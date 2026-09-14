Il Piase Festival entra nel vivo: alla terza settimana, tra Zevio, Oppeano e Ronco all’Adige, il tema forte di una Pianura dei Dogi, sostenibile tra comunità, accessibilità e tutela del paesaggio. Molte esperienze sono a prenotazione obbligatoria.



“Ronco all’Adige, 15 settembre – Sarà la vita contadina e la sua lunga tradizione storica al centro del racconto che caratterizza la data del PIASE Festival nella tappa di Zevio, venerdì 18 settembre, ad aprire il terzo weekend della manifestazione.

Alle 18.30, appuntamento a Corte Ruffoni (Via Sacco 3) con l’approfondimento, a cura degli storici di Ecomuseo Aquae Planae, “Memorie di corte: gli oggetti della vita contadina raccontano un paese perduto”, un suggestivo viaggio nel passato che farà riscoprire alcuni oggetti della vita quotidiana contadina, qualcuno ormai quasi dimenticato. Alle 19.30, la cena “La Pianura in tavola”, proposta da Associazione Cuochi Veronesi, Slow Food Valli Grandi Veronesi con i produttori Caseificio Strambini, Azienda Boschetti, Riso Grazia, Panificio Pasticceria Caffè Manfrin, Cantina Le Carezze, Torrefazione Caffè Fusari, avrà uno speciale intreccio musicale con la proposta a cura di Danira Raimondi, Giovanni Rotiroti e Alessandro Gallina, “Ensemble flauto, clarinetto e violoncello”, in un programma musicale tra il repertorio barocco e il tardo romanticismo europeo. Calata la sera, la tradizione si racconta con l’esperienza active e per famiglie “Personaggi e storie del folklore notturno”, a cura di Ecomuseo: storie antiche, eco delle acque dei fiumi e dei boschi planiziali, tra leggende, creature misteriose e racconti popolari, una passeggiata sulle tracce degli gnomi, delle anguane, dei basilischi e degli altri personaggi del folklore veneto, raccolti nelle opere di Dino Coltro. Il sabato pomeriggio, ad Oppeano, vedrà come protagonista il tema della Pianura dei Dogi come destinazione sostenibile: una prima biciclettata tra ville, canali e vigneti, con partenza da Villa La Montara (via Isolo, 50) alle 15.00, porterà alla scoperta di un territorio modellato dall’acqua e dal lavoro dell’uomo, partendo dalla Villa e dalla sua storia, proseguendo tra canali e campagne fino a Corte Spinelle e attraversando la Valle del Feniletto e osservando le tracce dell’antica palude e della bonifica. L’organizzazione dispone di un parco biciclette da poter utilizzare, oppure è possibile partecipare con quella di proprietà, segnalandolo in fase di iscrizione obbligatoria. Per le famiglie e i più piccoli, alle 15.30, Chiara Lorenzetti proporrà il laboratorio creativo “Villaggi rurali”, che farà riscoprire ai bambini la vita contadina costruendo fienili, stalle e casette come nei villaggi rurali di un tempo, utilizzando piccoli pezzetti di legno di recupero. In contemporanea, alle 16, già al completo la visita della Villa La Montanara accompagnati dalla guida certificata Katia Galvetto e curata da Veneto Segreto, per lasciarsi incantare dalla bellezza di una raffinata villa veneta di fine XVI secolo e scoprire la sua storia e la sua evoluzione, nel corso dei secoli, che conserva ancora oggi le torri, la barchessa, la chiesetta privata, il giardino e ambienti impreziositi da eleganti affreschi. Questa esperienza è curata da Veneto Segreto, che ne gestisce anche le prenotazioni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a prenotazionivenetosegretogmail.com. Chiude il lungo pomeriggio il convegno “Tra comunità, accessibilità e tutela del paesaggio”, a cura di Luca Caputo di DVG Foundation, Stefania Zanuso di Virtou, Matteo Pasqualotto di