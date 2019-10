Inaugurazione 04.10.2019 ore 12:30 Via Marconi, 21 _ Fondazione Fevoss S.Toscana Progetto Bazar solidale



PREMESSA

La Fondazione Fevoss Santa Toscana (Fondazione di partecipazione) come attività

istituzionale si propone di prendersi cura della persona nella sua globalità per

sostenerla in tutte le situazioni di malattia, di sofferenza, di difficoltà o disagio senza

distinzione di età, religione, sesso, condizione personale e sociale. Si propone inoltre

di attuare con modalità scientifica diversi interventi sia domiciliari sia in altri luoghi e

comunque ovunque si registrino necessità. Collabora secondo il dettato costituzionale

con i servizi territoriali delle Aulss, Enti e Organizzazioni pubbliche e private dei settori

sanitari, sociali e socio sanitari, promuovendo, organizzando e gestendo servizi volti al

miglioramento della qualità della vita umana ed ambientale. Attua la formazione

continua degli operatori professionali remunerati e/o volontari in un'ottica di

progettualità sempre innovativa.

1) MOTIVAZIONE

La Fondazione si inserisce nel quadro culturale, sociale, economico e politico del

Paese, in forte cambiamento, con profonde radici spirituali di ispirazione cristiana.

L’esperienza di oltre 30 anni di volontariato (Fevoss) ha portato a costituire questo

nuovo soggetto giuridico per superare la precarietà insita nella stessa natura del

termine “volontario”, cercando di offrire continuità e qualità ai servizi, garantiti

prevalentemente da motivati e remunerati operatori professionali.

2) CONTESTO

Un numero sempre più elevato di persone e famiglie rischia la povertà e l'esclusione

sociale. Le cause sono molteplici, come la perdita del lavoro o l'impossibilità di

trovarlo e la conseguente incapacità di rimettersi in gioco. Ciò genera nelle persone

colpite un senso di sfiducia in sé stessi e perdita di autostima. Perché queste persone

possano riemergere e riacquistare dignità umana basterebbe offrire loro nuove

prospettive di impiego, comprese quelle riscontrabili nell’impresa sociale. La crescita

di una comunità si misura dalla realizzazione personale e professionale degli individui,

ivi compresa la formula del riscatto sociale.

3) IDEA PROGETTUALE

“Bazar Solidale: da una mano all'altra” nasce da un’idea di alcuni giovani

capifamiglia che si impegnarono a raccogliere oggetti donati per rivenderli, al fine di

costituire il patrimonio iniziale di dotazione con il fondo patrimoniale di garanzia della

nascente Fondazione. Ciò diede impulso al progetto “Bazar Solidale: da una mano

all'altra”, collegando quella spontanea idea alla moderna visione della Fondazione,

che punta alla creazione di opportunità occupazionali. L'iniziativa tende ad aiutare

le persone in condizioni di disagio e difficoltà, non in una logica assistenziale

ma tramite un percorso di accoglienza, crescita personale, socio-relazionale e

professionale che conduca alla ri-costruzione di sé stessi in un'ottica di

impresa sociale. Perciò l’economia circolare (riciclo delle cose e dei beni) e

l’economia del dono (concetto ispiratore della Fondazione) nel progetto si integrano in

un’osmosi generativa. Due le iniziali attività lavorative: Laboratorio Sartoriale e



Recupero per il riuso dei beni donati.

4) PUNTI DI FORZA: ECONOMIA CIRCOLARE ED ECONOMIA DEL DONO

 ridare vita nuova a beni donati a salvaguardia dell’ambiente

 inserimento al lavoro di persone svantaggiate

 orientamento ai servizi territoriali di soggetti fragili con la rete di “centri di ascolto”

 gestione condivisa con organizzazioni di volontariato (1 e 2 livello) attraverso

gratuite prestazioni di volontari

 unione di intenti tra soggetti diversi pubblici e privati

 sviluppo di lavorazioni sartoriali artigianali quasi inesistenti nel perimetro cittadino

 accordi con realtà commerciali per difendere il made in Italy come bene comune

5) VALORE AGGIUNTO: SUSSIDIARIETÀ’ CHE SALVA IL PIANETA

L’insieme di Enti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del Progetto

“Bazar solidale: da una mano all'altra”, ognuno per la propria parte, genera una rete di

solidarietà e attenzione nei confronti del riciclo, del riuso e del rispetto ambientale. Le

persone coinvolte operano nella prospettiva di un servizio da rendere alla comunità

verso la costituzione di un’impresa sociale per crescere personalmente e socialmente.

Le attività che si faranno nei luoghi del progetto indicheranno strade nuove per

una maggiore corresponsabilità a favore della tutela dell’ambiente, degli stili di

vita basati sulla sobrietà e della necessaria rivoluzione culturale delle buone

relazioni umane.



6) CERCHIAMO PERSONE CON CAPACITA’ DI DONARE E COSE DA

RIVALUTARE NELL’ORIZZONTE SOLIDALE DEL DONO

Si cercano persone che condividendo lo spirito del progetto se ne prendano carico

con passione e dedizione facendo spazio all’idea che esso diventerà a breve

occasione di lavoro per molti che ora lo cercano. Cerchiamo altresì articoli, oggetti

di bella fattura, che nel ricordo di chi li ha custoditi possono continuare ad

esprimere valore e bellezza di storie vere anche se dolorose vissute dall’animo

umano. RISCO STUDIO interpretandone la vision ha donato la progettazione

realizzando un luogo raffinato ed elegante. Come effetto complementare, il Bazar si

propone di stimolare la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei cittadini,

siano essi donatori o acquirenti. L’auspicio è che le persone attribuiscano un diverso e

nuovo valore agli oggetti che ritengono non più necessari, e quindi “da scartare”,

considerandoli doni che possono diventare utili al prossimo in difficoltà o all’ambiente,

se riciclati consapevolmente e, nel contempo, facciano sentire il donatore “parte

attiva” per il recupero di persone in stato di disagio.



