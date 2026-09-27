TORRI DEL BENACO, GRANDE RISPOSTA DI PUBBLICO PER “CITTÀ MURATE APERTE”. DAL GARDA PARTE IL CONFRONTO PER UN PROGETTO INTERREGIONALE



La seconda edizione chiude con 542 ingressi al Castello Scaligero e grande affluenza nel centro storico. L’associazione guarda oltre il Veneto e avvia il dialogo con Castelli del Ducato per un progetto pilota interregionale

Centinaia di visitatori hanno animato Torri del Benaco per la seconda edizione di “Città Murate Aperte – Un viaggio alla scoperta della Storia del Veneto”. La manifestazione, promossa dall’Associazione Città Murate del Veneto e organizzata da Promo E20 con il contributo del Comune di Torri del Benaco, ha coinvolto nel weekend del 26 e 27 settembre il centro storico e i principali luoghi del borgo.



Il dato più significativo arriva dal Castello Scaligero, che nella giornata di domenica ha registrato 542 ingressi, con una forte partecipazione alle visite guidate al complesso e alla limonaia, recentemente riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro. Un risultato accompagnato da un’affluenza diffusa in tutto il borgo, con i parcheggi già completi dal primo mattino e presenze particolarmente elevate negli esercizi pubblici del centro storico.



Dalla seconda edizione arriva anche una nuova prospettiva di collaborazione oltre i confini regionali. Durante il convegno all’Auditorium San Giovanni è stato infatti avviato un dialogo tra l’Associazione Città Murate del Veneto e l’Associazione Castelli del Ducato per valutare la nascita di un progetto pilota interregionale capace di mettere in relazione le due reti: da una parte i borghi fortificati del Veneto, dall’altra castelli e manieri distribuiti tra Emilia-Romagna e parte della Toscana e della Lombardia.



L’obiettivo è sviluppare nuove forme di collaborazione nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella costruzione di una proposta turistica organizzata e riconoscibile, capace di mettere in relazione storia, paesaggio e territori. Al confronto hanno preso parte Claudio Arzenton, presidente dell’Associazione Città Murate del Veneto, Maurizio Pavesi, direttore di Castelli del Ducato, e Loris Danielli, project leader e amministratore unico di Promo E20, alla presenza del sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra e di Giuliano Vantaggi, direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale della Regione Veneto.



A richiamare il pubblico nel corso del fine settimana è stato un programma che ha portato nelle vie di Torri del Benaco sbandieratori, giullari, figuranti in costume e armigeri, insieme all’accampamento storico e alle due sfilate che hanno attraversato il borgo fino allo spettacolo finale a Molo De Paoli. Domenica, Viale Guglielmo Marconi ha ospitato anche il Villaggio delle Città Murate del Veneto, spazio dedicato alla conoscenza e alla promozione dei territori aderenti alla rete. Partecipato anche il convegno all’Auditorium San Giovanni dedicato al marketing territoriale e al lavoro in rete, seguito dal documentario “Le sentinelle di pietra”, dalla mostra “Alla scoperta delle Città Murate del Veneto” e dai video realizzati dalla Veneto Film Summer School.



Infine, nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati agli enti partecipanti alla seconda edizione di “Città Murate Aperte”: Torri del Benaco, Lazise, Soave, Montagnana, Noale, Cittadella, Portogruaro, Monselice, Cologna Veneta, Villafranca di Verona e Marostica, insieme alla Provincia di Verona.







