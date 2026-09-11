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Domenica 13 Settembre 2026
OLIO E FORMAGGIO PIAVE: MATRIMONIO PERFETTO

Nella storia è sempre successo che maturassero scambi tra popoli anche lontani. Scambi che interessano gli usi, i costumi, la cultura, l’arte ma anche conoscenza del cibo, dei prodotti enogastronomici. A Poggiofiorito, ridente borgo abruzzese, in occasione di un nuovo oleificio, della famiglia Andreassi, conosciutissima nel settore, è scattato il matrimonio dell’olio con il formaggio Piave. Delizia dei palati, esclusivamente prodotto da Lattebusche, oggi uno dei prodotti caseari di maggior successo in tutto il mondo. La contitolare del nuovo oleificio, socia della Confraternita del Formaggio Piave Dop, ha voluto estendere l’invito anche ai bellunesi, a chi ama il Piave, “matrimoniando” i due prodotti che non solo uniscono i gusti ma anche le tendenze di due grandi regioni italiane. Così la Confraternita, che non ha scopi di lucro ed è apolitica, ha messo in atto, grazie all’olio abruzzese, le sue finalità che tendono a far conoscere e a promuovere il Piave. A rendere noto non solo la bontà del formaggio ma anche il suo valore nutritivo e le proprietà che lo caratterizzano. D’ora in avanti Poggiofiorito, l’intero Abruzzo e l’olio di quei posti, faranno parte integrante di un connubio con il Piave Dop e con il Veneto. (g.n.)
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