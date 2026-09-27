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Luned 28 Settembre 2026
TORRI DEL BENACO, GRANDE RISPOSTA DI PUBBLICO PER “CITTÀ MURATE APERTE”. DAL GARDA PARTE IL CONFRONTO PER UN PROGETTO INTERREGIONALE

La seconda edizione chiude con 542 ingressi al Castello Scaligero e grande affluenza nel centro storico. L’associazione guarda oltre il Veneto e avvia il dialogo con Castelli del Ducato per un progetto pilota interregionale
Centinaia di visitatori hanno animato Torri del Benaco per la seconda edizione di “Città Murate Aperte – Un viaggio alla scoperta della Storia del Veneto”. La manifestazione, promossa dall’Associazione Città Murate del Veneto e organizzata da Promo E20 con il contributo del Comune di Torri del Benaco, ha coinvolto nel weekend del 26 e 27 settembre il centro storico e i principali luoghi del borgo.

Il dato più significativo arriva dal Castello Scaligero, che nella giornata di domenica ha registrato 542 ingressi, con una forte partecipazione alle visite guidate al complesso e alla limonaia, recentemente riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro. Un risultato accompagnato da un’affluenza diffusa in tutto il borgo, con i parcheggi già completi dal primo mattino e presenze particolarmente elevate negli esercizi pubblici del centro storico.

Dalla seconda edizione arriva anche una nuova prospettiva di collaborazione oltre i confini regionali. Durante il convegno all’Auditorium San Giovanni è stato infatti avviato un dialogo tra l’Associazione Città Murate del Veneto e l’Associazione Castelli del Ducato per valutare la nascita di un progetto pilota interregionale capace di mettere in relazione le due reti: da una parte i borghi fortificati del Veneto, dall’altra castelli e manieri distribuiti tra Emilia-Romagna e parte della Toscana e della Lombardia.

L’obiettivo è sviluppare nuove forme di collaborazione nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella costruzione di una proposta turistica organizzata e riconoscibile, capace di mettere in relazione storia, paesaggio e territori. Al confronto hanno preso parte Claudio Arzenton, presidente dell’Associazione Città Murate del Veneto, Maurizio Pavesi, direttore di Castelli del Ducato, e Loris Danielli, project leader e amministratore unico di Promo E20, alla presenza del sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra e di Giuliano Vantaggi, direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale della Regione Veneto.

A richiamare il pubblico nel corso del fine settimana è stato un programma che ha portato nelle vie di Torri del Benaco sbandieratori, giullari, figuranti in costume e armigeri, insieme all’accampamento storico e alle due sfilate che hanno attraversato il borgo fino allo spettacolo finale a Molo De Paoli. Domenica, Viale Guglielmo Marconi ha ospitato anche il Villaggio delle Città Murate del Veneto, spazio dedicato alla conoscenza e alla promozione dei territori aderenti alla rete. Partecipato anche il convegno all’Auditorium San Giovanni dedicato al marketing territoriale e al lavoro in rete, seguito dal documentario “Le sentinelle di pietra”, dalla mostra “Alla scoperta delle Città Murate del Veneto” e dai video realizzati dalla Veneto Film Summer School.

Infine, nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati agli enti partecipanti alla seconda edizione di “Città Murate Aperte”: Torri del Benaco, Lazise, Soave, Montagnana, Noale, Cittadella, Portogruaro, Monselice, Cologna Veneta, Villafranca di Verona e Marostica, insieme alla Provincia di Verona.
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