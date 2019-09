A Verona, concerto spettacolo per la grande mostra al Museo di Castelvecchio



Cantimbanco De la bellezza le dovute lodi

Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica



18 SETTEMBRE ORE 20.30



Concerto spettacolo in occasione della mostra



BOTTEGA, SCUOLA, ACCADEMIA.

La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630

Verona, Museo di Castelvecchio, Sala Boggian



La mostra Bottega Scuola Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630 al Museo di Castelvecchio è stata inaugurata con un concerto in sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica il 16 novembre 2018.

Il 18 settembre alle ore 20.30 in questa stessa sala la Direzione dei Musei Civici, sempre in collaborazione con l’Accademia Filarmonica, offrirà al pubblico un concerto-spettacolo dell’Ensemble Cantimbanco, intitolato De la bellezza le dovute lodi, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti di questa mostra-dossier.

Seguendo il film rouge dei musicisti e dei pittori dell’Accademia cinquecentesca veronese - protagonisti insieme ad altri autorevoli artisti dell’esposizione attualmente in corso al Museo di Castelvecchio - l’Ensemble Cantimbanco, presenterà De la bellezza le dovute lodi. Uno spettacolo che prevede l’esecuzione di brani strumentali e vocali di autori del Cinquecento, del Seicento e del Settecento tra i quali Monteverdi e Frescobaldi. La “presenza” di Bartolomeo Carteri – interpretato da Andrea de Manicor – accompagnerà il concerto raccontando la sua storia, quella dei protagonisti della vita dell’Accademia Filarmonica e descrivendo i preziosi strumenti musicali, eredità di un’epoca illustre.

Bartolomeo Carteri - cornettista, liutista e violinista da gamba - fu infatti membro dell’Accademia Filarmonica a partire dal 1564. Attivo per quasi mezzo secolo, mise a disposizione del prestigioso sodalizio le sue doti professionali artistiche e, allo stesso tempo, ricoprì cariche amministrative. Non mancò inoltre di sostenere l’Accademia nei momenti di difficoltà economica, fino al lascito testamentario con il quale, alla sua morte, avvenuta nel 1614, donò non solo i propri “libri di lettere e di musica” ma anche gli strumenti musicali, insieme ad una cospicua somma di denaro. Il suo ritratto, attribuito a Felice Brusasorzi è esposto in apertura del percorso espositivo della mostra in corso al Museo di Castelvecchio insieme ai manoscritti di partiture musicali, alcune delle quali eseguite in occasione del concerto di inaugurazione della mostra.



Il grande interesse suscitato dalla mostra Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630 attualmente in corso al museo di Castelvecchio, ha portato la Direzione dei Musei Civici a prorogare la mostra fino al 29 settembre. Le opere esposte provengono - oltre che dalle collezioni civiche - da importanti prestiti concessi dall’Accademia Filarmonica di Verona, dalla Fondazione Cariverona, dal Banco BPM, dalla Diocesi di Verona (Basilica di Santa Anastasia), da collezionisti privati a testimonianza dell'importante e consolidata rete di collaborazione territoriale volta alla valorizzazione del patrimonio. Il 18 settembre, in occasione del concerto, il biglietto d’ingresso al Museo di Castelvecchio sarà a tariffa ridotta per tutta la giornata.



Ensemble Cantimbanco

È un’Associazione Culturale di Promozione Sociale e svolge attività quali la ricerca, il reperimento, la visione, la copiatura, la trascrizione e lo studio critico di testi musicali e letterari, con particolare attenzione agli autori del Rinascimento. L'ensemble si presenta in formazioni variabili, da cinque a trenta elementi, con maestro e diversi organici e ha istituito al suo interno, un "laboratorio di musica barocca" per l'approfondimento e la ricerca di materiale musicale sconosciuto ed inedito del '500 e '600 italiano ed in particolare veneto.







Per il concerto in Sala Maffeiana l’Ensemble Cantimbanco sarà composto da:

Cecilia Rizzetto, Canto · Cinzia Prampolini, Canto · Niccolò Porcedda, Basso · Leonardo Bellesini, Violino Barocco · Flavio Cinquetti, Cornetto · Steno Boesso, Fagotto barocco · Silvia De Rosso,Violone · Emanuela Perlini, Clavicembalo · Antonio De Luigi,Tiorba e Chitarra spagnola · Emiliano Martinelli, Arpa doppia · Andrea De Manincor, Attore nella parte di Bartolomeo Carteri.



Andrea de Manincor: attore professionista da più di vent’anni, scrive per il teatro ed è animatore e insegnante in numerosi laboratori teatrali. Ha lavorato e lavora con alcune importanti compagini del teatro professionale italiano e locale: Candido ’90, Teatro Giovane, Teatro Segreto di Salerno, Nuovo Teatro di Napoli, Teatro Stabile di Roma, Fondazione Aida, Teatro Scientifico, Teatro Stabile di Verona, Ippogrifo Produzioni, Cantieri Invisibili. Ha fondato LiberArt e de-Ze-de, associazioni per la cultura e lo spettacolo, per le quali ha scritto e interpretato molti spettacoli.



Cantimbanco De la bellezza le dovute lodi



Programma



1. Canzon Terza, S. Bernardi (ca.1577-1637)

2. Quando l’alba ad oriente, C. Monteverdi (1567-1643)

3. Volta CCXXII, Prætorius/Caroubel

4. Et è pur dunque vero, C. Monteverdi

5. Toccata terza, G. Frescobaldi (1583-1643)

6. Lidia spina del mio core, C. Monteverdi (1567-1643)

7. Chaconne, F. Le Cocq (sec. XVII-XVIII)

8. Quel sguardo sdegnosetto, C. Monteverdi (1567-1643)

9. Oh tu c’hai così care, G.A.Rigatti ( 1613-1648)

10. Sinfonia, S. Rossi (1570 – 1630)

11. Amarilli onde m’assale, C. Monteverdi (1567-1643)

12. Ciaccona “Capritio sopra otto figure”, G.B. Vitali (1632-1692)

13. Balletto De la bellezza le dovute lodi, C. Monteverdi (1567-1643)



Informazioni spettacolo



Cantimbanco De la bellezza le dovute lodi

Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica, via Roma 3G

18 settembre 2019 - ore 20.30



Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.



Si ringrazia:

Fondazione Giorgio Zanotto

Sparkasse