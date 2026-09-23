TENERE LE LUCI ACCESE



Nei giorni scorsi il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. Ho avuto il piacere di essere presente anch’io al momento della firma.



La proposta punta a contrastare la progressiva scomparsa delle attività di vicinato attraverso le Zone Economiche Speciali di Prossimità, con agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative nelle aree individuate.



Ma c’è un’immagine utilizzata da Stefani che, a mio avviso, spiega ancora meglio il senso dell’iniziativa: tenere le luci accese.



Perché dietro una vetrina, un bar, un’osteria o un ristorante non c’è soltanto un’attività economica. C’è un luogo frequentato, qualcuno che conosce il quartiere, persone che si incontrano. Ci sono relazioni.



Vale soprattutto per quella ristorazione diffusa che vive nei quartieri e nelle città: un pubblico esercizio può essere anche un presidio di comunità, un luogo capace di rendere una strada più viva e meno impersonale. Confesercenti include infatti espressamente anche i pubblici esercizi tra le attività di prossimità interessate dalla propria iniziativa.



Per questo credo sia importante che, parlando di rigenerazione urbana, si riconosca anche il valore sociale della ristorazione. Quando si spegne un’insegna non perdiamo soltanto fatturato: spesso perdiamo un piccolo pezzo di città.



La proposta è ora nella fase della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Si può sottoscrivere anche online, in pochi minuti, utilizzando SPID, CIE o CNS. Confesercenti indica il 25 novembre come termine della raccolta.





Questa proposta ha il merito di riportare al centro una domanda semplice: che città vogliamo costruire?



Una città fatta soltanto di spazi e servizi, oppure anche di relazioni, volti e luoghi riconoscibili? Per me, tenere accese le luci delle attività di prossimità significa tenere viva una parte della nostra comunità.







