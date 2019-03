CORTEO. SABATO 30 MARZO, DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE E VIABILITÀ MODIFICATA. AVVERTENZE PER I CITTADINI



Sabato 30 marzo, la città è interessata dal Congresso Mondiale delle Famiglie e da manifestazioni che avranno ripercussione sulla viabilità. Si comunica che è stato istituto il divieto di sosta, con rimozione, lungo alcune vie attraversate dal corteo. Il divieto di sosta scatterà domani mattina alle 6.



La Polizia municipale, perciò, invita tutti i cittadini a spostare i mezzi dalle vie che sono state segnalate dagli agenti con apposito nastro e cartelli. Si rende noto che risultano parcheggiate ancora centinaia di auto nella zona di piazza Renato Simoni, nell’area di Pradaval, al termine di via XX Settembre, in viale Porta Vescovo e in piazzale Porta Vescovo.



Dato il numero assai elevato di partecipanti attesi alla manifestazione, è molto probabile che la viabilità cittadina domani pomeriggio subisca forti rallentamenti. Per questo, la Polizia municipale invita tutti i cittadini che si devono spostare dalla zona est alla zona ovest della città, o viceversa, ad utilizzare la Tangenziale Sud e non la circonvallazione esterna che, nel pomeriggio, sarà chiusa al traffico.



Si ricorda che, a partire dalle 14, il corteo lascerà la stazione di Porta Nuova dove è in programma l’ammassamento. Il percorso interesserà poi, piazza Renato Simoni, via Valverde, Pradaval, via Battisti, via Montanari, volto Cittadella, stradone Maffei, Ponte Navi, via XX Settembre, piazza Santa Toscana, viale Porta Vescovo e piazzale Porta Vescovo dove terminerà tra le 18.30 e le 20.