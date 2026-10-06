Vino, Bardolino: conto alla rovescia per il centenario tra vino, arte e musica. Il Bardolino Pop Garden si illumina con le opere di Marco Lodola



“Verona, 8 ottobre 2026. È partito il conto alla rovescia per il Centenario del Consorzio Vini Bardolino, in programma, questo fine settimana, nella città dello storico rosso veronese del Lago di Garda. Quartiere generale delle celebrazioni sarà il Parco di Villa Carrara Bottagisio che, dal pomeriggio di sabato (17-23.30) e per tutta la domenica (11-23.30), si trasformerà nel Bardolino Pop Garden, illuminato dalle inconfondibili opere luminose dell’artista Marco Lodola. L’installazione - organizzata dal Consorzio Vini Bardolino e inserita nel palinsesto di Art Verona - rappresenta il segno visivo di un dialogo tra il Bardolino e i linguaggi della contemporaneità. Si inserisce in un progetto artistico che attraversa tutti gli appuntamenti del Centenario e culmina nell’opera realizzata dall’artista appositamente per i cento anni del Consorzio, che sarà svelata alla stampa e alle istituzioni venerdì sera. L’evento-degustazione del fine settimana vedrà protagonisti i vini della denominazione affiancati da proposte di street food e della Cruncheria di Renato Bosco, con l’accompagnamento di musica live. In consolle, nella serata di sabato, i dj set di Ika Faccioli e AL-B.Band, mentre domenica si ballerà a ritmo di Mathia Guerzoni, The Sunshine, Spillo e The Lovers. Il futuro della denominazione sarà infine al centro del talk “Voltiamoci avanti – Vino: pensare Top e progettare Pop”, in programma sabato mattina (1010, ore 11) al Centro Congressi Garda. Moderato dal giornalista Giacomo Mojoli, attento conoscitore dell’attualità e delle dinamiche economico-sociali del mondo del vino e uno degli ispiratori del pensiero Slow Food, l’incontro metterà a confronto protagonisti del vino, della ristorazione, dell’impresa e della cultura attorno al tema della creazione del valore e delle strategie capaci di costruire identità, riconoscibilità e futuro. Intervengono, oltre al presidente del Consorzio Vini Bardolino, Fabio Dei Micheli, e al responsabile Osservatorio Uiv, Carlo Flamini, Andrea Amadei (The Art of Wine), Renato Bosco (Pizzeria Renato Bosco), Marco Lodola, Andrea Pernigo (Pernigo Group), Diego Rossi (Ristorante Trippa) e Margherita Tovo (Meracinque). Attivo dal 1926, il Consorzio Vini Bardolino rappresenta e tutela la denominazione Bardolino Doc, che si esprime in più tipologie storiche del territorio gardesano veronese: il Bardolino, espressione rossa del vitigno autoctono principe del Veneto, la Corvina Veronese, e il Chiaretto di Bardolino, primo in Italia tra i vini rosati. Con una superficie vitata di 2.400 ettari - di cui 1.000 dedicati al Chiaretto -, l’annata 2026 esprime una produzione da circa 20 milioni di bottiglie equamente suddivise tra le Dop Bardolino e Chiaretto”. Un grande traguardo, quello raggiunto dal Consorzio Bardolino: 1926-2026 di produzione e di qualità, che significano storia di alta creatività, notissima, in Italia e nel globo.

Pierantonio Braggio







