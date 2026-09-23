TRIESTE: IL TEATRO ROSSETTI APRE LE PORTE AL PUBBLICO



Di MAURO BONATO



Sabato 26 settembre sarà una giornata speciale al Politeama Rossetti: a partire dalle 14.30, infatti, avrà luogo “Il Rossetti Open Day: il Teatro apre le sue porte!”

Per il suo primo Open Day, il Rossetti accoglie il pubblico con un programma ricco di appuntamenti e tutto rivolto a rispondere alle esigenze e alle curiosità dei suoi spettatori.

Ad iniziare da quella per le nuove poltroncine! Il Rossetti accoglie il pubblico con un programma ricco di appuntamenti e tutto rivolto a rispondere alle esigenze e alle curiosità dei suoi spettatori, a iniziare dalle nuove poltroncine e trasforma le antiche poltrone blu in un gesto di solidarietà. Chi desidera potrà ottenerle attraverso una donazione a tre realtà impegnate ogni giorno in importanti attività di solidarietà: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Associazione Bambini del Danubio e A.B.C. – Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo”.

«A poche settimane ormai dall’inaugurazione della Stagione con “Le ultime lune”, capolavoro di Furio Bordon, con protagonista Alessandro Haber e regia di Paolo Valerio - ha dichiarato Francesco Granbassi, Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - volevamo essere ancora più vicini al nostro pubblico dando a tutti la possibilità di conoscere meglio la nostra offerta, di provare in anteprima le nuove comodissime poltrone, di sedersi nei diversi settori della platea per comprendere al meglio quali sono i posti in cui ci si sente più a proprio agio e che saranno dunque i preferiti al momento dell’acquisto dei biglietti. Le vecchie poltrone, che sono un pezzo di storia del Rossetti e della città - e che hanno visto accomodarsi personaggi come Bob Wilson, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Cameron Mackintosh - continueranno a vivere nelle case degli appassionati di teatro. Con un’offerta che andrà integralmente all’AIRC, ad ABC Bambini Chirurgici del Burlo e ai Bambini del Danubio, ci sarà infatti la possibilità di portare a casa un pezzo di storia del teatro e, allo stesso tempo, trasformare una poltrona in un gesto concreto di solidarietà. La poltroncina da cui Sir Andrew Lloyd Webber ha applaudito nel 2023 la prima edizione italiana del suo “The Phantom of the Opera” che proprio a Trieste ha avuto il suo debutto nazionale, verrà consegnata al Civico Museo di Storia teatrale “C.Schmidl”».

Ma anche altre piccole testimonianze della storia del Teatro saranno esposte nel foyer, e in vendita in una sorta di mercatino teatrale, fatto di ricordi e di emozioni: pezzi rari e unici come foto di scena, locandine autografate, marchandising e tutti i volumi della vastissima attività editoriale del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Passeggiando e scegliendo fra foto di attori amati e programmi di spettacoli che hanno lasciato il segno nel cuore, gli spettatori saranno allietati dalla musica di un ottimo quartetto jazz composto da allievi del Conservatorio Tartini di Trieste, che si esibiranno nel foyer mentre chi lo desidererà potrà seguire alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30 la visita “Curiosità dal palcoscenico” condotta da Maria Grazia Plos. (Basterà presentarsi all’ora prescelta, con un po’ di anticipo nel foyer: i gruppi saranno di una ventina di persone)

Naturalmente saranno protagonisti anche gli spettacoli futuri del Teatro Stabile: video e trailer di ciò che applaudiremo nel corso della stagione scorreranno sugli schermi del foyer e alla Sala 1954 lo staff del Rossetti assicurerà brevi presentazioni dei diversi titoli e artisti ospiti della Stagione: come sempre, un ricco intreccio di prosa, musical, eventi internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, circo…

E per il Rossetti Open Day è stata allestita una postazione nel foyer, per informare su formule d’abbonamento, prezzi e tutte le operazioni di biglietteria.

L’Open Day si chiuderà alle 18.30 con un concerto del gruppo “I Zona Industriale” all’ingresso Teatro, musica pop e un brindisi per approssimarsi festosamente assieme ad un anno “spettacolare” nella grande casa del Rossetti.







