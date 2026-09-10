Domenica 13 Settembre 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-09-13 Galleria Massella, Verona-Bussolengo. Eventi del periodo agosto - novembre 2026 2026-09-12 La Pubblica Amministrazione batte le imprese private nei pagamenti, ma “nasconde” un buco da 64 miliardi, di cui 6 ai veneti. Belluno, Padova e Vicenza sono tra le realtà più puntuali d’Italia, a onorare i pagamenti tra imprese private. CGIA Mestre, 12 se 2026-09-12 Vino, III Vinitaly.USA: a New York, oltre 400 buyers, già registrati ,e spazi espositivi esauriti, per i 300 espositori al Pier 36. Bricolo, presidente di Veronafiere: rafforzato incoming, con nuovi buyers, per ampliare opportunità 2026-09-11 Gli studenti dell’ITS Cangrande Della Scala di Verona progettano le strutture ricettive del futuro. Dal 14 al 17 settembre, alla Sustainable Challenge di ITS Red, saranno protagonisti della sfida dedicata al costruire green e alla progettazione sostenibil 2026-09-11 CCIAA Verona: export 1° semestre a -2% (7,5 mld di euro). Pesano calo domanda tedesca (-3,9%) e statunitense (-5,9%). Paolo Arena: fattori congiunturali, alla base del gap, servono schiarite, per arginare aumento costi produttivi 2026-09-11 Gran finale per l’Arena di Verona Opera Festival 2026: ultime due sere sold-out, con Turandot e Traviata 2026-09-11 Poste Vaticane: busta-ricordo, annullo postale speciale e folder, dedicati a “Maria, Madre della Famiglia” 2026-09-11 Mobilità sostenibile: Coldiretti Verona e Autotorino stringono una nuova partnership per il territorio. Autotorino, Verona, mette a disposizione della Federazione una vettura full hybrid e accompagna la mobilità della struttura e degli associati 2026-09-10 Puratos Italia a “The Queen of Taste”: il maestro pasticcere Maurizio Santin reinterpreta la Sacher 2026-09-10 Il Törggelen originale di Gallo Rosso 2026-09-10 MADONNARI NELLE PIAZZE 2026-09-10 SETTEMBRE IN BICICLETTA: TRE ESPERIENZE PER SCOPRIRE GRADO SU DUE RUOTE 2026-09-10 VINO, DAI VIGNETI ALLE DOLOMITI: CONSORZIO VALPOLICELLA A CORTINA PER THE QUEEN OF TASTE 2026-09-10 Cambiamento climatico e gestione del rischio in agricoltura: il fondo Agricat è fondamentale, ma i ritardi nei pagamenti mettono a rischio le imprese. Per le denunce siccità del primo semestre 2026, il termine tassativo è fissato al 30 settembre 2026 2026-09-10 Children’s Museum, record per il Museo dei Bambini di Verona. Ad agosto registrato un +30% di ingressi
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Domenica 13 Settembre 2026
Galleria Massella, Verona-Bussolengo. Eventi del periodo agosto - novembre 2026

13 Settembre - Arte sotto le stelle:
Orario: 19:00 –- 23:00. Mostra dei gruppi di artisti "Galleria Massella" e "Artemisia, Amici per l'Arte",
in concomitanza con la 46ª Sagra di Cristo Risorto, Via C. Colombo, 3 — Bussolengo,Verona.
Sabato 12 Settembre, ore 18 — Mostra fotografica in Galleria Massella a Verona: inaugurazione mostra fotografica "La mia bella Verona — Una città da amare...", presso: "Galleria Massella" Verona, Via Dietro Filippini, 13. Fino al 3 ottobre. Orari: tutti i giorni 10–12 15–18.
Da sabato 19 Settembre, ore 17 al 2 Ottobre — Mostra del Bronzetto:
Inaugurazione sabato 19 settembre ore 17, presso Sala P. Righi, in Piazza San Nicolò 13 — Verona, a cura della Società delle Belle Arti di Verona.

Domenica 20 Settembre — Festa delle Associazioni: Festa delle Associazioni, a Bussolengo, ore 10 – 23. Sfilata per il paese e festa in Piazza Vittorio Veneto.

Lunedì 21 settembre, ore 20.30 –– Concerto dell’ Orchestra Sinfonia Veneta presso la Sala Maffeiana -Verona.

Sabato 3 ottobre, ore 17 — Inaugurazione della Mostra degli Artisti Filippinati, in Sala Birolli via Macello 3, Verona.
Giovedì 8 Ottobre, ore 18 - 23 - Mostra "Microcosmi" in Galleria Massella a Verona: Inaugurazione in "Galleria Massella" via Dietro Filippini, 13 a Verona della Mostra di microfotografia artistica "Microcosmi", di Grazia Trebbi. Fino a domenica 8 novembre.

Dal 12 al 17 ottobre La Grande Sfida 31, a Bussolengo, “Prendiamoci cura”: in Galleria Massella di Piazza 26 aprile 17 a Bussolengo: mostra “Artisti si nasce” (ognuno con il proprio bagaglio) - infolagrandesfida.org.
Sabato 17 ottobre Dejavu Torino inaugurazione ore 18 presso Arte Città Amica: “Dejavù Torino” a cura di Ketty La Rosa presso Arte Città Amica, via Rubiana, 15 Torino. Pittrici in mostra e Poetesse in concorso. Catalogo a favore di fondazione AIRC e ricerca sul cancro ETS.
Sabato 21 Novembre, ore 18 Mostra "Beni Montresor, un cittadino del mondo" in Galleria Massella a Verona: inaugurazione della mostra "Beni Montresor, un cittadino del mondo", presso Galleria Massella, a Verona, via Dietro Filippini, 13. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre. Iniziativa inserita nella manifestazione a cura del Servizio Pari Opportunità e Parità di Genere del Comune di Verona. Tutti gli eventi, di cui sopra, sono ad Ingresso libero. Info dettagliate, sul profilo facebook di Licia Massella Scultrice o a licia massellagmail.com e al 348 7560462.

Corsi d’Arte
14 Settembre — Corsi serali di Arte (Lunedì, martedi, giovedì e sabato), presso: Scuole "Ex Danese", Via San Valentino, 36a — Bussolengo, Verona.
-Arte per adulti lavoratori (ore 19) e bambini (ore 17) il lunedì e il martedì. Iscrizioni: Tel. 346 528 5837 Dana Galluccio conduttrice dei corsi, pittrice e scultrice.
- Corso di Acquerello per ragazzi e adulti: “I tuoi personaggi preferiti Asiatici Idol Anime (Koreani, Giapponesi, Thailandesi): il Giovedì con Rosanna Petito 340 8561747 (no mattina o msgWA) viarosygmail.com.
- Fumetto: il sabato età 10 -16 con Giorgio Espen 340 3692534 (msg WA).
A cura di APS (Associazione di Promozione Sociale e Culturale) Galleria Massella.
14 Settembre — Corsi mattutini (martedì e venerdì): Partono i corsi della mattina, il martedì e il venerdì. Via San Valentino, 36a — Bussolengo (VR). Iscrizioni: Tel. 348 826 9411 Eleonora Chiavetta. Tutto, a cura dell’Associazione Culturale Artemisia Amici per l’Arte.
Mostre, che propongono e Corsi d’Arte, grandi eventi, che immergono la mente nell’espressione, su tela, in legno o altro, di quanto vediamo e che ci sembra meritevole d’attenzione e atto ad abbellire o a ricordare… L’Arte parla e fa parlare…
Pierantonio Braggio