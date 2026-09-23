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|WE ARE FUNNEL E GLOVO: LA COLLABORAZIONE PROSEGUE CON NUOVI PROGETTI UGC ED EMPLOYER BRANDING
Verona, 23 settembre 2026 – La collaborazione tra l'agenzia We Are Funnel e Glovo Italia si arricchisce nel 2026 di due nuove progettualità dedicate a User Generated Content (UGC) ed employer branding.
Avviata nel 2024, la collaborazione continua dopo un 2025 caratterizzato da risultati significativi sui canali social e si arricchisce quest’anno di due nuove progettualità dedicate a User Generated Content (UGC) ed employer branding.
Dal 2024, We Are Funnel è partner di Glovo Italia per la social strategy e il content marketing, occupandosi della gestione dei canali Instagram e TikTok, del community management e dello sviluppo di contenuti video e grafici, dagli shooting dedicati al prodotto e all’esperienza in app ai format editoriali per i social.
L’agenzia inoltre supporta Glovo nello sviluppo di progetti di collaborazione social con brand nazionali e internazionali nei settori retail, food e consumer, oltre che con le realtà locali presenti sulla piattaforma.
A questo si aggiungono la gestione della strategia UGC, con il coordinamento dei content creator, la pianificazione di campagne ADV su Meta e TikTok.
“La collaborazione con Glovo Italia rappresenta per noi un progetto importante, che negli ultimi due anni ci ha permesso di mettere alla prova e far evolvere il nostro modello di lavoro”, dichiara Alessandra Milani, Founder e CEO di We Are Funnel. “Siamo un team snello e qualificato, in cui ogni persona porta una competenza precisa. È questa impostazione, costruita sulle esigenze del cliente, che ci permette di lavorare su progettualità diverse e di evolvere nel tempo insieme ai brand che seguiamo, con un approccio sempre orientato a risultati misurabili.”
Un caso di successo Made in Veneto
La collaborazione con Glovo Italia racconta la capacità di We Are Funnel di sviluppare a partire da Verona un progetto dedicato a un brand internazionale, con un perimetro che nel tempo si è evoluto includendo nuove attività e formati.
Un percorso basato su un approccio sartoriale, data driven e vicino alle esigenze del business. Sul piano dei numeri, nel 2025 l’attività ha generato oltre 155 milioni di visualizzazioni in totale tra organico, collaborazioni e campagne. Tra i contenuti più performanti, un video TikTok pubblicato in organico a fine 2025 ha raggiunto 348.000 visualizzazioni.
Il risultato nasce da un linguaggio diretto, vicino alla community, e da un formato semplice, capace di creare identificazione immediata.
Nuove frontiere: UGC ed Employer Branding
Nel 2026 la collaborazione si amplia con due nuove progettualità che affiancano le attività già sviluppate sui canali social di Glovo Italia.
La prima riguarda il progetto UGC (User Generated Content), per il quale We Are Funnel segue le diverse fasi del processo, dalla ricerca e dal coordinamento dei creator fino alla pubblicazione dei contenuti.
L’obiettivo è sviluppare contenuti sempre più nativi delle piattaforme e capaci di dialogare in modo autentico con le rispettive community.
La seconda riguarda l’employer branding. In questo caso, We Are Funnel ha ideato gli spunti creativi e coordinato la registrazione di contenuti con dipendenti di diverse aree aziendali. I contenuti saranno live a partire dal mese di ottobre 2026 sui canali social della piattaforma.
L’obiettivo dei video è raccontare Glovo come una tech company in cui le persone possono crescere e fare esperienza diretta di un contesto dinamico.
Lo scopo finale del progetto è rafforzare il posizionamento di Glovo come azienda attrattiva per nuovi candidati, capace di offrire opportunità concrete di sviluppo professionale.
Le nuove progettualità ampliano così il perimetro delle attività social sviluppate da We Are Funnel per Glovo Italia, affiancandosi al lavoro già portato avanti su social strategy, content creation, community management, influencer marketing e campagne digital.
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