WaysTours e Katia Amoroso, cofondatrice di Veneto Segreto, che approfondiranno l’idea di una Pianura dei Dogi come destinazione turistica sostenibile, valorizzando il ruolo dell’Ecomuseo nel coinvolgimento della comunità e degli operatori, nella tutela del paesaggio e nella promozione del territorio. A partire dalla certificazione GSTC, l’obiettivo è costruire un modello condiviso, accessibile e riconoscibile, capace di coniugare sostenibilità, identità e partecipazione. La sfida è rendere il territorio fruibile attraverso servizi, connessioni, accoglienza e una promozione coordinata. Al termine dell’esperienza Aperitivo a Km0 a cura di Caseificio Ghidetti, Latteria Paradiso e Corte Spinelle. Domenica 20 invece, percorso immersivo alla scoperta di Ronco all’Adige con la doppia proposta mattutina: in partenza alle 9.00 dall’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, è proposta una pedalata tra i meli e i corsi d’acqua, un percorso che farà tappa alle cave rinaturalizzate di Ca’ Roveda, dove si potrà osservare flora e fauna tipici, e proseguirà verso l’Azienda Agricola Taietta, per conoscere da vicino la melicoltura veronese e scoprire la Mela di Verona. Attività a cura di Ca’ Roveda, Azienda Agricola Taietta, Comitato Sant’Ambrogio di Tombazosana ed Ecomuseo Aquae Planae. Proposta contemporanea con ritrovo presso l’Area Naturalistica Casino Riva, “Dalla cava alla casa”, un percorso esperienziale che racconta la trasformazione dell’argilla, dalle ex cave rinaturalizzate dell’Area Naturalistica Casino Riva, oggi oasi di biodiversità, alla scoperta e alla visita di uno degli stabilimenti produttivi dell’azienda laterizia Stabila. Un viaggio tra natura e industria che segue il ciclo dei mattoni: dall’antica escavazione, attraverso la materia grezza al prodotto finito, tra storia e innovazione. Ad arricchire l’esperienza aperitivo a cura di Panificio Pasticceria Caffè Manfrin. A seguire il pranzo a Km0 a tema mela, a cura del Comitato Sant’Ambrogio di Tombazosana negli spazi verdi della sede dell’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, accompagnati da Baila atlantica di Filippo Dierico, sottofondo musicale in vinile pensato per vivere il pranzo e il pomeriggio del Festival in un’atmosfera conviviale e rilassata per rallentare e lasciarsi trasportare. Sempre al Gangaion, dalle 14.30 la visita guidata della struttura, che precede la partenza in canoa della discesa del Bussè, uno dei più importanti fiumi di risorgiva del territorio, immersi nel paesaggio di valle e delle bonifiche, a cura di Canoa Club Legnago. Un’esperienza per scoprire un’area modellata nei secoli dall’acqua, risorsa preziosa e protagonista assoluta della storia locale. mPer le famiglie e i bambini sopra i 6 anni, la proposta di Alice Faggioni costruisci_te_stesso “Genius Loci: incontri creativi sulla mela”, alle 15.30, attività pensate per la consapevolezza nei più piccoli del legame esistente col territorio della Pianura Veronese, attraverso il risveglio di un ricordo e su come l’osservazione di questo possa trasformare il proprio sentire. Un prodotto tipico del territorio, la mela, sarà il veicolo attraverso il quale esplorare la geometria della natura che ci circonda per imparare a guardarla e percepirla con nuovi occhi. Per info e iscrizioni (molte attività prevedono la prenotazione obbligatoria):https:ecomuseoaquaeplanae.itprogramma-piase-festival-2026 |info.piasegmail.com |339 3358766”. Vedere, conoscere una terra particolare ed eccezionale, avvolta nel verde e tutta arte e storia, ma, anche enogastronomia, costituisce un’opportunità piuttosto rara, meritevole, quindi di non essere perduta.

Pierantonio Braggio







