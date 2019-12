Concorso per la creazione dei loghi del “Protocollo aria” e dell’iniziativa “Attenti alle porte”



E' indetto il concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta progettuale concernente la realizzazione di due marchi logotipo per la promozione del “Protocollo Aria” e dell'iniziativa “Attenti alle porte!"







Il concorso è aperto alle scuole di design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione e comunicazione, agli studenti universitari di queste discipline, ai diplomati e laureati non ancora iscritti ad albi professionali.







Si tratta di un progetto di sensibilizzazione per valorizzare i comportamenti virtuosi attuati da quegli esercenti che, in ottica di sostenibilità e lotta agli sprechi, decidano volontariamente di mantenere normalmente le porte degli esercizi commerciali chiuse in presenza di impianto di riscaldamento o di raffrescamento attivo, diminuendo il fabbisogno energetico dell'edificio e le conseguenti immissioni inquinanti in atmosfera.





Come partecipare





Gli elaborati andranno trasmessi improrogabilmente entro le ore 13:00 del 20 gennaio 2020 al seguente indirizzo: Comune di Treviso, Via del Municipio, 16 – 31100 Treviso.







I marchi logotipi dovranno essere sviluppati in formato vettoriale e rispettare alcuni criteri guida concettuali e formali, con l'obiettivo di costituire un dispositivo di comunicazione visiva efficace, in grado di veicolare il messaggio positivo a un’ampia categoria di cittadini.





Per ogni altro dettaglio sugli elaborati richiesti, le modalità e i termini di presentazione dei progetti si rimanda al bando pubblicato nella sezione Allegati.







L’iniziativa è promossa a livello congiunto nell’ambito del tavolo di lavoro istituito tra Comuni capoluoghi del Veneto aderenti al Protocollo Aria, intesa che si pone come obiettivo il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili.