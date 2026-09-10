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Venerd 11 Settembre 2026
Mobilità sostenibile: Coldiretti Verona e Autotorino stringono una nuova partnership per il territorio. Autotorino, Verona, mette a disposizione della Federazione una vettura full hybrid e accompagna la mobilità della struttura e degli associati

“Verona, 11 settembre 2026 – Sostenibilità ambientale, attenzione al territorio e supporto alla mobilità dei dipendenti e dei soci. Sono questi i pilastri della nuova collaborazione stretta tra Coldiretti Verona e Autotorino, il primario gruppo automotive italiano. Nell'ambito di un accordo siglato a favore del personale e degli associati della Federazione, Autotorino mette a disposizione un SUV KGM Actyon full hybrid brandizzato Coldiretti Verona, che entrerà a far parte della flotta utilizzata per le attività quotidiane. Autotorino, nata nel 1965, quale singola concessionaria a Morbegno - in provincia di Sondrio -, dal 2015 è il dealer automobilistico italiano di riferimento. Con 74 sedi e oltre 3.400 collaboratori, Autotorino rappresenta 11 gruppi Automotive attraverso a una rete di concessionarie ufficiali che si articola su 24 province in 6 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e, dal 2019, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Team della locale concessionaria Autotorino KGM di Verona – via Messedaglia – ha consegnato ufficialmente la vettura presso la sede di Coldiretti Verona di qui, verrà utilizzata fin da subito per gli spostamenti operativi legati alle frequenti visite alle aziende agricole e agli appuntamenti istituzionali sul territorio. La scelta di un mezzo dotato di tecnologia full hybrid risponde alla volontà di rendere sempre più sostenibili, sia sul piano ecologico che su quello economico, gli spostamenti e i collaboratori aziendali. Questa partnership si inserisce pienamente nel percorso che Coldiretti sta portando avanti da anni per ridurre l’impronta ambientale della propria attività nella provincia veronese, per esempio con l’utilizzo di energia elettrica da impianti fotovoltaici per gli uffici diffusi capillarmente su tutto il territorio. “Accogliamo con grande soddisfazione questa collaborazione con Autotorino, - interviene Massimo Albano, Direttore di Coldiretti Verona - una realtà che condivide con noi la vicinanza al territorio e l'attenzione alla sostenibilità. Questa partnership rappresenta un tassello importante nel percorso di riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività e offre al contempo un supporto concreto ai nostri soci e ai collaboratori. L'utilizzo di un mezzo ecosostenibile per il lavoro quotidiano dei nostri funzionari unisce l'efficienza operativa al rispetto dell'ambiente, portando un beneficio tangibile sia all'organizzazione sia a tutto il territorio veronese”. “Autotorino nasce da una storia profondamente legata a valori che parlano di territorio e cultura agricola. Riconosciamo in Coldiretti un impegno concreto a favore di un comparto che, a Verona, rappresenta non solo uno dei principali comparti economici, ma soprattutto famiglie che lavorano per mantenere vive le campagne e la loro tradizione. Per questo abbiamo voluto costruire con la federazione veronese un progetto che supportasse sia la mobilità della struttura operativa con l’uso di un KGM Actyon, sia quella dei soci con una serie di iniziative dedicate, in una prospettiva di impegno condiviso” – sottolinea Erik Morali, Area Manager FVG-Veneto di Autotorino”. Un mezzo, dunque, moderno, a tecnologia full hybrid, che, utilizzato da Coldiretti, conferma la volontà di Coldiretti stessa, di seguire la via della massima sostenibilità.
Pierantonio Braggio
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