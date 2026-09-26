PIAZZA BRA GREMITA DI GIOVANI CON “LEGALITÀ IN PIAZZA”



OLTRE 500 STUDENTI E STUDENTESSE DA TUTTO IL VENETO PER UNA GIORNATA DEDICATA A SICUREZZA, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ







Forze dell’Ordine, istituzioni, enti e associazioni insieme alle scuole edili del Veneto per un grande villaggio dedicato alla cultura della sicurezza e al rispetto delle regole. Una lezione speciale fuori dall’aula promossa da Formedil Verona e Fondazione Edilscuola con la co-organizzazione dell'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco







Incontro, confronto e formazione sui temi della sicurezza, della legalità e della responsabilità: Piazza Bra, questa mattina, venerdì 25 settembre, è diventata un grande villaggio a cielo aperto con oltre 500 studenti e studentesse delle scuole edili di tutto il Veneto. “Legalità in Piazza” è l’iniziativa che ha portato nel cuore di Verona una vera e propria lezione fuori dall’aula, coinvolgendo ragazze e ragazzi insieme ai loro insegnanti, alle Forze dell’Ordine, alle istituzioni, agli enti e alle associazioni. Durante la giornata anche le finali regionali di EDILTrophy ’26, il concorso nazionale di manufatti a secco a squadre rivolto agli studenti delle scuole edili.







L’evento è organizzato da Formedil Verona e Fondazione Edilscuola, con la co-organizzazione dell'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco e dell’Assessorato alla Legalità del Comune di Verona, con il patrocinio di Prefettura di Verona, Regione del Veneto e Provincia di Verona, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Ulss9 Scaligera.







L’iniziativa ripete il successo di partecipanti dello scorso anno confermando la volontà di formatori e istituzioni di portare i temi della legalità e della sicurezza direttamente tra i giovani, attraverso il dialogo e l’esperienza.







"Portare in Piazza Bra esperienze, competenze e testimonianze diverse significa rafforzare un messaggio che riguarda tutti – afferma il Presidente di Formedil Verona, Antonio Ruffo –. La sicurezza si costruisce prima di tutto con la conoscenza, con il confronto e con la capacità di rendere i giovani parte attiva di questo percorso. Come Formedil Verona crediamo che la formazione abbia proprio questo compito: creare consapevolezza, responsabilità e attenzione verso le regole, affinché diventino parte integrante del modo di affrontare il lavoro”.







“Questa giornata è un’occasione per ribadire il valore della legalità, che non consiste soltanto nel rispetto formale delle leggi – commenta Andrea Antonelli, Vicepresidente di Formedil Verona –. È lo strumento con cui una società democratica impedisce che il profitto ad ogni costo prevalga sui diritti delle persone. Significa tutelare chi è più debole e impedire che la necessità di lavorare costringa ad accettare sfruttamento, irregolarità o condizioni prive di sicurezza. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che la legalità non è un ostacolo allo sviluppo, ma la condizione necessaria per un’economia sana e un lavoro di qualità”.







“Donatori Nati – spiega Claudio Saltari, Presidente nazionale dell'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco – nasce per andare incontro ai giovani, che sono i grandi assenti della platea dei donatori. Questo evento ci permette di sensibilizzarli, di informarli e magari di togliere l’alibi sul fatto che non sappiano che serva il sangue perché nessuno gliene ha mai parlato. Oggi siamo alla seconda edizione di ‘Legalità in Piazza’ e credo che sia giusto continuare in questo percorso: noi dobbiamo proseguire questa attività di semina che è determinante per il funzionamento del nostro sistema sanitario. L’estate appena finita ci porta dati preoccupanti sul calo delle donazioni, dobbiamo insistere e noi siamo tenaci”.







Per l’intera mattinata Piazza Bra si è trasformata in un vero e proprio “villaggio della legalità”, con spazi interattivi, laboratori, dimostrazioni e momenti di confronto pensati per avvicinare gli studenti alle attività quotidiane di chi opera per la sicurezza e la tutela della collettività. Particolarmente significativa la presenza delle supercar della Polizia di Stato e dei mezzi speciali dei Vigili del Fuoco, che hanno attirato l’attenzione dei più giovani diventando anche occasione per conoscere da vicino il lavoro e il ruolo delle istituzioni.







Le scuole protagoniste hanno inoltre avuto la possibilità di presentare progetti, materiali informativi e riflessioni sul tema della giustizia, della sicurezza e della responsabilità sociale, condividendo esperienze e punti di vista con i rappresentanti delle realtà presenti in piazza.



Al centro della piazza, un truck-palco attrezzato con ledwall ha ospitato presentazioni, talk e momenti di intrattenimento, con l'obiettivo di affrontare il tema della cultura della sicurezza attraverso linguaggi e modalità capaci di coinvolgere direttamente le nuove generazioni. Un approccio che ha permesso di andare oltre la teoria, trasformando la piazza in un luogo di esperienza, dialogo e partecipazione: perché sicurezza e legalità non siano soltanto concetti da conoscere, ma valori da tradurre nei comportamenti quotidiani.







“La partecipazione così compatta di giovani in una bellissima piazza Bra – dice il Prefetto di Verona Demetrio Martino – ci sprona a continuare a far comprendere, a tutta la comunità, di quanto sia importante il valore della legalità, che si traduce in maggiore sicurezza per tutti. Un messaggio unito alla spinta di generosità nella donazione del sangue e anche al prendersi cura delle persone più svantaggiate e più deboli, senza girarsi mai dall’altra parte”.







Forze dell’Ordine, enti e associazioni hanno animato gli spazi della manifestazione con materiali informativi, attività, workshop tematici e dimostrazioni pratiche, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti e operatori impegnati ogni giorno sui temi della sicurezza, della prevenzione e della legalità. Tra i protagonisti della giornata anche il Pullman della Legalità della Polizia di Stato, strumento di divulgazione itinerante pensato per portare tra i cittadini, e in particolare tra i più giovani, occasioni di informazione e confronto sui temi della legalità.







“La presenza di tanti ragazzi ci fa immensamente piacere – dice il Questore Rosaria Amato -. Mi piace parlare di momenti di incontro, che sono fondamentali, con i ragazzi: ne facciamo molti nelle scuole e anche in Questura, attraverso i quali cerchiamo di promuovere i valori alla base della nostra attività: la legalità, la sicurezza, la solidarietà. Oggi siamo in piazza con il pullman azzurro che si occupa di sicurezza stradale, ma siamo qui anche come partner, ormai da moltissimi anni, di Donatori Nati, l’associazione che si occupa di donazioni. Sono moltissimi i nostri poliziotti che donano”.







La giornata, presentata da Elisa Tagliani, ha riunito in Piazza Bra una rete ampia di realtà impegnate nella promozione della sicurezza e della cultura della legalità grazie anche al supporto di Acque Veronesi e Magis: l'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco con il Presidente Nazionale Claudio Saltari Polizia di Stato Vigili del Fuoco Anas AutostradaA4 Brescia, Verona, Vicenza, Padova Associazione Familiari e Vittime della Strada Verona Starda Sicura Ance Verona Filc Cisl Feneal Uil Cgil Fillea Acque Veronesi C.F.S. (Centro per la Formazione e la Sicurezza) – Scuola Edile di Belluno Formedil Padova, Scuola Costruzioni Giuseppe Jappelli Formedil Treviso Scuola Costruzioni Formedil Rovigo Scuola Costruzioni Formedil Vicenza, Scuola Costruzioni Andrea Palladio Formedil Venezia.







