiali o prodotti, che, dato, il conosciuto l’afflusso di visitatori, completano il necessario, per qualsiasi esigenza. Complimenti! Da notare: la Fiera in tema resterà aperta sino all’8 settembre…
Pierantonio Braggio
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