Psicologi in piazza



Da sabato 26 ottobre a domenica 24 novembre si svolge "Psicologi in piazza" in diversi luoghi della città.







Si parla di ‘linguaggi corporei’ e, per approfondire la tematica scelta, sono coinvolti anche altri professionisti, come chirurghi estetici, dietisti, tatuatori, personal trainer e artisti.







Dieci gli incontri aperti a tutta la cittadinanza:





sabato 26 ottobre il laboratorio "Corpo, spazio, azione" al centro aperto amico di Borgo Nuovo

martedì 29 ottobre "La mia trama sul corpo" al centro Cohen di San Zeno

mercoledì 30 ottobre "Grembo di donna" al centro aperto amico di Borgo Nuovo

sabato 2 novembre "Fitness della mente" al centro Omnia in Via Marconi 19/B

mercoledì 6 novembre "Mangia, pensa, ama" al centro Omnia in Via Marconi 19/B

giovedì 7 novembre "Ascolto il corpo, ascolta me" presso l'Associazione ARBES in Via Villafranca 49

venerdì 15 novembre "Invasi" al centro Tommasoli in Borgo Venezia

mercoledì 20 novembre Pellicole emotive presso l'ospedale Villa Santa Giuliana

sabato 23 novembre "Sport 4 life" al centro Bernstein in Lungadige Attiraglio 34

domenica 24 novembre in Gran Guardia si tiene la serata conclusiva, con l’incontro di tutte le realtà coinvolte e dalle ore 19.30 una performance artistica.





Tre incontri dedicati ai professionisti e docenti:





venerdì 25 ottobre "Mens sana in corpore sano": comprendere la mente attraverso il corpo presso l'Università Santa Marta, Via Cantarane 24, Aula SMT 11, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

venerdì 8 novembre "Un problema molti sguardi" presso l'Universita Santa Marta, Via Cantarane 24, Aula SMT 3, dalle ore 9 alle ore 18

venerdì 22 novembre "Corpo e trauma": la presa in carico globale da parte dei servizi, presso l'Università Santa Marta, Via Cantarane 24, Aula SMT 11, dalle ore 9 alle ore 18

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale



Dove

Centro Aperto “Amico”, Via Taormina 23/A, Verona

Centro Cohen, Via Angelo Scarsellini, 9/A, Verona

Sede Omnia, Via Marconi 19/B, Verona

Osteria al Boscarel vico cieco Boscarello, 5a, Verona

Centro Tommasoli, via Perini, 7, Verona

Ospedale Villa Santa Giuliana, via Santa Giuliana, 3 Verona

Associazione Arbes, via Villafranca 49, Verona

Centro Bernstein, lungadige Attiraglio, 34, Verona

Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra - Verona

Quando

Sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30



Martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 21 alle ore 23



Mercoled' 30 ottobre 2019 dalle ore 9 alle ore 12



Sabato 2 novembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30



Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 20



Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 20



Venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 21 alle ore 23



Mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 20.30



Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 10 alle ore 12



Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 17.30



Organizzato da

Omnia Impresa Sociale insieme al Comune di Verona e all’Ordine degli Psicologi del Veneto