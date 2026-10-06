Il volto dell’altro: non un nemico, ma un alleato. Le parole di Stefano Mancuso. L’attesa per i prossimi appuntamenti di “Poeti sociali”, con alcune novità nel programma….



Verona, 07.10.2026 – «La vita funziona solo per cooperazione: in natura le comunità di qualsiasi specie collassano se mancano atteggiamenti che potremmo definire altruistici»: così ha concluso il suo intervento lo scienziato Stefano Mancuso. Davanti a circa 400 persone che hanno riempito la chiesa conventuale di San Bernardino, martedì 6 ottobre, ha commentato con sguardo laico Il Cantico delle creature nei giorni in cui si sono ricordati gli 800 anni dalla morte del suo autore, san Francesco d’Assisi. A proporre domande e spunti il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, che ha consigliato tra l’altro la lettura dell’ultimo libro dello scienziato “Il cantico della terra” (Laterza, 2025), dove scienza e poesia si incontrano per ricordarci quanto il destino umano sia legato a quello delle altre creature. Un appuntamento e parole che ottimamente si inserisce nel percorso della pre-rassegna di “Poeti sociali” e più in generale con il tema di questa terza edizione: “Pace, volto dell’umano”. Prossima proposta, con un linguaggio totalmente diverso, è il musical Aggiungi un posto a tavola in Arena sabato 10 ottobre: promozione speciale per l’acquisto dei biglietti dal sito www.poetisociali.it. Novità nel programma. Un lutto familiare costringe al rinvio per l’incontro “Still I Rise” inizialmente previsto domenica 11 a Bovolone: sarà recuperato nelle prossime settimane. Ci sarà comunque occasione di parlare di impegno per la cultura e di opere sociali in un nuovo appuntamento inserito nel programma, precisamente sabato 24 ottobre alle 14.30 al Palazzo della Gran Guardia. Si confronteranno su “La Dottrina Sociale della Chiesa secondo Leone XIV” ricercatori e operatori della società civile come Flavio Felice (Università del Molise), Ernesto Preziosi (Argomenti 2000), Markus Krienke (Facoltà teologica Lugano), Antonio Campati (Università Cattolica), Simona Beretta (Centro DSC Università Cattolica), Benedetto Delle Site (Ucid giovani), Claudio Bolcato (Acli Verona), AnnaMaria Leone (MCL Verona), Gianni Mantovani (Comunità Veronese), Alex Vantini (Coldiretti), Fabio Reali (AIPEC), don Davide Vicentini (Ass.ne Lievito), Vittorio Zattra (Intrapresa) coordina e conduce Claudio Gentili. Tutela della vita e forza del perdono. Si sta riscontrando grande attesa per il dialogo a più voci “La dignità umana non si misura ma si riconosce: prevenzione del suicidio e tutela della vita” con Mariapia Garavaglia, Ignazio Zullo, Filippo Anelli, Gino Gerosa, Francesco Noce, Domenico Menorello e mons. Domenico Pompili moderati da Carlo Alberto Adami. Appuntamento lunedì 12 ottobre alle 18 nel Salone dei vescovi del Palazzo episcopale. Le prenotazioni sono aperte per tutti. Solo i sottoscrittori della card Amici Poeti Sociali – più di 100 al momento – possono già prenotare dal sito ufficiale il loro posto per l’incontro “Sorelle di dolore” con Roseline Hamel e Nassera Kermiche, che racconteranno il loro percorso di conoscenza, perdono e amicizia. La chiesa di San Bernardino, che ospiterà lunedì 19 ottobre alle 18, potrà ospitare solamente 400 persone: vivamente consigliata la prenotazione che da lunedì 12 sarà aperta a tutti. “Poeti sociali” è una proposta della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona che si avvale del patrocinio del Comune di Verona, del sostegno della Fondazione Cattolica e Generali. Programma completo: www.poetisociali.it”. Importanti atteggiamenti, quelli “altruistici”, evidenziati da Stefano Mancuso, nei rapporti, con il nostro prossimo. Il perdono è il primo di essi…!

Pierantonio Braggio







