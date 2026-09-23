|
|
|
|
|
|
|Gioved 24 Settembre 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Gioved 24 Settembre 2026
|TENERE LE LUCI ACCESE
Nei giorni scorsi il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. Ho avuto il piacere di essere presente anch’io al momento della firma.
La proposta punta a contrastare la progressiva scomparsa delle attività di vicinato attraverso le Zone Economiche Speciali di Prossimità, con agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative nelle aree individuate.
Ma c’è un’immagine utilizzata da Stefani che, a mio avviso, spiega ancora meglio il senso dell’iniziativa: tenere le luci accese.
Perché dietro una vetrina, un bar, un’osteria o un ristorante non c’è soltanto un’attività economica. C’è un luogo frequentato, qualcuno che conosce il quartiere, persone che si incontrano. Ci sono relazioni.
Vale soprattutto per quella ristorazione diffusa che vive nei quartieri e nelle città: un pubblico esercizio può essere anche un presidio di comunità, un luogo capace di rendere una strada più viva e meno impersonale. Confesercenti include infatti espressamente anche i pubblici esercizi tra le attività di prossimità interessate dalla propria iniziativa.
Per questo credo sia importante che, parlando di rigenerazione urbana, si riconosca anche il valore sociale della ristorazione. Quando si spegne un’insegna non perdiamo soltanto fatturato: spesso perdiamo un piccolo pezzo di città.
La proposta è ora nella fase della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Si può sottoscrivere anche online, in pochi minuti, utilizzando SPID, CIE o CNS. Confesercenti indica il 25 novembre come termine della raccolta.
Questa proposta ha il merito di riportare al centro una domanda semplice: che città vogliamo costruire?
Una città fatta soltanto di spazi e servizi, oppure anche di relazioni, volti e luoghi riconoscibili? Per me, tenere accese le luci delle attività di prossimità significa tenere viva una parte della nostra comunità.
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera”
| XXVIII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, 15 ottobre - 8 novembre 2026. Ultimi giorni, per iscriversi al “Talent Show in Fiera”
| Innsbruck, Austria. Il documentario «Ride back to Faith» di Hermann Weiskopf, attore e regista, Innsbruck – girato fra la capitale del Tirolo, il Garda Veronese e Roma – e la sua “prima” cinematografica, in Italia
| Autunno a Bolzano tra storia, architettura e tradizioni
| WE ARE FUNNEL E GLOVO: LA COLLABORAZIONE PROSEGUE CON NUOVI PROGETTI UGC ED EMPLOYER BRANDING
| MARMOMAC 2026: MARABELLI, PANZERA, HIEB, SIGNORI E TOMMASI PROCLAMATI NUOVI MASTRI DELLA PIETRA
| Ottobre in Rosa: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno
|
| … Per i mediatori di domani… Presso la Camera di Commercio e il Polo Santa Marta, Verona, sfida “Master”
| Florovivaismo, Coldiretti: “Parametri da aggiornare, il settore è cambiato”. Domani, a Verona l’incontro con le imprese del settore regionale. Al centro la proposta presentata alla Regione, per adeguare i consumi di carburante dei vivai
| “Ottobre in Rosa”: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno
| Formedil: Sicurezza e giovani generazioni. A Verona, ‘Legalità in piazza’, con le Scuole Edili del Veneto. Appuntamento, per venerdì 25 settembre, in Bra, per una giornata dedicata alla giustizia e al rispetto delle regole. Studenti e studentesse in campo
| Bardolino, Verona, accende la 95ª Festa dell'Uva e del Vino. Dall’1 al 5 ottobre, cinque giorni di eventi, tradizioni, musica e spettacoli
| In via Sottoriva, Verona, sóto i pòrteghi, successo della 32ª Festa degli Anziani 2026 di domenica 13 settembre… Pranzo offerto da VeroCentro, Verona…
| Generali e Giunti Editore presentano il libro dal titolo: ”La protezione è un’arte, un viaggio nel mondo dell’assicurazione dei beni artistici”. Un libro per l’Arte… Il 25 settembre, a Firenze, la prima presentazione al Cinema Teatro Giunti Odeon
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|