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Marted 29 Settembre 2026
AL ROSSETTI: ALLIEVI ATTORI CERCASI

DI MAURO BONATO

Importante iniziativa a Trieste con “Allievi attori cercansi!”
La Scuola StarTsLab diretta da Luciano Pasini, che da molti anni opera in sinergia con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il 29 settembre alle 14 indice una giornata di audizioni per nuovi allievi.
Possono candidarsi ragazze e ragazzi fra i 13 e i 18 anni: un provino alla Sala Bartoli e poi via verso una stagione di studi di teatro che permetteranno loro di conoscere meglio il mondo del palcoscenico e di farne parte davvero, come interpreti dello spettacolo finale.
L’appuntamento è alla Sala Bartoli, martedì 29 settembre alle ore 14: le audizioni avranno luogo nel corso del pomeriggio.
Ragazze e ragazzi Dovranno presentare una poesia da recitare a memoria, un brano di prosa in lettura ed una canzone (da eseguire con base, su cd o usb).
I giovani selezionati vivranno - accanto agli allievi che già frequentano la scuola di teatro - un’esperienza gioiosa e formativa, in ambito di recitazione e dizione, musicalità e movimento in scena, seguiti da Luciano Pasini e dagli insegnanti della scuola. Le lezioni si svolgono negli spazi del Politeama Rossetti, di pomeriggio, nel periodo della stagione teatrale.
Alla fine del percorso formativo, i ragazzi interpretano uno spettacolo che diviene a tutti gli effetti una delle produzioni del Teatro Stabile regionale, e viene inserito nella programmazione della Sala Bartoli.
L’iniziativa - che sperabilmente porterà in luce nuovi talenti - di certo offre ai ragazzi la possibilità di conoscere “dall’interno” la magia e la complessità della macchina teatrale e di tutto quanto accade nel backstagE.
Un percorso che regalerà grandi emozioni, sicuro divertimento e una nuova preparazione come spettatori.
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