7) PARTNER DEL PROGETTO

Fevoss (ODV 2 livello) Partner

Associazione Fevoss Verona

S. Toscana



Partner

Istituto Assistenza Anziani Partner

AMIA Partner

Comune di Verona Orientamento soggetti in difficoltà



8) IL CONTRIBUTO DEI PARTNER AL PROGETTO

 Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario “Fevoss onlus”: offrirà

momenti di aggregazione e socializzazione alle persone coinvolte direttamente nel

progetto

 Associazione Fevoss Santa Toscana: con i suoi volontari parteciperà alla

gestione delle attività del Bazar Solidale

 Amia Verona Spa: svolgerà attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali /

ritiro di rifiuti urbani ed assemblabili

 Istituto Assistenza Anziani: ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito

l’ampio locale situato in Via Marconi 21 nel quale è collocato il Bazar Solidale

 Comune di Verona: I servizi sociali territoriali avranno una grande opportunità di

collocazione al lavoro di alcuni loro assistiti



9) PIANO ORGANIZZATIVO: PUNTI OPERATIVI / RISORSE UMANE

Il progetto verrà realizzato compiutamente nell'arco temporale di tre anni con il

primario obiettivo di diventare impresa sociale.

Sono previsti quattro punti operativi:

 via Marconi 21 per oggettistica di pregio e lavorazioni sartoriali

 via San Nazzaro 25 per oggettistica da mercatino dell'usato

 via della Madonnina per deposito ausili sanitari da dare in prestito

 via dei Castani (Montorio) Magazzino e Laboratorio restauro

Ogni punto operativo sarà affidato ad un responsabile, selezionato per competenza

professionale e umanitario spirito di servizio. Ogni responsabile coordinerà persone

motivate, competenti e con capacità di lavoro in squadra. Tutti gli operatori di ogni ordine e

grado saranno periodicamente riuniti per condividere giornate di riflessione e di studio, allo

scopo di ravvivare quella spiritualità della Fondazione che è alla base di ogni suo progetto

lavorativo tendente ad umanizzare servizi innovativi e produzioni di qualità. Ivi comprese le

persone più svantaggiate o fragili.

10) PERSONALE SPECIALIZZATO

Personale retribuito:

1 coordinatore di progetto,

1 esperto sartoria,

1 esperto amministrativo,

1 esperto mercatino Via San Nazaro



5



1 esperto logistica Magazzino/Laboratorio,

di cui nuovi inserimenti lavorativi “fragili o svantaggiati” 3

Volontari (sartoria, oggettistica, amministrazione, informatica,

accoglienza e orientamento, traslochi e restauro, ecc.)



20



di cui nuovi volontari in formazione continua 20



11) PIANO ECONOMICO: RISORSE FINANZIARIE

Il Piano economico e Piano di investimento stima del primo anno di 114.818,00 euro.

 Risorse finanziarie proprie derivanti da benefattore 10.000,00 euro

 Finanziamento della Fondazione Cariverona 25.000,00 euro

 Contributo del Banco BPM 2.000,00 euro

 Proventi della produzione sartoriale e attività commerciale marginale 77.000,00

euro

 richiesti alla Fondazione Cattolica 35.000,00 euro

 contributi figurativi (mobili, allestimenti, ecc.) gratis

12) PROMOZIONE

Per la sostenibilità futura del progetto si prevede che l’attivazione di canali tradizionali

mass media e moderni web e social community con la loro frequente promozione e

sensibilizzazione possano innescare una frequentazione del “luogo Bazar” da parte di

persone interessate a vintage, antiquariato, modernariato, soprattutto quelle orientate

alla salvaguardia dell'ambiente. Esse, con l’acquisto degli oggetti, contribuiranno a

finanziare le spese di funzionamento consentendo in tal modo il radicamento

delle iniziative a beneficio dei posti di lavoro che via via si formeranno, compresi

quelli del centro di ascolto. Il laboratorio di Sartoria nel prestigioso centro cittadino

diventerà il punto di riferimento per le persone che apprezzano l'artigianato italiano. Il

valore delle relazioni, la qualità delle cose, la bellezza dell'ambiente saranno la

garanzia di continuità che la gente ancora cerca.

13) COME SOSTENERE I PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Realizzare progetti di vita per la persona nella sua globalità significa riconoscere di

aver bisogno di tutto e di tutti. Cerchiamo insieme anche con questo progetto

umanità, disponibilità ed efficienza per costruire felicità sostenibile.

:

Per donazioni economiche utilizzare

IBAN IT 18L0503411711000000007425

IBAN IT 17Y0760111700001041670140

Intestati a

Fondazione Fevoss Santa Toscana

Via Santa Toscana 9, 37129 – Verona

Per donazioni di beni contattare la segreteria

Telefono 3202409712

segreteria@fondazionefevoss.org



www.fondazionefevoss.org

Per donazioni di immobili o atti testamentari chiamare:

Presidente cav. Alfredo Dal Corso

Telefono 3358386707

alfredo.dalcorso@fondazionefevoss.org