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|Marted 15 Settembre 2026
|XXXV Job&Orienta, 2026. Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro - Fiera di Verona, da mercoledì 25 a sabato 28 novembre.
“Verona, 15 settembre 2026 – I cambiamenti non sono più momenti straordinari, ma la condizione del nostro tempo. Anziché inseguirli o rischiare di subirli, la vera sfida oggi è imparare a interpretarli e contribuire a orientarne la direzione, con consapevolezza. È questa la riflessione al centro della 35esima edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma da mercoledì 25 a sabato 28 novembre 2026 alla fiera di Verona, che sceglie quest’anno come titolo "Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo". Promossa da Veronafiere e Regione d Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione (a partecipazione libera e gratuita) è riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale e non solo, capace sempre di innovarsi e crescere, di raccontare le trasformazioni del mondo della scuola e del lavoro. e da una parte il pensiero critico consente di leggere la realtà nella sua complessità, riconoscere le connessioni tra fenomeni diversi, sviluppare un'autonoma capacità di giudizio e confrontarsi con punti di vista differenti, dall’altra il pensiero creativo permette di immaginare nuove possibilità, elaborare soluzioni originali, adattarsi a scenari in continua evoluzione e trasformare le sfide in opportunità. Valorizzare il pensiero critico e creativo significa dunque formare giovani capaci di attraversare da protagonisti i cambiamenti, contribuendo con competenze nuove e responsabilità alla costruzione del futuro. on la forza consolidata dei numeri – 420 realtà espositive, oltre 200 eventi culturali e 400 attività interattive nell’ultima edizione – e un trend costante di crescita, il Salone quest’anno amplia ulteriormente la propria area espositiva, distribuita in tre padiglioni fieristici (n. 4, 6 e 7), per offrire maggiori spazi e opportunità a espositori e visitatori. Quest’anno, inoltre, la manifestazione introduce un’importante novità: un focus tematico dedicato specificamente alle competenze e alle professioni dell’arte, la cultura e lo spettacolo, per mettere in evidenza il loro valore e le potenzialità in termini di economia e occupazione per il Paese, e insieme la necessità di nuove figure professionali, percorsi formativi adeguati e un orientamento capace di accompagnare i giovani verso tali settori, che offrono opportunità ancora poco conosciute. Come sempre sono due le dimensioni parallele e complementari di JOB&Orienta. La vasta rassegna espositiva vedrà la presenza di scuole, accademie e università (italiane e straniere), enti di formazione, istituti tecnologici superiori (Its), istituzioni, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, imprese e associazioni di rappresentanza,… Due le macrosezioni espositive – “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” – sviluppate in cinque aree tematiche: “Educazione, scuola e servizi per la didattica”, “Lingue straniere, turismo e mobilità”, “Università, Accademie e ITS”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale”. E ancora, un articolato palinsesto di appuntamenti che spazieranno tra format diversi. Tutto questo per garantire proposte specifiche per le esigenze dei diversi target: gli studenti prossimi a una nuova scelta scolastica e le loro famiglie, che vi troveranno una panoramica ampia di percorsi formativi e conosceranno le figure professionali più ricercate i giovani e non solo in cerca di occupazione, che potranno comprendere in quale direzione approfondire le proprie competenze e ricevere supporto per una ricerca efficace e ancora gli operatori (orientatori e formatori, docenti e dirigenti scolastici, responsabili del personale e imprenditori), per i quali non mancheranno occasioni di confronto e aggiornamento sui temi chiave e più stringenti della didattica e della formazione, come pure sulle traiettorie di evoluzione del mondo del lavoro”. L’ormai radicatissima ed apprezzatissima rassegna Job&Orienta è all’attenzione dell’ampio settore istruzione e lavoro, svolgendo essa grande opera d’intermediazione, fra i giovani e chi di essi, cerca la collaborazione. Giovani, che gradiscono consiglio, pratico e sincero, per costruire il loro futuro. Job & Orienta vuole essere loro di reale aiuto.
Pierantonio Braggio
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