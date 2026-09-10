Verona Vicenza Venezia Rovigo Treviso Padova Udine Cult Pordenone In Piazza Trieste Cagliari Obiettivo Territorio

Estero Budapest

Info Verona Zona Traffico Limitato Quotidiani Numeri Utili Meteo a Verona Itinerari Istituzioni Informazioni Generali Fiere Farmacie di Turno Curiosità Calcio a Verona Autovelox Assistenza Medica

































Domenica 13 Settembre 2026 Galleria Massella, Verona-Bussolengo. Eventi del periodo agosto - novembre 2026



13 Settembre - Arte sotto le stelle:

Orario: 19:00 –- 23:00. Mostra dei gruppi di artisti "Galleria Massella" e "Artemisia, Amici per l'Arte",

in concomitanza con la 46ª Sagra di Cristo Risorto, Via C. Colombo, 3 — Bussolengo,Verona.

Sabato 12 Settembre, ore 18 — Mostra fotografica in Galleria Massella a Verona: inaugurazione mostra fotografica "La mia bella Verona — Una città da amare...", presso: "Galleria Massella" Verona, Via Dietro Filippini, 13. Fino al 3 ottobre. Orari: tutti i giorni 10–12 15–18.

Da sabato 19 Settembre, ore 17 al 2 Ottobre — Mostra del Bronzetto:

Inaugurazione sabato 19 settembre ore 17, presso Sala P. Righi, in Piazza San Nicolò 13 — Verona, a cura della Società delle Belle Arti di Verona.



Domenica 20 Settembre — Festa delle Associazioni: Festa delle Associazioni, a Bussolengo, ore 10 – 23. Sfilata per il paese e festa in Piazza Vittorio Veneto.



Lunedì 21 settembre, ore 20.30 –– Concerto dell’ Orchestra Sinfonia Veneta presso la Sala Maffeiana -Verona.



Sabato 3 ottobre, ore 17 — Inaugurazione della Mostra degli Artisti Filippinati, in Sala Birolli via Macello 3, Verona.

Giovedì 8 Ottobre, ore 18 - 23 - Mostra "Microcosmi" in Galleria Massella a Verona: Inaugurazione in "Galleria Massella" via Dietro Filippini, 13 a Verona della Mostra di microfotografia artistica "Microcosmi", di Grazia Trebbi. Fino a domenica 8 novembre.



Dal 12 al 17 ottobre La Grande Sfida 31, a Bussolengo, “Prendiamoci cura”: in Galleria Massella di Piazza 26 aprile 17 a Bussolengo: mostra “Artisti si nasce” (ognuno con il proprio bagaglio) - infolagrandesfida.org.

Sabato 17 ottobre Dejavu Torino inaugurazione ore 18 presso Arte Città Amica: “Dejavù Torino” a cura di Ketty La Rosa presso Arte Città Amica, via Rubiana, 15 Torino. Pittrici in mostra e Poetesse in concorso. Catalogo a favore di fondazione AIRC e ricerca sul cancro ETS.

Sabato 21 Novembre, ore 18 Mostra "Beni Montresor, un cittadino del mondo" in Galleria Massella a Verona: inaugurazione della mostra "Beni Montresor, un cittadino del mondo", presso Galleria Massella, a Verona, via Dietro Filippini, 13. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre. Iniziativa inserita nella manifestazione a cura del Servizio Pari Opportunità e Parità di Genere del Comune di Verona. Tutti gli eventi, di cui sopra, sono ad Ingresso libero. Info dettagliate, sul profilo facebook di Licia Massella Scultrice o a licia massellagmail.com e al 348 7560462.



Corsi d’Arte

14 Settembre — Corsi serali di Arte (Lunedì, martedi, giovedì e sabato), presso: Scuole "Ex Danese", Via San Valentino, 36a — Bussolengo, Verona.

-Arte per adulti lavoratori (ore 19) e bambini (ore 17) il lunedì e il martedì. Iscrizioni: Tel. 346 528 5837 Dana Galluccio conduttrice dei corsi, pittrice e scultrice.

- Corso di Acquerello per ragazzi e adulti: “I tuoi personaggi preferiti Asiatici Idol Anime (Koreani, Giapponesi, Thailandesi): il Giovedì con Rosanna Petito 340 8561747 (no mattina o msgWA) viarosygmail.com.

- Fumetto: il sabato età 10 -16 con Giorgio Espen 340 3692534 (msg WA).

A cura di APS (Associazione di Promozione Sociale e Culturale) Galleria Massella.

14 Settembre — Corsi mattutini (martedì e venerdì): Partono i corsi della mattina, il martedì e il venerdì. Via San Valentino, 36a — Bussolengo (VR). Iscrizioni: Tel. 348 826 9411 Eleonora Chiavetta. Tutto, a cura dell’Associazione Culturale Artemisia Amici per l’Arte.

Mostre, che propongono e Corsi d’Arte, grandi eventi, che immergono la mente nell’espressione, su tela, in legno o altro, di quanto vediamo e che ci sembra meritevole d’attenzione e atto ad abbellire o a ricordare… L’Arte parla e fa parlare…

Pierantonio Braggio







