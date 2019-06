Moonlight Lessinia - Lessinia al chiaro di luna



Da sabato 18 maggio al via la 1° rassegna di escursionismo enogastronomico "Moonlight Lessinia" - Lessinia al chiaro di luna, presso l'Alta Lessinia.



La Lessinia vissuta di sera, con i colori del tramonto e della luna piena, alla scoperta dei suoi sentieri ma anche delle sue specialità enogastronomiche, il piacere di una notte nel Parco Naturale della Lessinia con i sapori unici e autentico del territorio, in particolare, il formaggio Monte Veronese e il vino Lessini Durello.



Sono 9 gli appuntamenti di trekking leggero sui sentieri della Lessinia pensato per promuovere il turismo enogastronomico in questa parte del territorio veronese.



Le escursioni durano circa tre ore, con partenza verso le ore 20, cena nei rifugi e nelle malghe alle ore 21.30 e ritorno al calar della notte. I partecipanti sono accompagnati da guide ambientali e guide alpine esperte, che illustrano, anche dal punto di vista storico, alcuni dei luoghi più suggestivi come le rocce della Valle delle Sfingi, la Conca dei Parpari, le trincee di guerra di Malga Pidocchio, i crinali di Passo Malera.



Queste le date in calendario:



sabato 18 maggio, “Una notte di luna sulla cima dell’altopiano”, in cui si raggiunge la meta più alta, il rifugio Castalberto a 1765 metri (si parte da Malga Lessinia)

sabato 15 giugno “Al chiaror di luna nella valle delle sfingi”: percorso nel parco naturale fino all’agriturismo Gaspari, con partenza da Camposilvano

sabato 13 luglio “Trekking panoramico sui crinali del Passo Malera”: percorso che da Malga San Giorgio raggiunge il rifugio di Malga Malera

sabato 10 agosto viene riproposta la camminata da Campo Silvano all’agriturismo Gaspari

a Ferragosto, giovedì 15, l’appuntamento è con “I lucenti boschi e i pascoli di Velo Veronese”: percorso all’ombra del Monte Purga fino alla Locanda Viaverde

sabato 14 settembre, si ritorna sulla cima più alta, al Rifugio Castelberto, partendo da Malga Lessinia.

sabato 12 ottobre “Da Conca dei Parpari al balcone su Venezia”: per un percorso che porta alla vista mozzafiato che regala il Rifugio Lausen

sabato 9 novembre, trekking panoramico sui crinali del Passo Malera

sabato 14 dicembre la rassegna si chiude con l’escursione notturna sui confini tra Veneto e Trentino che da Passo Fittanze porta al rifugio Malga Lessinia.