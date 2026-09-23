Gioved 24 Settembre 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-09-24 … Per i mediatori di domani… Presso la Camera di Commercio e il Polo Santa Marta, Verona, sfida “Master” 2026-09-24 2026-09-24 TENERE LE LUCI ACCESE 2026-09-24 Ottobre in Rosa: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno 2026-09-24 MARMOMAC 2026: MARABELLI, PANZERA, HIEB, SIGNORI E TOMMASI PROCLAMATI NUOVI MASTRI DELLA PIETRA 2026-09-24 WE ARE FUNNEL E GLOVO: LA COLLABORAZIONE PROSEGUE CON NUOVI PROGETTI UGC ED EMPLOYER BRANDING 2026-09-24 Autunno a Bolzano tra storia, architettura e tradizioni 2026-09-24 Innsbruck, Austria. Il documentario «Ride back to Faith» di Hermann Weiskopf, attore e regista, Innsbruck – girato fra la capitale del Tirolo, il Garda Veronese e Roma – e la sua “prima” cinematografica, in Italia 2026-09-24 XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera” 2026-09-24 XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera” 2026-09-24 TRIESTE: IL TEATRO ROSSETTI APRE LE PORTE AL PUBBLICO 2026-09-23 In via Sottoriva, Verona, sóto i pòrteghi, successo della 32ª Festa degli Anziani 2026 di domenica 13 settembre… Pranzo offerto da VeroCentro, Verona… 2026-09-23 Bardolino, Verona, accende la 95ª Festa dell'Uva e del Vino. Dall’1 al 5 ottobre, cinque giorni di eventi, tradizioni, musica e spettacoli 2026-09-23 Formedil: Sicurezza e giovani generazioni. A Verona, ‘Legalità in piazza’, con le Scuole Edili del Veneto. Appuntamento, per venerdì 25 settembre, in Bra, per una giornata dedicata alla giustizia e al rispetto delle regole. Studenti e studentesse in campo 2026-09-23 “Ottobre in Rosa”: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Gioved 24 Settembre 2026
TENERE LE LUCI ACCESE

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. Ho avuto il piacere di essere presente anch’io al momento della firma.

La proposta punta a contrastare la progressiva scomparsa delle attività di vicinato attraverso le Zone Economiche Speciali di Prossimità, con agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative nelle aree individuate.

Ma c’è un’immagine utilizzata da Stefani che, a mio avviso, spiega ancora meglio il senso dell’iniziativa: tenere le luci accese.

Perché dietro una vetrina, un bar, un’osteria o un ristorante non c’è soltanto un’attività economica. C’è un luogo frequentato, qualcuno che conosce il quartiere, persone che si incontrano. Ci sono relazioni.

Vale soprattutto per quella ristorazione diffusa che vive nei quartieri e nelle città: un pubblico esercizio può essere anche un presidio di comunità, un luogo capace di rendere una strada più viva e meno impersonale. Confesercenti include infatti espressamente anche i pubblici esercizi tra le attività di prossimità interessate dalla propria iniziativa.

Per questo credo sia importante che, parlando di rigenerazione urbana, si riconosca anche il valore sociale della ristorazione. Quando si spegne un’insegna non perdiamo soltanto fatturato: spesso perdiamo un piccolo pezzo di città.

La proposta è ora nella fase della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Si può sottoscrivere anche online, in pochi minuti, utilizzando SPID, CIE o CNS. Confesercenti indica il 25 novembre come termine della raccolta.


Questa proposta ha il merito di riportare al centro una domanda semplice: che città vogliamo costruire?

Una città fatta soltanto di spazi e servizi, oppure anche di relazioni, volti e luoghi riconoscibili? Per me, tenere accese le luci delle attività di prossimità significa tenere viva una parte della nostra comunità.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera”
XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera”
Innsbruck, Austria. Il documentario «Ride back to Faith» di Hermann Weiskopf, attore e regista, Innsbruck – girato fra la capitale del Tirolo, il Garda Veronese e Roma – e la sua “prima” cinematografica, in Italia
Autunno a Bolzano tra storia, architettura e tradizioni
WE ARE FUNNEL E GLOVO: LA COLLABORAZIONE PROSEGUE CON NUOVI PROGETTI UGC ED EMPLOYER BRANDING
MARMOMAC 2026: MARABELLI, PANZERA, HIEB, SIGNORI E TOMMASI PROCLAMATI NUOVI MASTRI DELLA PIETRA
Ottobre in Rosa: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno
… Per i mediatori di domani… Presso la Camera di Commercio e il Polo Santa Marta, Verona, sfida “Master”
Florovivaismo, Coldiretti: “Parametri da aggiornare, il settore è cambiato”. Domani, a Verona l’incontro con le imprese del settore regionale. Al centro la proposta presentata alla Regione, per adeguare i consumi di carburante dei vivai
“Ottobre in Rosa”: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno
Formedil: Sicurezza e giovani generazioni. A Verona, ‘Legalità in piazza’, con le Scuole Edili del Veneto. Appuntamento, per venerdì 25 settembre, in Bra, per una giornata dedicata alla giustizia e al rispetto delle regole. Studenti e studentesse in campo
Bardolino, Verona, accende la 95ª Festa dell'Uva e del Vino. Dall’1 al 5 ottobre, cinque giorni di eventi, tradizioni, musica e spettacoli
In via Sottoriva, Verona, sóto i pòrteghi, successo della 32ª Festa degli Anziani 2026 di domenica 13 settembre… Pranzo offerto da VeroCentro, Verona…
Generali e Giunti Editore presentano il libro dal titolo: ”La protezione è un’arte, un viaggio nel mondo dell’assicurazione dei beni artistici”. Un libro per l’Arte… Il 25 settembre, a Firenze, la prima presentazione al Cinema Teatro Giunti Odeon
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 