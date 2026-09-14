Presentato a Verona l’evento “Bikepacking” di Fondazione Cortina: dal 17 al 20 settembre oltre 500km tra i paesaggi più rappresentativi della Regione Veneto. La collaborazione con Destination Verona & Garda Foundation, DMO Marca Treviso e DMO Dolomiti



“Verona, 15 settembre 2026 – Da Verona a Cortina, attraversando alcuni dei paesaggi più rappresentativi del Veneto. È questo il viaggio proposto da The Great Ride, l’evento di bikepacking non competitivo organizzato da Fondazione Cortina, presentato oggi alla Camera di Commercio di Verona alla presenza del Sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, del Presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo, e del Presidente di Destination Verona & Garda Foundation, Paolo Artelio. Dal 17 al 20 settembre, The Great Ride porterà i partecipanti lungo un itinerario di oltre 500 chilometri e circa 4.000 metri di dislivello, collegando Verona e Cortina d’Ampezzo, le due città venete protagoniste dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Partenza prevista dall’Arsenale, nei pressi di Castelvecchio, fino allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina, attraversando il lago di Garda, la laguna di Venezia, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e le Dolomiti. Per chi lo desiderasse, sarà inoltre possibile scegliere Treviso come punto di partenza, inserendosi così lungo il percorso.“The Great Ride rappresenta bene il modo in cui intendiamo il rapporto tra sport e territorio – commenta Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina –. Non si tratta soltanto di un evento sportivo, ma di creare connessioni tra luoghi, comunità e persone. Partire da Verona e arrivare a Cortina significa attraversare una parte importante del Veneto, scoprendone paesaggi e località diversi. La proficua collaborazione instaurata con le realtà del territorio ci permette di valorizzare questa ricchezza e di costruire un’esperienza autentica per tutti i partecipanti”. La dimensione territoriale del progetto si concretizza nella collaborazione con Destination Verona & Garda Foundation, oltre a DMO Marca Treviso e DMO Dolomiti Bellunesi, che affiancano Fondazione Cortina nella valorizzazione delle diverse destinazioni attraversate, contribuendo a costruire una rete di collaborazioni con operatori, imprese e realtà locali. “The Great Ride interpreta perfettamente il modo in cui vogliamo raccontare e far vivere la nostra destinazione: non solo attraversare un territorio, ma scoprirlo attraverso le sue esperienze, i suoi paesaggi e le sue realtà. Il collegamento tra Verona, il Garda e Cortina ci permette inoltre di dare continuità all’esperienza olimpica, trasformandola in un’occasione di promozione e conoscenza, che va oltre il grande evento“, sottolinea Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation. La città di Verona è, dunque, il punto di partenza di un itinerario che mette in relazione territori diversi ma complementari, uniti dalla possibilità di essere scoperti e vissuti attraverso la bicicletta. E Cortina rappresenta il punto di arrivo di questo viaggio, in continuità con una vocazione che lega da sempre la località allo sport. Una vocazione che si traduce in un forte legame con la montagna e con la comunità e che fa dello sport non solo un elemento di attrattività, ma parte dell’identità stessa di luogo.“Milano Cortina 2026 ci ha ricordato quanto lo sport sia capace di generare valore, attenzione e nuove opportunità per i nostri territori. Credo sia fondamentale mantenere vivo questo spirit,o anche dopo i Giochi, proseguendo lungo un percorso che unisce la nostra regione e rafforza il legame tra le sue diverse realtà. Il collegamento con Verona assume, in questo senso, un significato particolare: Verona e Cortina hanno condiviso da protagoniste la straordinaria esperienza olimpica e oggi tornano a incontrarsi attraverso un’iniziativa diversa, ma altrettanto legata allo sport e alla promozione del territorio. Questa occasione vuole rappresentare anche un riconoscimento e una valorizzazione delle professionalità e delle competenze maturate, da coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla gestione dell’evento olimpico: un patrimonio che non deve andare disperso, ma deve diventare la base sulla quale costruire nuove progettualità. Ogni iniziativa deve essere colta come un’opportunità per creare relazioni, promuovere i nostri territori e lasciare un’eredità concreta e duratura. Come Amministrazione siamo quindi felici di accogliere a Cortina i partecipanti di The Great Ride e di sostenere un progetto, che ci permette di raccontare la nostra località e il nostro modo di vivere la montagna, attraverso una prospettiva nuova” ha dichiarato il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi. The Great Ride avrà inoltre un importante Ambassador: Daniel Oss, dopo 15 stagioni da professionista su strada e oggi impegnato nel mondo del gravel. La sua presenza interpreta lo spirito dell’evento, che propone una maniera diversa di vivere la bicicletta, privilegiando il viaggio e il piacere della scoperta. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto, della Città di Verona e del Comune di Cortina d’Ampezzo e con il supporto di numerosi partner e sponsor, tra cui Federazione del Nord Est Credito Cooperativo Italiano, Forno d’Asolo, La Cooperativa di Cortina, Birra Forst, Prosecco DOC, Almaviva, Banca IFIS”. Un evento innovativo e interessante, perché, non solo è frutto di costruttiva collaborazione, come sopra evidenziato, fra Verona e Cortina, ma permette anche di realizzare una grande iniziativa sportiva, in bici, cui è ‘appeso’ il bagaglio, senza attenzione “a chi arriva prima”, e facendo conoscere ai partecipanti, territori, usi e costumi, arte e storia, delle zone, in bicicletta, passate in rassegna. Una collaborazione, che fa prevedere ottimi risultati futuri.

Pierantonio Braggio







